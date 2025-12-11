أحداث عالمية.. احتجاجات وسيول وحوادث أمنية وصحية تهز عدّة دول

شهد العالم أحداثًا متنوعة ومؤثرة خلال الساعات الماضية، شملت احتجاجات شعبية وسيولًا جارفة وحوادث أمنية وصحية، ففي بلغاريا حاصر عشرات الآلاف البرلمان احتجاجًا على موازنة 2026، بينما نجى تلاميذ في العراق من انهيار جدار مدرسة نتيجة السيول التي أسفرت عن وفيات وإصابات، وأثار قانون حظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا في النمسا جدلاً واسعًا، فيما ضربت سيول جدة السعودية وتعطلت المدارس في الكويت، كما شهدت مصر وفاة طالب بعد إهمال جسيم، وتركيا توجه تهمة القتل العمد لنجلة فنانة، والولايات المتحدة تسحب أدوية وبيضًا ملوثًا، بينما تتصدى ألمانيا وبريطانيا لحوادث اعتداء وسرقة، والسعودية تنفذ حكمًا قاسيًا ضد مروج مخدرات.

عشرات الآلاف يحاصرون البرلمان البلغاري احتجاجاً على موازنة 2026 وسياسات الحكومة

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، حيث حاصر المحتجون مبنى البرلمان في تصعيد جديد للاحتجاجات المناهضة للحكومة ومشروع موازنة عام 2026.

وجاءت التعبئة الجماهيرية الواسعة امتداداً لتحركات احتجاجية مستمرة منذ أسابيع، وسط غضب متزايد من السياسات الاقتصادية واتهامات للحكومة بالتغطية على قضايا فساد وسوء إدارة المال العام.

وتجمع المتظاهرون في الساحة الكبيرة أمام البرلمان، مشكلين طوقاً حول المبنى، ومرددين هتافات تطالب بإسقاط الحكومة وسحب مشروع الموازنة الجديدة، الذي يتضمن زيادات في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، ويُنظر إليه باعتباره عبئاً متزايداً على المواطنين.

ووصفت وسائل إعلام محلية الاحتجاجات بأنها من الأكبر في بلغاريا خلال السنوات الأخيرة، وسط تقديرات بمشاركة عشرات الآلاف في العاصمة، إلى جانب احتجاجات مماثلة في مدن أخرى.

وتوسعت المطالب من الاعتراض على مشروع الموازنة إلى الدعوة لاستقالة حكومة الأقلية برئاسة روزين جيليازكوف وإجراء انتخابات مبكرة، فيما تحدثت تقارير عن اشتباكات محدودة مع الشرطة أسفرت عن إصابات بين الجانبين خلال محاولات تفريق المتظاهرين أو حماية مقار الأحزاب الحاكمة.

من جانبها، أعلنت الحكومة استعدادها لإعادة طرح مشروع الموازنة وإجراء مشاورات موسعة مع قوى المعارضة والنقابات وأصحاب الأعمال، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات.

ومع ذلك، أكدت قوى معارضة ومنظمات مدنية أن المظاهرات ستستمر ما لم تُجرَ تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية ونهج مكافحة الفساد، ما ينذر بمزيد من الاضطراب السياسي خلال الفترة المقبلة في بلغاريا.

نجاة تلاميذ من انهيار جدار مدرسة بفعل السيول في جمجمال وارتفاع حصيلة الضحايا بالعراق

نجا عدد من التلاميذ في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية شمالي العراق من كارثة محققة، إثر انهيار جدار مدرسة كانوا يسيرون بمحاذاته، نتيجة السيول العارمة التي ضربت المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة في أحد المنازل المقابلة لمدرسة قنديل لحظة انهيار الجدار بعد ثوانٍ قليلة فقط من مرور التلاميذ بجواره، في حادثة أثارت موجة من القلق والغضب على مستوى محلي.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا السيول التي تجتاح عدداً من مناطق العراق إلى 3 وفيات و5 إصابات، فيما تم إخلاء 23 شخصاً احتجزتهم مياه الأمطار الغزيرة، وإنقاذ شخصين آخرين.

وأعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً أسفه لوفاة مواطنين في جمجمال وآخر في ليلان بمحافظة كركوك، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات بسبب الفيضانات.

كما أكدت رئاسة الجمهورية تضامنها مع عائلات الضحايا، مشيرةً إلى الأضرار البشرية والمادية التي خلفتها الأمطار الغزيرة في عدة مناطق.

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف الأشرف استعدادها الكامل للتعامل مع أي سيول محتملة قد تتدفق من المناطق الغربية المحاذية للحدود السعودية.

وأفادت هيئة الأنواء الجوية بأن الحالة الجوية ستشهد انحساراً مؤقتاً يوم الأربعاء، يعقبه عودة الأمطار يومي الخميس والجمعة.

البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً وسط انتقادات حقوقية

أقر البرلمان النمساوي، الخميس، قانوناً يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاماً، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ووصفها خبراء ومنظمات حقوقية بالتمييزية التي قد تعمق الانقسامات المجتمعية.

وجاء القانون بعد أن اقترحت الحكومة النمساوية المحافظة هذا الحظر في وقت سابق من العام، وسط تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، وادعت الحكومة أن الهدف من القانون حماية الفتيات من ما وصفته بالاضطهاد.

ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس وفق التقاليد الإسلامية في جميع المدارس، بما يشمل جميع أشكال الحجاب الإسلامي مثل الحجاب والبرقع.

وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم عند تقديم مشروع القانون إن طلب تغطية الفتاة لجسدها “ليس طقسا دينياً بل قمعاً”، مشيرة إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، على أن تبدأ فترة تجريبية في فبراير لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال دون فرض عقوبات.

وأوضحت الحكومة أن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون، استناداً إلى دراسة أجريت عام 2019 أظهرت أن حوالي 3 آلاف فتاة دون سن الرابعة عشرة كن يرتدين الحجاب قبل ست سنوات.

وفي حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو، أي ما يعادل 175 إلى 930 دولاراً أمريكياً.

وانتقدت منظمات حقوقية القانون، بما فيها منظمة العفو الدولية في النمسا، معتبرة أن القانون “تمييز صارخ ضد الفتيات المسلمات” ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.

أمطار غزيرة ورياح نشطة تتسبب باحتجاز السيارات وإصدار إنذار أحمر

شهدت مدينة جدة غرب السعودية سيولاً جارفة مع وصول المنخفض الجوي الذي ضرب مدينة ينبع خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى أضرار واسعة وتعطل الحياة اليومية في مناطق متعددة.

وأظهرت مشاهد مصورة السيارات عائمة وسط السيول، بينما تحولت بعض الشوارع إلى ما يشبه مجاري أنهار، نتيجة الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً أحمر لمدينة جدة، وسجلت بعض أحياء شمال المدينة كميات أمطار تجاوزت 100 ملم خلال ساعات محدودة، وهي الأعلى هذا الموسم.

وأدت السيول إلى احتجاز وتعطل عدد كبير من السيارات في الشوارع والأنفاق، مع توقف الحركة المرورية في مناطق متعددة، وسقوط بعض الجدران واقتلاع أشجار ولوحات إعلانية في أجزاء من المدينة.

ودعا الدفاع المدني والجهات المختصة السكان للابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة وتجمعات المياه، مع استمرار الاستنفار لشفط المياه وتنظيم الحركة حتى تحسن الحالة الجوية.

وزارة التربية تأخذ إجراءات احترازية بعد توقعات أمطار متفرقة ورياح نشطة

أعلنت وزارة التربية الكويتية تعطيل الدراسة اليوم الخميس في جميع مدارس البلاد بجميع مراحلها، بعد الاطلاع على تقارير إدارة الأرصاد الجوية حول الحالة المطرية المتوقعة.

وأوضح بيان الوزارة أن القرار يشمل المدارس الحكومية والخاصة بمختلف أنظمتها العربية والأجنبية، إضافة إلى مدارس التعليم الديني والتربية الخاصة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلبة والعاملين.

وأشارت الوزارة إلى تأجيل الاختبارات العملية المقررة اليوم، مع تكليف الإدارات المدرسية بتحديد مواعيد بديلة تراعي مصلحة الطلاب وتضمن استمرار العملية التعليمية دون تأثير.

وشددت الوزارة على أن سلامة الطلاب والطالبات وجميع العاملين تمثل أولوية قصوى، داعية أفراد المجتمع وذوي الطلبة لمتابعة البيانات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات إضافية.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية حذرت من طقس متقلب يشمل أمطارًا متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا، وفرصة لتشكل الضباب، مع رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا بين 10 و40 كم/ساعة.

محافظ بني سويف يحيل القضية للنيابة ويعزل مديرة المدرسة بعد ثبوت إهمال جسيم

أثارت وفاة الطالب أدهم عاطف بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM جدلاً واسعًا في مصر، وسط تضارب الروايات حول سبب الوفاة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أن المعلومات المتداولة حول الواقعة غير دقيقة، مشيرة إلى أنها أجرت تحقيقًا موسعًا كشف أن مسؤولي المدرسة طالبوا ولي أمر الطالب بإبقائه في المنزل بسبب حالة الإعياء التي ظهرت عليه.

وأوضحت الوزارة أن ولي الأمر أرسل صورًا تظهر حالة الطالب على فراش المرض، إلا أنه أصر في اليوم التالي على حضور الطالب للمدرسة رغم علامات الإعياء الواضحة، فتم رفض استقبال الطالب مبدئيًا.

وأشارت الوزارة إلى أن طبيبة المدرسة لاحظت ارتفاع درجة حرارة الطالب وأوصت بنقله لإجراء كشف خارجي، إلا أن تعذر وصول ولي الأمر أدى إلى عزله في غرفة العزل الطبي ومتابعة حالته وصرف العلاج المبدئي، قبل تدهور حالته ونقله إلى مستشفى بني سويف العام، ثم إلى مستشفى الصدر حيث وافته المنية مساء الثلاثاء.

من جهته، قرر محافظ بني سويف محمد هاني غنيم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، استنادًا إلى تقريري مديريتي التربية والتعليم والصحة التي أثبتت وجود إهمال جسيم في التعامل الإداري مع حالة الطالب، وأصدر قرارًا بعزل مديرة المدرسة. وأكد المحافظ أن المدرسة تتبع الإدارة المركزية للوزارة وليست تابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأن الوضع داخل المدرسة آمن ومطمئن مع متابعة مستمرة لضمان سلامة جميع الطلاب.

وأفادت تقارير محلية بأن سبب الوفاة كان التهابًا رئويًا، وأن سوء التعامل الإداري مع حالة الطالب ساهم في حدوث مضاعفات أدت إلى وفاته.

السلطات التركية توجه تهمة القتل العمد بعد وفاة الفنانة غُللو وإثارة الشكوك حول الحادث

أوقفت السلطات التركية نجلة الفنانة الشهيرة غُللو، توغيان ألكيم غلتر، وصديقتها سلطان نور، في شقة سكنية بمنطقة بيوك تشيكمي جي، على خلفية الشكوك المتعلقة بوفاة والدتها.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن التوقيف جاء بعد ورود معلومات تفيد بأن الفتاتين كانتا تخططان لمغادرة تركيا، فيما وجهت النيابة العامة لهما تهمة القتل العمد، مستندة إلى أدلة تشمل تناقضات في أقوالهما أثناء التحقيقات.

كما تم اعتقال مالك السيارة التي نقل الفتاتين من يالوفا إلى إسطنبول، وصاحب الشقة التي أقامت فيها الفتاتان.

وكانت الفنانة غُللو (52 عامًا) قد توفيت في 26 سبتمبر الماضي إثر سقوطها من نافذة شرفتها بالطابق الخامس من منزلها في يالوفا، أثناء وجودها في الغرفة مع ابنتها وصديقتها، وقد أظهرت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة قبل الحادث.

ونفت توغيان أي شبهة حول وجود جريمة أو خلافات عائلية مع والدتها، فيما أثار الحادث صدمة في الوسط الفني والجماهيري في تركيا.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، رغم أن تقرير الطب الشرعي أشار إلى وجود نسبة عالية من الكحول في دم غُللو، إضافة إلى تناول أدوية مضادة للقلق، ما قد يكون سببًا في فقدان توازنها وسقوطها من النافذة.

وتتابع الأوساط الفنية والجماهيريّة التحقيقات عن كثب، وسط تساؤلات حول مدى صحة رواية الحادث، مع توقعات باحتمال وجود شبهة جنائية وراء وفاة الفنانة بهذه الطريقة.

شركة غلينمارك تسحب 11100 عبوة من أقراص “زياك” بعد الاشتباه بوجود دواء آخر فيها

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب شركة “غلينمارك” نحو 11100 عبوة من دواء شائع لعلاج ارتفاع ضغط الدم بعد الاشتباه في تلوثها بمنتجات أخرى.

ويتعلق السحب بأقراص “بيسوبرولول فومارات وهيدروكلوروثيازيد” المعروفة بالاسم التجاري “زياك”، والتي تُستخدم لتثبيط مستقبلات بيتا-1 في القلب وتنظيم ضربات القلب.

وأظهر فحص عينات احتياطية أن الأقراص قد تحتوي على “إيزيتيميب”، وهو دواء يُستخدم لعلاج ارتفاع الكوليسترول، ما أدى إلى تصنيف السحب ضمن الفئة الثالثة، والتي تعني أن التعرض للمنتج أو استخدامه “لا يُرجح أن يسبب آثارًا صحية ضارة”.

وتشمل الأقراص المتأثرة جرعات 2.5 ملغ و6.25 ملغ، مع العبوات التالية:

30 قرصًا (NDC-68462-878-30)

100 قرص (NDC-68462-878-01)

500 قرص (NDC-68462-878-05)

وتتراوح تواريخ انتهاء الصلاحية بين نوفمبر 2025 ومايو 2026.

ولم تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حتى الآن تعليمات محددة للمرضى حول الخطوات الواجب اتباعها إذا تأثر دواؤهم بالسحب، وسط توصية بالتحقق من العبوات المتوفرة لديهم واستشارة الطبيب أو الصيدلي في حال القلق بشأن التلوث المحتمل.

السلطات الأمريكية تنصح المستهلكين بفحص عبوات البيض والتخلص من الدفعات المتأثرة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن سحب دفعة من بيض Vega Farms بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، ما استدعى تحذيرات عاجلة للمستهلكين.

وأوضح قسم الصحة العامة في الولاية أن البيض الملوث وُزع في منطقتي ساكرامنتو وديفيس، إضافة إلى بعض المطاعم وأسواق المزارعين.

وقال متحدث باسم Vega Farms إن التلوث ناتج عن معدات المعالجة في المنشأة، مشيرًا إلى أن الدفعة المتأثرة تبلغ 1,515 دزينة فقط، وأن دجاج المزرعة لم يتأثر.

ويمكن للمستهلكين التعرف على البيض المسحوب عبر فحص عبوات 12 بيضة و30 بيضة التي تحمل تاريخ بيع حتى 22 ديسمبر أو قبله، إضافة إلى رموز جوليان الثلاثية (001-365) المطبوعة على العبوات، حيث شمل السحب جميع الرموز حتى 328 أو أقل، بينما تحمل الدفعات المرسلة إلى المطاعم وأسواق المزارعين رمز المعالجة 2136.

وأكد المتحدث أن الشركة تخلصت من جميع المنتجات المتضررة في المتاجر، فيما دعت السلطات الصحية المستهلكين إلى فحص ثلاجاتهم والتخلص من أي بيض مسحوب. ولم تُسجل أي إصابات مرتبطة بالدفعة حتى الآن.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ينبغي على المستهلكين تنظيف أي أدوات أو أسطح أو حاويات لامست البيض المسحوب. وتشمل أعراض الإصابة بالسالمونيلا الإسهال، والحمى، والتقيؤ الشديد، والجفاف، وتقلصات المعدة.

الشرطة تحقق بعد تسجيل هجوم مجهول على مساجد الجالية الإسلامية وسط صدمة المجتمع المحلي

تعرض مسجدان في مدينة هانوفر الألمانية لاعتداء نفذه مجهولون مساء الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وكتب المهاجمون عبارات مثل “IDF” في إشارة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية، وكلمة “إسرائيل” على الواجهات الخارجية للمسجدين التابعين لكل من اتحاد “ميلي غوروش” الإسلامي والاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية.

وقال إبراهيم كدك، رئيس جمعية مسجد آيا صوفيا التابعة لاتحاد “ميلي غوروش”، لوكالة “الأناضول” إن آثار الاعتداء اكتُشفت في ساعات الصباح، وأكد أن أبناء الجالية تلقوا الخبر بصدمة وحزن كبيرين.

وأوضحت الشرطة أنها بدأت تحقيقًا بالحادثة، فيما ما تزال هوية المهاجمين مجهولة.

وتشير بيانات المكتب الاتحادي للجرائم في ألمانيا إلى تسجيل 930 جريمة مرتبطة بمعاداة الإسلام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينها 31 هجومًا استهدف مساجد.

وتعد ألمانيا، بعد فرنسا، ثاني أكبر دولة في أوروبا الغربية من حيث عدد المسلمين، حيث يعيش فيها نحو 5.5 ملايين مسلم من أصل 85 مليون نسمة.

شرطة بريستول تحقق في سرقة منظمة من متحف الإمبراطورية والكومنولث وسط مخاوف من تهريب المقتنيات

أعلنت شرطة مقاطعة آيفن أند سومرست البريطانية وقوع عملية سرقة لأكثر من 600 قطعة أثرية من متحف الإمبراطورية والكومنولث في مدينة بريستول، بعد مرور نحو 75 يومًا على وقوع الحادث.

وأوضحت السلطات، وفق صحيفة “The Seattle Times”، أن القطع المسروقة تتمتع بـ”قيمة ثقافية كبيرة”، دون الكشف عن طبيعتها الدقيقة أو قيمتها المادية.

وأفادت الشرطة بأن السطو وقع ليلة 25 سبتمبر، حين اقتحم مجهولون المتحف ونفذوا عملية سرقة منظمة، فيما لم تُفصح عن تفاصيل طريقة الاقتحام أو الإجراءات الأمنية السابقة، كما لم توضح سبب التأخر في إصدار البيان، ما أثار تساؤلات حول إبقاء الواقعة طي الكتمان لأكثر من شهرين.

وتواصل الشرطة التحقيق لمعرفة هوية اللصوص واستعادة المقتنيات، التي يُعتقد أنها معرضة للتهريب أو البيع في السوق السوداء للآثار.

وزارة الداخلية تؤكد حرص المملكة على حماية المجتمع من آفة المخدرات وفرض أشد العقوبات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 ديسمبر 2025م، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق محمد محمود حمزة حراز، مصري الجنسية، في منطقة مكة المكرمة، إثر تورطه في جلب وتلقي أقراص الإمفيتامين المخدرة بقصد الترويج داخل المملكة.

وأشار البيان الرسمي إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وكشفت التحقيقات عن تورطه في الجريمة، فتمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بثبوت التهمة عليه وتنفيذه تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذه.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإعلان يأتي ضمن جهود المملكة لحماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات بحق المهربين والمروجين، والتصدي لما تسببه المخدرات من فساد جسيم في النشء والمجتمع، والحفاظ على الحقوق وصون القيم. كما حذرت الوزارة كل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم من أن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

واستشهد البيان بالآيات القرآنية التي تحذر من الفساد في الأرض، ومنها: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) و(ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) و(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).