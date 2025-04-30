أحداث عالمية متسارعة.. بين الكوارث والأزمات وقضايا الفساد والجريمة

في عالم يموج بالأحداث المتسارعة والمفاجآت المتلاحقة، تعصف الكوارث الطبيعية، وتتصاعد الأزمات السياسية والأمنية، وتتنوع قضايا الجريمة والفساد، من الهند حيث اندلع حريق مميت في أحد الفنادق، إلى مصر التي شهدت انهيار سقف مصنع، مرورًا بانفجارات وأحداث أمنية في إيران والسويد، وصولاً إلى الجزائر التي تحبط عمليات تهريب ضخمة. لا تغيب العواصف السياسية والقضائية عن الساحة، كما نشهد في الكويت، بينما تبقى الطبيعة حاضرة بزلزال ضرب سواحل نيوزيلندا. هذه عناوين تلخص دراما يومية عالمية تستدعي التوقف والتأمل.

حريق ضخم في فندق بكولكاتا الهندية يودي بحياة 14 شخصًا

اندلع حريق هائل في فندق “ريتوراج” بمدينة كولكاتا شرقي الهند مساء الثلاثاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا، وفقًا لما أفادت به الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال الضابط في الشرطة، مانوج كومار فيرما، إنه تمت السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت وقتًا طويلاً بمشاركة 6 عربات إطفاء، ولكن لم يتم تحديد سبب الحريق على الفور.

وأفادت صحيفة “ذا تليغراف” المحلية أن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه بعدما قفز من فوق سطح المبنى محاولًا النجاة، كما أظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام الهندية محاولات بعض الأشخاص الهروب عبر النوافذ والحواف الضيقة للمبنى وسط النيران.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن أسفه لفقدان الأرواح جراء الحريق، وكتب على منصة “إكس”: “أشعر بالأسى لفقدان الأرواح جراء الحريق، وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا”، وأكد أن الحكومة الهندية تعمل على تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

وتُعد الحرائق أمرًا شائعًا في الهند، حيث غالبًا ما يتجاهل عمال البناء والسكان قوانين البناء ومعايير السلامة.

ويقول نشطاء إن المقاولين يختصرون إجراءات السلامة لتقليل التكاليف، ويتهمون السلطات المحلية بالإهمال واللامبالاة في تطبيق هذه المعايير.

وكان قد لقي 27 شخصًا على الأقل مصرعهم في عام 2022، عندما اندلع حريق ضخم في مبنى تجاري مكون من 4 طوابق في العاصمة نيودلهي.

وفي الوقت نفسه، شهدت الهند في السنوات الأخيرة العديد من الحوادث المدمرة بسبب الحرائق، بما في ذلك حادثة في مدينة ملاهي أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على الأقل.

مصر: قتلى وجرحى في انهيار سقف مصنع قيد الإنشاء بمدينة السادات

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية في مصر، اليوم، حادثاً مأساوياً جراء انهيار سقف مصنع قيد الإنشاء أثناء أعمال التركيب، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين العمال.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية لحظات الانهيار وعمليات الإنقاذ، حيث هرعت فرق الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن الحصيلة النهائية للضحايا، فيما فُتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث مرعب بمصنع في مدينة السادات 💔 . .ربنا يصبر اهلهم تم النشر بواسطة ‏ابو نضاره‏ في الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥

إيران: انفجار في أصفهان يودي بحياة شخص ويصيب اثنين

وقع صباح اليوم الثلاثاء انفجار في مبنى صناعي بمدينة شاهين شهر بمحافظة أصفهان وسط إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أعلنت إدارة الأزمات في المحافظة.

ولم تُذكر بعد تفاصيل إضافية حول أسباب الانفجار أو طبيعته.

ويأتي الانفجار بعد أيام من انفجار ضخم هز ميناء “رجائي” في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، يوم السبت الماضي، وخلف انفجارات وحرائق واسعة أسفرت عن مقتل 70 شخصا، حسب الإحصائيات الرسمية.

الجزائر: إحباط تهريب 1.65 مليون قرص مهلوس من مرسيليا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري عن إحباط عملية تهريب كبرى في ميناء مستغانم، أسفرت عن حجز 1.65 مليون قرص مهلوس من نوع “إكستازي” قادمة من مرسيليا، في أكبر شحنة من نوعها تُضبط في إفريقيا.

وتمت العملية بعد رصد مركبة مشبوهة وإخضاعها للتفتيش، حيث عُثر على الأقراص مخبأة داخل تجاويف سرية، وأسفرت التحقيقات عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط بين المغرب وفرنسا، وتوقيف 9 أشخاص، إضافة إلى حجز 4 مركبات ومبالغ مالية مشبوهة.

حادث سير مروع في الجزائر

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأُصيب عشرة آخرون في حادث سير وقع في منطقة عين صالح جنوب الجزائر، وفقًا لبيان صادر عن سلطات الدفاع المدني.

وأوضح الدفاع المدني في بيانه أن فرق الإسعاف تدخلت في الساعة 15:20 بالتوقيت المحلي إثر “حادث انحراف وانقلاب سيارة لنقل البضائع في منطقة عين صالح على مستوى الطريق الوطني رقم 1، المعروف بالطريق العابر للصحراء”، الذي يربط بين العاصمة في الشمال وولاية تمنراست في جنوب البلاد.

وذكر البيان أن الحادث أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

يأتي هذا الحادث بعد يوم فقط من وقوع حادثين، الأول خلف ست وفيات و29 جريحًا إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين في ولاية البويرة شمال شرق العاصمة، بينما خلف الثاني 6 قتلى و16 جريحًا في اصطدام حافلة بسيارة في بلدية المنصورة بولاية غرداية جنوب العاصمة الجزائر.

وبحسب المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، وهي هيئة حكومية، فإن حوادث السير في الجزائر تسببت في 2024 في مصرع 3740 شخصًا وإصابة 35,556 آخرين.

وأشارت التقارير الرسمية إلى أن العامل البشري، لا سيما ما يتعلق بالامتثال لقوانين المرور، يظل من بين أبرز الأسباب وراء حوادث السير المسجلة في البلاد خلال العقد الأخير، حيث يُعزى إليه أكثر من 90% من هذه الحوادث، تليه بدرجة أقل حالة الطرق والمركبات.

الكويت: حبس وتغريم وزير ونائب سابق في قضية فساد مالي

قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس الوزير والنائب السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل وتغريمه 566 ألف دينار، بعد إدانته في قضية فساد مالي تتعلق بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ، لتعديل حكم سابق كان قد قضى بسجنه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار.

الإعدام لمواطن كويتي أدين بقتل سائق منزله ودفنه في سوق قطع غيار

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بالإعدام على مواطن بعد إدانته بقتل سائق منزله في منطقة سعد العبد الله ودفن جثته في سكراب أمغرة.

وتم كشف الجريمة بعد بلاغ عن شخص شوهد وهو يرمي ملابس ملوثة بالدماء، ما قاد إدارة مباحث الجهراء لتعقب المركبة وضبط الجاني، الذي اعترف بالجريمة ودلّ على مكان دفن الجثة.

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في أوبسالا السويدية والشرطة تلاحق الجاني

قُتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع مساء الثلاثاء داخل صالون حلاقة في مدينة أوبسالا السويدية، وفق ما أعلنت الشرطة، التي أكدت أن الجاني لا يزال طليقاً.

وفرّ منفذ الهجوم على دراجة نارية، فيما طوّقت الشرطة موقع الجريمة وفتحت تحقيقاً موسعاً، الحادث جاء عشية احتفالات “والبورجيس” التي تشهد ازدحاماً في المدينة، وشاركت مروحية شرطية في عملية البحث.

ولم تُكشف هويات الضحايا أو الجاني حتى الآن، وسط تصاعد القلق من تصاعد جرائم إطلاق النار في البلاد.

زلزال بقوة 6.2 يضرب سواحل نيوزيلندا دون تسجيل أضرار

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي لنيوزيلندا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أوضحت أن مركزه كان على بعد 286 كيلومتراً من بلدة بلاف وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير عن أضرار أو خسائر، كما لم يصدر تحذير من تسونامي.،وفي وقت لاحق، سُجّل زلزال آخر بقوة 6.8 درجة قرب جزيرة ماكواري جنوب نيوزيلندا.