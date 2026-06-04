أحداث عالمية متسارعة.. كوارث مأساوية تهزّ عدة دول

في يومٍ مثقلٍ بالأحداث المتسارعة من مختلف أنحاء العالم، تتابعت حوادث مأساوية ووقائع إنسانية وملفات سياسية وأمنية أثارت اهتمامًا واسعًا، بين حرائق دامية في سريلانكا، وحوادث سقوط عسكري في بريطانيا وأمريكا، وجرائم مؤلمة في عدة دول، وصولًا إلى قصص إنسانية لافتة ومشاهد بطولية أعادت تسليط الضوء على الوجه الآخر للأحداث وسط عالم لا يتوقف عن التحول.

مأساة في سريلانكا.. 12 قتيلا في حريق بدار لرعاية المسنين واعتقال مدير المنشأة

أعلنت الشرطة السريلانكية مقتل 12 شخصًا وإصابة 8 آخرين، جراء حريق اندلع داخل دار لرعاية المسنين في منطقة غرب سريلانكا، في حادثة مأساوية هزّت البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة فريدريك ووتلر أن الحريق وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء داخل دار الرعاية الواقعة في بلدة أنجورواتوتا، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء 51 شخصًا من المقيمين داخل المنشأة.

وبحسب السلطات، فقد باشرت فرق التحقيق عملياتها فور السيطرة على الحريق، في محاولة لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اندلاعه، وسط ترجيحات أولية بوجود خلل أو إهمال داخل المنشأة.

وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة توقيف مدير دار الرعاية للاشتباه في تسببه في الوفيات نتيجة الإهمال، على أن يخضع للتحقيق في إطار القضية الجارية.

وتواصل الجهات المختصة في سريلانكا فحص موقع الحادث وجمع الأدلة، في وقت تعيش فيه عائلات الضحايا حالة من الصدمة والحزن على خلفية الحادثة التي أودت بحياة عدد من كبار السن داخل الدار.

A devastating fire at a care home for elderly residents and people with intellectual disabilities in Sri Lanka has left 12 dead and at least two missing. Eight people were injured, while 51 residents were evacuated. Authorities are investigating the cause of the blaze.… pic.twitter.com/hFOjQtyYD7 — India Today Global (@ITGGlobal) June 4, 2026

وفاة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ وليد صيام في القدس بعد معاناة مع المرض

أفادت وكالة “شهاب” الفلسطينية بوفاة إمام المسجد الأقصى المبارك، الشيخ وليد صيام، في مدينة القدس، بعد فترة من المعاناة مع المرض.

ونعت وسائل إعلام فلسطينية الشيخ الراحل، مشيرةً إلى أنه شغل منصب إمام المسجد الأقصى لسنوات طويلة، إضافة إلى كونه مأذونًا شرعيًا وواعظًا ومدرّسًا للقرآن الكريم، حيث عُرف بحضوره الديني والعلمي داخل أروقة المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الشيخ وليد صيام عانى من مرض شديد أبعده عن إمامة المسجد الأقصى منذ سنوات، قبل أن تتدهور حالته الصحية تدريجيًا، حيث كان يعتمد على مركبة كهربائية وأنبوب أكسجين لمواصلة أداء بعض العبادات داخل المسجد، كما لازم سرير العلاج لفترة طويلة.

وأكدت النعوات الفلسطينية مكانته الدينية ودوره في خدمة المسجد الأقصى وتعليم القرآن الكريم ونشر العلوم الشرعية بين الطلبة وروّاد المسجد.

مقتل ثلاثة من أفراد البحرية الملكية البريطانية في تحطم مروحية قرب قاعدة عسكرية في ديفون

أعلنت البحرية الملكية البريطانية مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها، إثر تحطم مروحية عسكرية خلال تدريب جوي في مقاطعة ديفون جنوب غربي إنجلترا، في حادث أثار حالة من الحزن داخل المؤسسة العسكرية البريطانية.

ووفق بيان صادر عن قيادة البحرية الملكية، وقع الحادث عند الساعة الرابعة صباحًا أثناء تنفيذ مهمة تدريبية، حيث سقطت مروحية من طراز “ميرلين إم كيه 4” قرب منطقة سورتون في ديفون، على بُعد نحو 43 كيلومترًا شمال قاعدة ديفونبورت البحرية في مدينة بليموث، وهي واحدة من أكبر القواعد البحرية في أوروبا الغربية وتضم جزءًا من أسطول الفرقاطات البريطانية من طراز “تايب 23”.

وقال قائد البحرية الملكية البريطانية الجنرال جوين جينكنز، في تصريح رسمي، إن ثلاثة من أفراد الطاقم لقوا حتفهم في موقع الحادث، مع الإشارة إلى مباشرة إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات ما جرى، مع تأكيد الإعلان عن تفاصيل إضافية فور توفرها.

من جانبها، أوضحت الشرطة البريطانية أن موقع التحطم ما زال يخضع للمتابعة الميدانية، بينما تواصل فرق الطوارئ عملها في منطقة ساورتون داون بالقرب من أوكهامبتون، وسط استمرار الغموض حول الأسباب التي أدت إلى سقوط المروحية.

مقتل شخص وإصابة ثلاثة في إطلاق نار خلال حفل تخرج شمال كاليفورنيا

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار وقع خلال حفل تخرج بمدرسة ثانوية في مدينة فيرفيلد شمال الولاية، وفق ما أفادت به شبكة CBS News وRT.

ووفق متحدث باسم إدارة شرطة فيرفيلد، وقع إطلاق النار عند الساعة 7:15 مساء يوم الأربعاء في موقف السيارات الخاص بحفل تخرج مدرسة “سيم يتو الثانوية”، الذي أُقيم داخل حرم مدرسة “فيرفيلد الثانوية” الواقعة جنوب غرب مدينة ساكرامنتو.

وأكدت السلطات أن شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا فارق الحياة في موقع الحادث، بينما نُقل ثلاثة مصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، وهم طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وشخصان بالغان يبلغان 20 و25 عامًا، وسط استمرار الغموض حول طبيعة إصاباتهم.

وفي منشور عبر “فيسبوك”، أوضحت عمدة مدينة سويسون سيتي عايدة هيرنانديز أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث عن منفذ إطلاق النار، دون الكشف عن هويته أو أي تفاصيل تتعلق بوصفه.

وأشار متحدث باسم منطقة مدارس “فيرفيلد-سويسون الموحدة” إلى أن الحادث وقع بعد انتهاء مراسم التخرج، موضحًا أن مدرسة “سيم يتو” مدرسة متابعة تشارك الحرم مع مدرسة “فيرفيلد الثانوية”، مع تأكيد استمرار الدراسة خلال الأسبوع بشكل طبيعي.

وتواصل السلطات الأمريكية تحقيقاتها في ظروف وملابسات الحادث، بينما دعت الشرطة أي شخص يمتلك معلومات ذات صلة إلى التقدم بها بشكل فوري.

هزة أرضية ثانية بقوة 4.9 تضرب ولاية باتنة في الجزائر خلال ساعات

ضربت هزة أرضية ثانية ولاية باتنة في الجزائر، فجر اليوم الخميس، بلغت شدتها 4.9 درجات على سلم ريختر، وفق ما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

وأوضح المركز في بيان أن الهزة سُجلت عند الساعة 00:16 بعد منتصف الليل، وحدد مركزها على بعد كيلومترين جنوب شرق منطقة عين جاسر بولاية باتنة.

وتأتي هذه الهزة بعد زلزال أول ضرب المنطقة نفسها صباح يوم الأربعاء، بلغت شدته 3.8 درجات على سلم ريختر، وسُجل عند الساعة 11:44 صباحا، وكان مركزه على بعد 6 كيلومترات جنوب غرب عين جاسر.

وتشهد بعض المناطق في شمال شرق الجزائر نشاطا زلزاليا متقطعا بين الحين والآخر، نظرا لوقوعها ضمن نطاق جيولوجي نشط، ما يجعل تسجيل هزات أرضية متتابعة أمرا واردا في فترات زمنية متقاربة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تطورا تصاعديا في النشاط الزلزالي.

سوريا: إلقاء القبض على زوجة أب بتهمة تعذيب طفلين بإجبارهما على تناول الفلفل الحار

أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، اتخاذ إجراءات فورية عقب انتشار مقطع مصوَّر يُظهر إساءة امرأة لطفلي زوجها داخل أحد المنازل، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً.

وأوضحت المديرية في بيانٍ رسمي أنّها فور رصد الفيديو الذي يوثّق قيام الزوجة بإجبار الطفلين على تناول الفلفل الحار في مشهد وُصف بأنه تعذيب وإساءة جسيمة، جرى التنسيق المباشر مع قيادة شرطة حلب، حيث باشرت الجهات المختصة توقيف المتهمة وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وشدّدت المديرية على عدم التساهل مع أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة الموجّهة ضد الأطفال، مؤكدةً التزامها بحماية الطفولة وصون كرامتها، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة لضمان التعامل معها وفق الأصول القانونية.

أم في منطقة الحيدرية في حلب تُجبر أطفالها على تناول فليفلة حارة جداً جداً كنوع من العقاب!!؟!



تم اعتقال الأم من قبل قوات الامن السوري pic.twitter.com/wdEKd74Eb3 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) June 3, 2026

شاب سوري يخاطر بحياته لإنقاذ فتاة من الغرق في ألمانيا ويشعل مواقع التواصل

حظي شاب سوري بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة تدخله لإنقاذ فتاة من الغرق في مدينة مانهايم الألمانية، في مشهد وصفه المتابعون بالبطولي والإنساني.

وبحسب ما جرى تداوله على نطاق واسع، فإن الشاب محمد الحسين، المنحدر من قرية الطيبة في محافظة دير الزور السورية، لاحظ وجود فتاة تواجه خطر الغرق في أحد روافد نهر الراين، ليتحرك على الفور ويقفز إلى المياه متجهًا نحوها في محاولة لإنقاذها.

وأظهر الفيديو المتداول لحظات التدخل السريع للحسين، حيث سبح باتجاه الفتاة وتمكن من الوصول إليها والمساهمة في إخراجها من المياه، في موقف حظي بتفاعل كبير وإشادات واسعة عبر منصات التواصل.

وتحولت الواقعة إلى حديث المتابعين الذين أشادوا بشجاعة الشاب السوري وسرعة تصرفه، معتبرين أن تدخله أسهم في إنقاذ حياة إنسان في لحظات حرجة.

وتناقلت حسابات إخبارية ومستخدمون على منصات التواصل تفاصيل الحادثة، مؤكدين أن الموقف يجسد قيم الشجاعة والتضحية والمسؤولية الإنسانية بعيدًا عن الانتماءات والجنسيات.

وأثار الفيديو موجة من التعليقات التي أثنت على تصرف محمد الحسين، فيما اعتبر كثيرون أن ما قام به يعكس صورة إيجابية عن الشباب السوريين المقيمين في الخارج ودورهم الفاعل داخل المجتمعات التي يعيشون فيها.

#ألمانيا

الشاب السوري محمد الحسين من قرية الطيبة في #ديرالزور تمكن من إنقـاذ شابة من الغـرق في مدينة ما نهايم #الألمانية، وذلك في أحد روافد نهر الراين. حيث ساهمت شجاعته وسرعة تدخله في انقـاذ حياة إنسان#مراسل_الشرقية_الرسمي ✅ pic.twitter.com/KsFgm17nMz — مراسل الشرقية الرسمي (@AbomosaabSharke) June 4, 2026

مقتل جندي أمريكي في حادث تدريب عسكري داخل أربيل

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية مقتل جندي أمريكي خلال تدريب عسكري في مدينة أربيل شمالي العراق.

وقالت وزارة الحرب الأمريكية في بيان صدر يوم الخميس، إن الجندي ديفين أ. سايبيل، البالغ من العمر 26 عامًا، لقي حتفه في حادث مرتبط بالتدريب وقع في مدينة أربيل بتاريخ 31 مايو/أيار الماضي.

وأضاف البيان أن الجندي كان موجودًا في المنطقة ضمن مهمة دعم العمليات التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي فتح تحقيقًا رسميًا في ملابسات الحادثة.

وأوضحت الوزارة أن الجندي كان يؤدي مهامًا ضمن القوات المنتشرة في إطار التعاون الأمني مع القوات المحلية في إقليم كردستان العراق، في سياق العمليات المستمرة ضد التنظيم.

الجيش الأمريكي يعلن استهداف سفينة في شرق المحيط الهادئ ومقتل شخصين

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ هجومًا على سفينة في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخصين، وذلك في إطار عمليات تستهدف ما تقول واشنطن إنه شبكات لتهريب المخدرات في المنطقة.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية في منشور على منصة “إكس” إن معلومات استخباراتية أكدت أن السفينة المستهدفة كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوية الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة عمليات عسكرية أمريكية متكررة في شرق المحيط الهادئ، تستهدف قوارب وسفن يُشتبه باستخدامها في نقل المخدرات، في إطار جهود أوسع لمكافحة شبكات التهريب البحرية.

شاب مصري ينقذ سيدة سودانية من الانتحار في عين شمس

نجح شاب مصري في إنقاذ سيدة سودانية من محاولة انتحار، بعدما حاولت إلقاء نفسها من أعلى عمارة سكنية في منطقة مترو عين شمس، في واقعة إنسانية جرت خلال دقائق حاسمة دون أي تردد من المتواجدين في المكان.

وبحسب روايات متداولة، نشب خلاف عائلي بين السيدة وأسرتها المقيمة معها في نفس الشقة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار يائس بمحاولة إنهاء حياتها، وسط حالة من الارتباك داخل الأسرة وخشية من التدخل المباشر.

وتدخل عدد من شباب المنطقة بسرعة، حيث صعد بعضهم إلى سطح العمارة فيما توجه آخرون مباشرة إلى الشقة في محاولة للسيطرة على الموقف ومنع وقوع الكارثة.

وبرز دور الشاب المصري أحمد ناصر، المعروف باسم “أحمد بيزا”، الذي اقترب من السيدة وهي على حافة النافذة، وبدأ الحديث معها بهدوء، محاولا تهدئتها واحتواء حالتها النفسية في لحظات حرجة.

وبكلمات مطمئنة وتواصل مباشر، تمكن من إقناعها بالعدول عن قرارها، لتنتهي المحاولة دون إصابات، وسط إشادة بالدور الذي لعبه هو وعدد من شباب المنطقة الذين شاركوا في التدخل السريع.

وأكدت المعلومات أن السيدة جرى إنقاذها بنجاح، وأن حالتها مستقرة بعد الحادثة، في واقعة أعادت تسليط الضوء على أهمية التدخل المجتمعي السريع في مثل هذه الحالات الحرجة.

سجال حاد بين إيدي كوهين وعمرو واكد على “إكس” يتصاعد بسبب مزاعم اختراق ورسائل مشبوهة

شهدت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” سجالًا حادًا بين الفنان المصري عمرو واكد والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، على خلفية جدل مرتبط بمحاولات اختراق إلكتروني ورسائل بريد مشبوهة.

وبدأت الأزمة بعد إعلان عمرو واكد أنه تلقى أربع رسائل بريد إلكتروني خلال أسبوع واحد، تتضمن روابط يُشتبه بأنها تهدف إلى استدراجه لعمليات اختراق لحسابه الشخصي وأجهزته، مشيرًا إلى ما وصفه بمحاولات متكررة تستهدفه إلكترونيًا.

وهاجم واكد هذه المحاولات بلهجة شديدة، واصفًا من يقفون وراءها بعبارات حادة، مؤكدًا أنه لن يسمح باختراق حساباته مهما كانت الأدوات المستخدمة، ومتوعدًا بالتصدي لهذه المحاولات التي اعتبرها جزءًا من حملة أوسع تستهدفه.

كما توسع واكد في هجومه ليشمل انتقادات سياسية وأخلاقية، معتبرًا أن ما يجري يعكس ممارسات وصفها بالفساد والاستفزاز، مع تأكيده أن هذه الأساليب لن تؤثر على مواقفه أو نشاطه.

في المقابل، دخل الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين على خط المواجهة بردود وصفت بالمستفزة، حيث وجّه إساءة مباشرة لواكد، نافياً في الوقت نفسه أن تكون إسرائيل طرفًا في محاولات الاختراق، ومشيرًا إلى أن مصدرها، بحسب ادعائه، هو مصر.

كما حاول كوهين التقليل من أهمية ما طرحه الفنان المصري، مؤكدًا أنه لا يمثل قيمة كبيرة في هذا السياق، في تصريحات زادت من حدة التوتر بين الطرفين على المنصة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن النيابة العامة المصرية كانت قد أصدرت قرارات بحجب حسابات عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامات بنشر محتوى مسيء وتحريض على الكراهية وبث معلومات مغلوطة، وذلك استنادًا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يا حمار هذا من مصر. لا تعمل لحالك قيمة. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 3, 2026

نجاة روسية بأعجوبة بعد تعرضها لسبع طعنات على يد طليقها المصري

نجت امرأة روسية في مدينة سان بطرسبرغ بأعجوبة، بعد تعرضها لاعتداء بسكين من طليقها المصري، أسفر عن إصابتها بسبع طعنات ونزيف حاد قُدّر بنحو لترين من الدم، وفق روايتها.

وبحسب تفاصيل القصة التي نشرتها الضحية، فإنها كانت قد غادرت منزل زوجها السابق قبل نحو شهرين، قبل أن يعاود التواصل معها ويقنعها بالحضور إلى الشقة التي جمعتهما سابقا.

وأفادت الرواية أنه فور وصولها، انقض عليها طليقها مستخدما سكينا، حيث تلقت طعنة في يدها أثناء محاولتها حماية وجهها، إضافة إلى طعنات أخرى في البطن والساق، ما تسبب في إصابات بالغة.

وتشير المعلومات إلى أن الأطباء يواصلون محاولات استعادة وظائف الأطراف المتضررة، في ظل فقدانها الإحساس في ساقها اليمنى وعدم قدرتها على المشي في الوقت الحالي.

وذكرت الضحية، وتدعى فيرونيكا، أن المعتدي أغلق باب الشقة من الخارج بعد تنفيذ الاعتداء، وغادر المكان حاملا المفاتيح وأجهزة الاتصال.

وبعد أن فقدت وعيها تدريجيا، تمكنت من الزحف نحو الشرفة وفتح النافذة والاستغاثة، حيث سمع المارة صراخها، ما دفعهم إلى استدعاء فرق الإسعاف التي نقلتها إلى المستشفى، حيث خضعت لعدة عمليات جراحية.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات اعتقال المشتبه به وبدء التحقيقات معه، في حادثة أثارت صدمة واسعة في المدينة.



وفاة أسطورة الفنون القتالية غاي سيلفا عن عمر 45 عامًا تُحدث صدمة في عالم الـMMA

فُجع مجتمع الفنون القتالية المختلطة (MMA) بوفاة المقاتل المخضرم غاي سيلفا عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الأخير، دون الكشف حتى الآن عن الأسباب الرسمية للوفاة.

وأعلنت منظمة “FAME” البولندية، التي خاض فيها سيلفا آخر نزالاته الاحترافية، نبأ الوفاة في بيان رسمي جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة مقاتل المنظمة غاي سيلفا”.

وأضاف البيان أن سيلفا كان مثالًا للروح الرياضية داخل القفص وخارجه، مشيرًا إلى أنه نجح خلال مسيرته في نشر الإيجابية والطاقة بين الجمهور والمنافسين، مؤكداً أن اسمه سيبقى حاضرًا في تاريخ المنظمة، مع توجيه التعازي إلى عائلته وأصدقائه.

وبحسب المعلومات المتداولة، وُلد غاي سيلفا في مدينة لواندا في أنغولا، قبل أن ينتقل إلى ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث اتخذها مقرًا رئيسيًا لتدريباته ومسيرته القتالية الطويلة.

وخاض سيلفا تجربته في منظمة UFC العالمية، وظهر في نزالين بارزين، خسر في الأول أمام سي بي دولاواي بقرار بالإجماع في سبتمبر 2009، قبل أن يتعثر أمام كريس ليبن بالنقاط في يناير 2010.

وقبل انضمامه إلى UFC، كان يمتلك سجلًا احترافيًا قويًا تضمن خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ما جعله من الأسماء الواعدة في عالم القتال المختلط خلال بداياته.

مشروع مرتبط بصهر ترامب يشعل الشارع الألباني.. احتجاجات متصاعدة ومواجهات مع الشرطة في تيرانا

تتسع دائرة الاحتجاجات في ألبانيا على خلفية مشروع عقاري وسياحي ضخم تدعمه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، رجل الأعمال الأمريكي وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مخاوف متزايدة من تداعياته البيئية على واحدة من أبرز المناطق الطبيعية في البلاد.

وشهدت العاصمة الألبانية تيرانا الليلة الماضية مظاهرات جديدة شارك فيها مئات المحتجين الذين توجهوا نحو مكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، مطالبين بإيقاف المشروع المزمع تنفيذه على ساحل البحر الأدرياتيكي بالقرب من بلدة زفيرنيك.

وبحسب وكالة الأنباء الألبانية، يتركز الجدل حول مشروع تطوير سياحي ضخم يُخطط لإقامته داخل نطاق محمية طبيعية تحيط ببحيرة نارتا في دلتا نهر فيوسا، التي تُعد من أهم المناطق الرطبة وأكثرها حساسية بيئيًا في ألبانيا.

ويحذر ناشطون وخبراء بيئيون من أن المشروع، الذي يشمل إنشاء فنادق فاخرة ومجمعات فلل ومنشآت ترفيهية على مساحة تُقدّر بنحو 45 هكتارًا، قد يتسبب في أضرار طويلة الأمد للنظام البيئي الفريد في المنطقة، ويهدد التنوع الحيوي الذي تتميز به دلتا فيوسا.

وتطورت الاحتجاجات إلى مواجهات محدودة مع قوات الأمن على هامش المسيرة، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ومنعهم من التقدم نحو بعض المواقع الحكومية. ولم تشر التقارير المحلية إلى تسجيل إصابات أو تنفيذ اعتقالات حتى الآن.

في المقابل، رفض رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الاتهامات والمخاوف التي يطرحها المحتجون، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا منها يستند إلى معلومات غير دقيقة وتقارير مضللة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، نقلتها وسائل إعلام ألبانية، أكد راما تمسك حكومته بالمشروع، مستبعدًا بشكل قاطع الاستجابة لمطالب وقف أعمال التطوير أو التراجع عنها.

ويُشار إلى أن المقاول الرئيسي للمشروع هو شركة “أفينيتي بارتنرز”، المدعومة من جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أضفى على القضية أبعادًا سياسية وإعلامية تجاوزت حدود ألبانيا.

وتحوّل المشروع خلال الأسابيع الأخيرة إلى محور نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والبيئية في البلاد، بين من يراه فرصة استثمارية وسياحية كبيرة، ومن يعتبره تهديدًا مباشرًا لإحدى أهم الثروات الطبيعية الألبانية.

BREKEND. Wat een hallucinante beelden. Er worden nu aan #Brussel-Centraal steps in brand gestoken, barricades gemaakt, bushokjes vernield en vuurwerk afgevuurd naar onder andere hulpdiensten. Onvoorstelbaar. Opkuisen en keihard aanpakken, dat is de enige taal die dit tuig kent! pic.twitter.com/LxMUntuSWX — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) June 4, 2026

É tempo di vacanze per gli assassini genocidi.

Quelli che in Sardegna arrivano zitti zitti in resort di lusso protetti da polizia e Governo italiani per evitargli il disagio delle proteste, accolti così in Grecia, dopo l’arrivo ad Atene.#israelout pic.twitter.com/QwhQhjAbnS — mostro ✊🏼  🇵🇸 (@avantibionda) June 4, 2026

A nationwide general strike was organized in more than 75 cities across Italy, demanding a complete boycott of Israel and the severance of all ties. pic.twitter.com/qBFBqDBOmb — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) June 4, 2026