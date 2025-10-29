أحداث مأساوية تهزّ عدّة دول حول العالم

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث العنيفة والطبيعية المدمرة حول العالم، من مواجهات دامية بين الشرطة وعصابات في البرازيل، إلى انهيار مبانٍ في تركيا، وإجلاء مئات الآلاف مع اقتراب أعاصير في كوبا والهند، وحوادث مأساوية في الولايات المتحدة والمكسيك.

البرازيل.. مقتل 64 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة كوماندو فرميليو في ريو

أفاد تلفزيون غلوبو بمقتل ما لا يقل عن 64 شخصًا خلال عملية للشرطة البرازيلية ضد عصابة كوماندو فرميليو (الكوماندوز الأحمر) في ريو دي جانيرو، وذكرت التقارير أن بين القتلى 18 مشتبها بهم واثنين من عناصر الشرطة، وأصيب تسعة من عناصر الشرطة وثلاثة مدنيين بأعيرة نارية خلال العملية.

وأوضحت تقارير تلفزيون غلوبو أن المجرمين أشعلوا النار في حواجز وأسقطوا عبوات ناسفة من طائرات مسيرة وفتحوا النار على رجال الشرطة، وذكر المصدر نفسه أنه تم اعتقال 56 من أفراد العصابة المشتبه بهم خلال العملية الواسعة النطاق في حي أليماو الفقير ومنطقة شمال ريو.

وأشار تلفزيون غلوبو إلى أن العملية شارك فيها ما لا يقل عن 2500 شرطي لتنفيذ 100 مذكرة اعتقال، وأظهرت مقاطع فيديو أعمدة دخان سوداء ترتفع فوق مناطق العملية، ولفت المصدر إلى أن عصابة كوماندو فرميليو تعد واحدة من أكبر عصابات الإجرام في البرازيل وتنشط بشكل رئيسي في مجال تهريب المخدرات.

تركيا.. انهيار مبنى مكون من 7 طوابق في غبزة وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين

انهار مبنى سكني مكون من سبعة طوابق في منطقة غبزة بولاية قوجة إيلي التركية، وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء ووحدات إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إلى الموقع للبحث عن ناجين، وأكدت السلطات أن هناك أشخاصًا كانوا داخل المبنى عند وقوع الانهيار.

وأوضح إلهامي أقتاش والي قوجة إيلي أن أقارب إحدى العائلات أكدوا وجود جميع أفرادها داخل المبنى، مشيرًا إلى أن العائلة تتكون من خمسة أشخاص، وأكد أن فرق الإنقاذ تبذل جهودًا مكثفة للوصول إليهم، وتم الاستعانة بفرق إضافية من المحافظات المجاورة لتعزيز عمليات البحث.

وأفاد الوالي أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الانهيار وسط جهود مكثفة من جميع الفرق المعنية لتحديد وضع السكان المحتجزين تحت الأنقاض.

إجلاء أكثر من 735 ألف شخص في كوبا مع اقتراب إعصار “ميليسا” المدمر

أعلنت السلطات الكوبية عن إجلاء أكثر من 735 ألف شخص مع اقتراب إعصار “ميليسا”، في محاولة للحد من الخسائر البشرية والمادية. وأكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل على منصة “إكس” أن الإجراءات في المقاطعات المتأثرة مستمرة، محذرًا من أن الليلة المقبلة ستكون صعبة جدًا على سكان الجزيرة.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن “ميليسا”، الذي كان قد ضعف سابقًا إلى الفئة الثالثة على مقياس سافير-سمبسون، عاد ليشتد مرة أخرى إلى الفئة الرابعة عند اقترابه من كوبا، قبل أن يضرب ساحل المقاطعة الشرقية سانتياغو دي كوبا، مسجلاً سرعة رياح قصوى تصل إلى 195 كيلومترًا في الساعة.

وقد حذرت سفارة روسيا في كوبا السياح الروس من العاصفة المدارية، مشيرة إلى أنها قد تتحول إلى إعصار وتمر فوق المناطق الشرقية للجزيرة خلال منتصف الأسبوع، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة ورياح قوية قد تسبب أضرارًا واسعة.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن اجتاحت العاصفة جزيرة جامايكا مسبقًا، مخلفة دمارًا واسعًا، ما يزيد من المخاوف بشأن الأضرار التي قد تلحق بالمناطق الكوبية الشرقية.

مقتل 3 أشخاص مرتبطين بقاعدة جوية أمريكية في حادث مأساوي بأوهايو

أفادت نيويورك بوست بأن جاكوب بريتشارد (34 عامًا) أحد العاملين في قاعدة رايت-باترسون الجوية في أوهايو قتل زوجته جيمي (33 عامًا) وملازم أول جايمي غوستيتوس قبل أن ينتحر في موقف سيارات مبنى بلدية بلدة ويست ميلتون، على بعد نحو 18 ميلا جنوب القاعدة.

وأوضحت نيويورك بوست أن الحادث بدأ عندما اقتحم بريتشارد شقة غوستيتوس وقتلها دون أن تتضح طريقة مقتلها، وبعد مغادرته الشقة قتل زوجته جيمي ووجدت الشرطة جثتها في صندوق سيارته الخلفي، فيما أطلق هو النار على نفسه حوالي الساعة 4:30 فجراً في 25 أكتوبر.

وأكدت قاعدة رايت-باترسون الجوية لموقع نيويورك بوست أن الثلاثة كانوا يعرفون بعضهم البعض من خلال العمل، وأن بريتشارد وغوستيتوس عملا في مختبر أبحاث سلاح الجو، بينما كانت جيمي تعمل في مركز إدارة دورة حياة سلاح الجو، مع الإشارة إلى أن طبيعة العلاقة بينهم غير واضحة حتى الآن.

ونقلت نيويورك بوست عن الجنرال ليندا هوري، نائبة قائد قيادة معدات سلاح الجو، قولها إن القيادة تشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي، وأن تفكيرهم وصلواتهم مع عائلات الضحايا، مؤكدة التزام القاعدة بإجراء تحقيق شامل وضمان حصول العائلات والزملاء على الدعم اللازم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو يقود التحقيق بدعم من مكتب التحقيقات الخاصة بسلاح الجو الأمريكي وجهات إنفاذ القانون المحلية، وذكرت أن جيمي كانت قبل عملها في القاعدة قد نجحت في شركة لتأجير كبائن التصوير أسسها زوجها جاكوب، وأنها تخرجت من جامعة رايت ستيت وحصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس، مع شغف منذ الصغر بعالم الأعمال.

القرود الهاربة على طريق سريع في Mississippi تقتل جميعها تقريبًا بعد انقلاب الشاحنة

أعلنت السلطات الأميركية، أن مجموعة من قرود المكاك الريسوسي فرت من الشاحنة التي كانت تنقلها على طريق سريع في ولاية Mississippi بعد انقلابها.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة Jasper إن جميع القرود الهاربة قتلت باستثناء واحد، محذرة من أن القرود كانت عدوانية، ولم يتضح بعد عدد القرود التي كانت في الشاحنة أو عدد القتلى.

وأوضحت الشرطة أن الشاحنة كانت تنقل قرود المكاك الريسوسي التي يبلغ وزن الواحد منها عادة نحو 7.7 كيلوغرامات وتستخدم في الأبحاث الطبية.

وأشار مسؤولون إلى أنه لم يعرف بعد من كان ينقل هذه القرود أو الوجهة التي كان من المفترض إرسالها إليها.

وأظهرت مقاطع فيديو القرود تزحف بين الأعشاب الطويلة على جانب الطريق السريع رقم 59 شمال مدينة Heidelberg، بينما تحطمت صناديق خشبية كانت تحمل عبارة حيوانات حية وانتشرت في المكان.

وقالت الشرطة في البداية إن القرود كانت تحمل أمراضًا من بينها الهربس، إلا أن جامعة Tulane أكدت أن القرود غير معدية، وأشارت إلى تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، ومشاركة هيئة الحياة البرية ومصايد الأسماك في Mississippi في موقع الحادث.

الولايات المتحدة تلغي تأشيرة الكاتب النيجيري وولي سوينكا بعد انتقاداته للرئيس ترامب

أعلن الكاتب النيجيري وولي سوينكا، الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 1986، أن القنصلية الأميركية في لاغوس ألغت تأشيرته إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد انتقاداته المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قال سوينكا في مؤتمر صحفي، إنه راض تماما عن قرار إلغاء التأشيرة، موضحاً أن المسؤولين طلبوا منه إحضار جواز سفره لإتمام الإجراء رسمياً.

أشارت رسالة وجهتها القنصلية إلى سوينكا، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى أن الإلغاء استند إلى أنظمة وزارة الخارجية الأميركية التي تتيح إلغاء تأشيرات غير المهاجرين في أي وقت وفق تقديرها.

وذكر سوينكا أنه استدعي في وقت سابق من العام الجاري إلى القنصلية لإجراء مقابلة ضمن إجراءات تجديد تأشيرته.

أوضح سوينكا أن الخطوة تأتي في سياق سياسة إدارة ترامب التي تجعل من إلغاء التأشيرات أحد أدواتها لمواجهة الهجرة، واستهدفت في السابق خصوصا طلاباً عبّروا عن دعمهم للفلسطينيين.

وذكر سوينكا، البالغ من العمر 91 عاماً، أنه من أبرز المفكرين الأفارقة المعاصرين، وقد درّس ونال جوائز فخرية من جامعات أميركية كبرى بينها Harvard وCornell.

امتنع المتحدث باسم السفارة الأميركية في أبوجا عن التعليق على الأمر لدى سؤال وكالة فرانس برس.

الولايات المتحدة.. سحب أكثر من مليوني كغ من الدجاج المجمد بعد اكتشاف شظايا معدنية خطيرة

أفادت ديلي ميل بأن شركة Hormel Foods أقدمت على سحب نحو 2.2 مليون كغ من منتجات الدجاج المجمد الجاهز للأكل من الأسواق الأمريكية، بعد اكتشاف احتمال تلوثها بشظايا معدنية قد تشكل خطراً صحياً على المستهلكين.

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان عن السحب تم بالتعاون مع دائرة سلامة وتفتيش الأغذية في إدارة الزراعة الأمريكية (FSIS) يوم 25 أكتوبر الجاري، عقب تلقي عدة شكاوى من مستهلكين أفادوا بوجود قطع معدنية في صدور وأفخاذ الدجاج المجمدة.

ونقلت ديلي ميل عن الشركة أن مصدر التلوث يعود إلى حزام ناقل يُستخدم في خطوط إنتاج منتجاتها المطهوة على النار، مشيرة إلى أن الكميات المسحوبة — نحو 4.87 ملايين رطل (2.21 مليون كغ) — تم توزيعها على مستوى البلاد بين 10 فبراير و19 سبتمبر، ولفتت إلى أنه رغم عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، حذّرت إدارة سلامة وتفتيش الأغذية من احتمال بقاء كميات من الدجاج الملوث في مخازن الشركات الكبرى والمطاعم والفنادق والمدارس، مؤكدة أنه يجب عدم تقديم هذه المنتجات أو استهلاكها والتخلص منها فوراً.

وأفادت ديلي ميل بأن السحب شمل عدة أنواع من الدجاج الجاهز للأكل، من أبرزها عبوات وزنها 6.3 كغ تحتوي على لحم أفخاذ دجاج طبيعي منزوع العظم ومطهو على نار هادئة (رمز المنتج 65009)، وعبوات وزنها 6.26 كغ تحتوي على قطع صدور دجاج مطهوة على نار هادئة بوزن 85 غراماً لكل قطعة (رمز المنتج 77531)، وعبوات وزنها 10.8 كغ تحتوي على قطع صدور بوزن 142 غراماً للقطعة (رمز المنتج 86206)، وعبوات وزنها 6.33 كغ من صدر دجاج منزوع العظم مع لحم الضلوع (رمز المنتج 134394).

وحذّرت الصحيفة من أن عشرات الدفعات الإنتاجية تأثرت بالحزام الناقل نفسه خلال الأشهر الماضية، ما تسبب في انتشار التلوث المعدني في كميات مختلفة من الدجاج المطهو بين فبراير وسبتمبر 2025، مشيرة إلى تحذير خبراء الصحة من أن ابتلاع شظايا معدنية يمكن أن يؤدي إلى اختناق أو جروح في الفم والحلق والجهاز الهضمي، وقد يسبب نزيفاً داخلياً أو التهابات بكتيرية في حال حدوث ثقوب داخل الجسم.

ونقلت ديلي ميل عن شركة Hormel دعوة المستهلكين الذين يملكون المنتجات المشمولة بالسحب إلى التوقف عن استخدامها فوراً والتواصل مع خدمة العملاء عبر موقع الشركة الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التحقق من وجود الرمز P-223 داخل ختم إدارة الزراعة الأمريكية على العبوات لتحديد المنتجات المشمولة بالسحب.

المكسيك.. اكتشاف 48 كيسًا تحتوي على بقايا بشرية في مقبرة جماعية قرب غوادالاخارا

عثرت السلطات المكسيكية على 48 كيسًا تحتوي على بقايا بشرية في مقبرة جماعية غير شرعية قرب مدينة غوادالاخارا، ويمثل هذا الاكتشاف مروّعًا يضاف إلى سلسلة المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في المنطقة.

وأوضحت بلانكا تروخيو نائب مدعي ولاية خاليسكو للشؤون المختصة بالأشخاص المفقودين أن هناك حاجة لمزيد من العمل الجنائي لتحديد العدد الدقيق للضحايا، وذكرت أن السلطات لا تزال تعمل على حصرهم بعد أربعة أسابيع من عمليات البحث في أرض خلاء ببلدية سابوبان.

وأكدت السلطات أن عمليات البحث مستمرة بدعم من مجموعة “غيريروس بوسكادوريس” البحثية واللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين، وتستخدم آليات ثقيلة نظرًا لاتساع مساحة المنطقة المستهدفة.

ويأتي هذا الاكتشاف في ولاية خاليسكو التي سجلت أكثر من 15900 حالة اختفاء من أصل 127 ألف حالة مسجلة على مستوى المكسيك، ويرجح الخبراء أن هذه الجرائم مرتبطة بأنشطة كارتل الجيل الجديد، وُصنف كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، والمتورط في تجارة الفنتانيل.

وحددت واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على نيميسيو روبين أوسيغيرا سيرفانتس المعروف باسم “إل مينتشو”، وُصف بأنه زعيم كارتل خاليسكو وأحد أبرز قادة الجماعات الإجرامية المنظمة في البلاد.

الأرصاد الهندية: انحسار إعصار مونت وتحوله إلى منخفض جوي بعد وصوله ساحل أندهرا براديش

أفادت الأرصاد الجوية الهندية بانحسار شدة إعصار مونت مع وصوله إلى ساحل ولاية أندهرا براديش الليلة الماضية، وأكدت أنه اقتصر على جلب أمطار غزيرة وتحوله إلى منخفض جوي عميق فوق أندهرا براديش والمناطق المجاورة في ولاية تيلانغانا.

وأوضحت الإدارة أن الإعصار يتحرك باتجاه الشمال-الشمال الغربي عبر أندهرا براديش وتيلانغانا وجنوب تشاتيسغار، ومن المتوقع أن يضعف ليصبح منخفضًا جوياً خلال الست ساعات القادمة، وقلصت مستوى التحذير للمناطق المتضررة من الدرجة الحمراء إلى البرتقالية.

ولفتت إلى أن الإعصار تسبب في هطول أمطار غزيرة جدًا يوم الثلاثاء، وسجلت العديد من مناطق أندهرا براديش كميات أمطار تراوحت بين 100 و170 مليمتراً، وأدت الأمطار المستمرة لمدة يومين إلى غمر أكثر من 43 ألف هكتار من المحاصيل تحت الماء، مما أثر على 83 ألف مزارع، وكانت زراعات الأرز والقطن الأكثر تضررًا.

وأظهرت التقديرات الأولية في قطاع الطاقة أن الأضرار تجاوزت 22 مليار روبية (ما يعادل 249.2 مليون دولار)، شملت المحطات الفرعية والمحولات الكهربائية وأعمدة وخطوط نقل الطاقة، وتواصل السلطات متابعة الوضع لتخفيف تأثير الأمطار الغزيرة على السكان والبنية التحتية.