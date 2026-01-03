أحداث مأساوية تهز إسبانيا والبرازيل وأمريكا

شهدت الساحة العالمية خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المأساوية، ففي إسبانيا، تسببت حرائق اندلعت منذ 24 ديسمبر في وفاة 19 شخصًا وتضرر مناطق متعددة بما فيها الأندلس، مدريد، غاليسيا، جزر الكناري، بلنسية، إكستريمادورا، كتالونيا وقشتالة-لا مانتشا، وفي البرازيل، لقي 11 سائحًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون إثر تصادم حافلة سياحية بشاحنة جنوب البلاد على الطريق السريع BR-116 في ولاية ريو جراندي دو سول،كما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حادث تحطم مروحية بأريزونا، وفي الجانب الرقابي، ألقت السلطات في العراق القبض على صانع محتوى على تيك توك بتهم غسل أموال، بينما ضبطت الكويت مستودع تهريب مواد تموينية يديره مجموعة من المصريين، في إطار جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الدعم الحكومي.

حرائق في إسبانيا تتسبب بمقتل 19 شخصًا منذ 24 ديسمبر

أفادت وسائل إعلام إسبانية بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا نتيجة حرائق اندلعت في منازل بمناطق مختلفة في إسبانيا منذ 24 ديسمبر الماضي. وتوزعت الوفيات على النحو التالي: 5 في الأندلس، 3 في كل من غاليسيا ومدريد، ووفاتين في كل من جزر الكناري وإكستريمادورا ومنطقة بلنسية، ووفاة واحدة في كل من قشتالة-لا مانتشا وكتالونيا.

وكانت آخر الحوادث سجلت ليلة الجمعة الماضية في حي “كارابانشيل” بالعاصمة مدريد، حيث لقي 3 أشخاص حتفهم، اثنان نتيجة اختناق بالدخان، والثالث متأثرًا بحروق.

وتجري فرق الطوارئ وأجهزة إنفاذ القانون تحقيقات للوقوف على ملابسات الحرائق، بينما حثت السلطات المواطنين على الالتزام بإجراءات السلامة خلال عطلة الشتاء.

مصرع 11 سائحًا وإصابة 11 آخرين بحادث تصادم جنوب البرازيل

لقي 11 سائحًا مصرعهم وأُصيب 11 آخرون إثر حادث سير وقع صباح السبت جنوب البرازيل، بعد اصطدام حافلة ركاب بشاحنة على طريق سريع رئيسي.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الحادث وقع على الطريق السريع الفيدرالي BR-116 ضمن بلدية بيلوتاس في ولاية ريو جراندي دو سول، وهي منطقة تشهد حركة مرورية كثيفة خلال موسم العطلات.

وذكرت شبكة غلوبو البرازيلية أن الحافلة كانت تقل سياحًا في طريقهم إلى بلدية كاماكوا بعد مغادرتها مدينة بيلوتاس في ساعات الصباح الأولى، وأوضحت أن سائق الحافلة كان من بين القتلى، بينما نُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن جزءًا من حمولة الرمل التي كانت تنقلها الشاحنة انقلب داخل الحافلة عقب الاصطدام، ما صعّب عمليات الإنقاذ وأخر إخراج الضحايا من موقع الحادث.

وأعلنت شركة إيكوفياس سول المشغلة للطريق إغلاق المقطع عند الكيلومتر 491 في الاتجاهين، وأشارت إلى عدم وجود موعد محدد لإعادة فتحه بسبب أعمال الطوارئ ورفع الحطام.

يقع موقع الحادث على بعد نحو 60 كيلومترًا من الحدود مع أوروغواي، ويُعد الطريق من أهم المسارات المؤدية إلى الشواطئ البرازيلية، ويشهد ازدحامًا لافتًا مع تدفق السياح خلال العطلات.

تحطم مروحية تقل أربعة أشخاص في جبال أريزونا

تحطّمت مروحية خاصة تقل أربعة أشخاص في منطقة جبلية بولاية أريزونا الأمريكية، وفق ما أعلن مكتب شريف مقاطعة بينال.

وقال مكتب الشريف إن بلاغات وردت نحو الساعة 11:00 صباحًا تفيد بسقوط مروحية في الجبال قرب وادي تيليغراف كانيون جنوب بلدة سوبيريور، وأوضح أن فرق الإنقاذ انتقلت فورًا إلى الموقع، ورصدت المروحية من الجو وتأكد تحطمها.

وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية للأشخاص الأربعة على متن المروحية لا تزال غير مؤكدة، مع مواجهة فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث بسبب وعورة المنطقة وبعدها.

وتولّى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في ملابسات الحادث بالتنسيق مع الإدارة الفيدرالية للطيران، التي فرضت قيودًا مؤقتة على حركة الطيران فوق المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة.

العراق يعتقل صانع محتوى على تيك توك بتهم غسل أموال

أعلنت الجهات الأمنية في العراق إلقاء القبض على صانع المحتوى على منصة تيك توك حسام عناد المعروف باسم حسحس، في العاصمة بغداد، على خلفية قضايا تتعلق بنشر محتوى وُصف بالهابط والتورط في غسل الأموال.

وأكد مصدر أمني أن السلطات سبق وأن اتخذت إجراءات قانونية بحق حسام عناد بسبب طبيعة المحتوى المنشور، وأشار إلى أن المتابعة الأمنية اللاحقة كشفت تورطه في عمليات غسل أموال مرتبطة بنشاطه الرقمي.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة نفذت الاعتقال استناداً إلى أوامر قضائية أصولية، وأن الإجراءات القانونية مستمرة وفق القوانين النافذة.

وأشار إلى أن الشرطة العراقية كانت قد اعتقلت حسام عناد نهاية شهر مايو 2025 على خلفية قضايا تتعلق بالمحتوى الهابط، قبل الإفراج عنه لاحقاً بكفالة مالية، لافتاً إلى أن التطورات الجديدة أعادت فتح الملف ضمن مسار قانوني أوسع.

وأكدت الجهات الأمنية أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الدولة لمكافحة الجرائم الرقمية والانتهاكات المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التصدي للجرائم المالية التي تستغل الفضاء الإلكتروني.

الكويت تضبط مستودع تهريب مواد تموينية تقوده مجموعة من المصريين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مستودع تديره مجموعة من المصريين ويُستخدم لتهريب المواد التموينية المدعومة إلى خارج البلاد.

وذكرت الوزارة أن عمليات التهريب اكتشفت في جمارك منفذ السالمي بعد ضبط مركبة كانت تحاول مغادرة البلاد وعلى متنها كميات كبيرة من المواد التموينية مخبأة بداخلها.

وبعد استكمال الإجراءات الأمنية، تم تشكيل قوة مختصة أسفرت عن ضبط المستودع وحجز كميات كبيرة من المواد التموينية المعدّة للتهريب. وأكدت الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة.

وشدّدت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الدعم الحكومي، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية والرقابية لضبط المخالفين وحماية مقدرات الدولة.