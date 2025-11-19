أحداث مأساوية تهز دولاً عديدة حول العالم

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة أحداث مأساوية وأمنية بارزة، من حرائق هائلة في اليابان خلفت قتيلًا وأضرارًا هائلة، إلى جهود مكثفة للجيش الأردني لوقف تهريب المخدرات بطائرات مسيرة، في حين تكبدت نيجيريا خسائر بشرية على أيدي الجماعات المتطرفة مع استمرار عمليات الاختطاف المدمرة للفتيات، فيما كشفت مصر عن جريمة قتل مروعة بعد ست سنوات من اختفاء شاب، لتشكل كل هذه الأحداث لوحة متكاملة عن تحديات الكوارث الطبيعية، الأمن، والعنف الإنساني في مختلف أنحاء العالم.

حريق هائل في جنوب غرب اليابان يتسبب بمقتل شخص وإصابة آخر ويخلف أضرارًا في أكثر من 170 منزلاً

اندلع حريق ضخم في حي سكني بمحافظة أويتا جنوب غرب اليابان مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخر وإجبار أكثر من 170 شخصًا على الإخلاء، وفق ما أفادت فرق الاستجابة للكوارث المحلية.

وذكر الفريق أن الحريق ألحق أضرارًا بما لا يقل عن 170 منزلًا، وتم العثور على جثة يُعتقد أنها لرجل في السبعينات من عمره، بينما تعرضت امرأة في الخمسينات لإصابة طفيفة.

وانتشرت النيران بسرعة بسبب الرياح القوية، مما أدى إلى امتدادها إلى الغابة المحيطة، لتطال نحو 12 فدانًا من الأراضي. وتواصل فرق الإطفاء العمل منذ اندلاع الحريق، بمشاركة أكثر من 200 إطفائي وعشرات سيارات الإطفاء، إضافة إلى مروحيتين عسكريتين من طراز “يو إتش 1” قدمتهما قوة الدفاع الذاتي البرية.

وأفادت السلطات بأن التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الحريق وطريقة انتشاره، فيما ظل نحو 260 منزلًا بدون كهرباء حتى ظهر الأربعاء، رغم انحسار ألسنة اللهب البرتقالية وفق لقطات تلفزيونية محلية.

الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات باستخدام طائرتين مسيرتين على الحدود الغربية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة بواسطة طائرتين مسيرتين، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الجنوبية على الواجهة الغربية، وسط تصاعد التحذيرات من استخدام الطائرات بدون طيار في شبكات التهريب الإقليمية.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أن العملية تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وتأتي هذه العملية بعد سلسلة من محاولات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن خلال العامين الماضيين، منها إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر “جابر” الحدودي في مايو الماضي، إضافة إلى غارات جوية استهدفت مواقع تجار مخدرات في بادية السويداء جنوبي سوريا في يناير 2025.

وأكد الجيش الأردني استمرار جهوده في التصدي لمحاولات التهريب وحماية أمن المملكة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأردنية وسلطات الجمارك، فيما يشير وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة مع سوريا لتأمين الحدود.

الرئيس النيجيري يؤكد مقتل لواء على يد تنظيم “داعش” في شمال البلاد

أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو مقتل لواء في الجيش على أيدي متشددين، وهو أعلى ضابط يُقتل منذ عام 2021 في الحرب المستمرة ضد الجماعات المتطرفة في البلاد.

وكان تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا أعلن الاثنين مقتل اللواء موسى أوبا بعد نصب كمين ناجح لقوة عسكرية في شمال نيجيريا يوم السبت، مرفقًا منشوره بصورة للواء، مشيرًا إلى أنه أصيب في ساقه وحاول الفرار قبل أن يُؤسر.

وقال الرئيس النيجيري في بيان: “أشعر بحزن كبير لمقتل جنودنا وضباطنا أثناء تأدية واجبهم. ليمنح الله الصبر لعائلة اللواء موسى أوبا وللأبطال الآخرين الذين سقطوا”.

وكان الجيش قد نفى تقارير إعلامية محلية السبت عن أسر أوبا، مؤكداً أنه عاد إلى القاعدة بعد الكمين الذي أسفر عن مقتل جنديين ومقاتلين من ميليشيا مساعدة الجيش، إلا أن مصدرًا استخباراتيًا أفاد مساء الأحد بأن أوبا أُسر مع 16 جندياً، معربين عن توقعهم “السيناريو الأسوأ”.

تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا تخوض حربًا منذ 16 عامًا ضد جماعة “بوكو حرام” وتنظيم “داعش” في غرب أفريقيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليوني شخص في شمال شرق البلاد.

نيجيريا تكثف البحث عن 25 طالبة مختطفة في ولاية كِبّي

كثفت قوات الأمن النيجيرية جهودها للعثور على 25 طالبة اختُطفن خلال هجوم مسلح على المدرسة الثانوية الشاملة للبنات في بلدة ماغا بولاية كِبّي شمال غربي البلاد، فجر الإثنين 17 نوفمبر 2025.

وأوضح بيان الشرطة أن مسلحين مجهولين، يحملون بنادق ويركبون دراجات نارية، اقتحموا المدرسة، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن قبل تسلق السور واختطاف الطالبات، ما أدى أيضًا إلى مقتل نائب مدير المدرسة، حسن يعقوب ماكوكو.

وفي محاولة للعثور على المختطفات، نفذت الفرق الأمنية عمليات تمشيط في الغابات المجاورة والطرق المؤدية للمدرسة. وزار حاكم ولاية كِبّي المدرسة مؤكدًا أن “النجاح ليس خيارًا بل ضرورة”، فيما وجّه رئيس أركان الجيش، الفريق وايدي شعيبو، القوات إلى تنفيذ عمليات استخباراتية وملاحقة مستمرة على مدار الساعة.

ويعد هذا الحادث ثاني عملية اختطاف جماعي في كِبّي خلال أربع سنوات، بعد اختطاف أكثر من 100 طالب وموظف من كلية حكومية في يونيو 2021، بعضهن أُجبِرن على الزواج وعُدن بأطفال، ومنذ حادثة اختطاف فتيات شيبوك عام 2014 على يد جماعة بوكو حرام، سُجّلت أكثر من 1500 حالة اختطاف لتلاميذ المدارس في نيجيريا، بينما أنقذت السلطات أكثر من 130 طفلًا في ولاية كادونا في مارس 2024 بعد أسبوعين من الأسر.

مصر.. اكتشاف جريمة قتل مروعة بعد 6 سنوات من اختفاء شاب بالدقهلية

كشفت التحقيقات الأمنية في مصر عن مأساة إنسانية بعد العثور على جثة شاب مدفونة في إحدى قرى محافظة الدقهلية، بعد مرور ست سنوات على اختفائه.

الضحية، إسلام إبراهيم جمعة (22 عامًا)، اختفى فجأة عام 2019، وظنت أسرته أنه فقد ذاكرته أو تعرض للاختطاف. إلا أن التحقيقات أثبتت أن أصدقاءه المقربين هم من ارتكبوا جريمة قتله.

ووفق نتائج التحقيق، اندلعت خلافات مالية بين إسلام وأصدقائه، ما أدى إلى قتله ودفن جثته في مزرعة مهجورة، فيما زعم المتهمون أنهم لا يعرفون مصيره وشاركوا في حملات البحث عنه كأنهم ضحايا أيضًا.

انكشفت الحقيقة بعد أن أبلغ أحد المتهمين السلطات خوفًا من تعرضه للأذى، وتم التأكد من هوية الجثة باستخدام تحليل الحمض النووي (DNA)، ما أسفر عن القبض على الثلاثة المتهمين الذين أقروا بجريمتهم.

وأوضحت والدة الضحية همت الحسيني أن ابنها كان يعامل أصدقائه كإخوة، وقالت في رسالة مؤثرة للمتهمين: “نفسي أعرف عملتم في إسلام كده ليه؟ إسلام كان بيحبكم وبيعتبركم إخواته… تغدروا بيه وتعملوا فيه كده؟! ربنا ينتقم منكم على اللي عملتوه في إسلام”.

وأمرت نيابة المنصورة بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.