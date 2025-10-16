أحداث مأساوية حول العالم.. جرائم صادمة وكوارث طبيعية وحوادث مفجعة

تتصاعد الأحداث المأساوية والطبيعية حول العالم، ففي مصر، كشف الأمن عن جريمة قتل فظيعة في الإسماعيلية، حيث اعتدى طفل عمره 13 عامًا على زميله بطريقة مستوحاة من ألعاب إلكترونية، ما أدى إلى مقتله وتقطيع جثته، وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة إقليم بابوا شرقي البلاد، دون تسجيل إصابات فورية، بينما قضى حادث انقلاب مركبة مدرعة على حياة جندي أسترالي وأصاب آخرين في كوينزلاند، وعلى صعيد النزاعات الدبلوماسية، استدعت إيران سفير بولندا احتجاجًا على تصريحات معادية لطهران، فيما عُثر في بولندا على امرأة محتجزة من والديها لأكثر من 25 عامًا بعد اختفائها في المراهقة، بينما أصدرت السعودية تحذيرًا لتصحيح معلومات مضللة حول أدوية خافضة للكولسترول، تركيا شهدت حادثًا مروعًا أدى إلى انقسام سيارة إلى نصفين ومقتل السائق فورًا.

طفل مصري يرتكب جريمة مروعة تقليداً لمحتوى إلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف غموض العثور على جثة طفل مقطعة إلى أشلاء في الإسماعيلية، حيث تبين أن مرتكب الجريمة هو زميل المجني عليه بالمدرسة، البالغ من العمر 13 عامًا.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم استدرج زميله إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة في حي أول الإسماعيلية، واندلعت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه للاعتداء عليه بعصا خشبية على رأسه حتى فارق الحياة.

واعترف الطفل أمام جهات التحقيق بأنه شاهد طريقة القتل في إحدى الألعاب الإلكترونية على الإنترنت، فقرر تقليدها، واستخدم آلة حادة لتقطيع جثة زميله إلى أشلاء صغيرة، ثم نقلها وألقاها قرب فرع “كارفور” في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وأدت التحريات الميدانية والتقنية إلى تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت قياسي، فيما قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرته بتمثيل الواقعة، ونقل جثمان الطفل المجني عليه إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف النيابة.

وتثير هذه الجريمة تساؤلات حول تأثير المحتوى الرقمي العنيف على الأطفال، والحاجة لتعزيز آليات الحماية النفسية والاجتماعية، إلى جانب مراجعة منظومة الرقابة على الألعاب الإلكترونية والمنصات الرقمية المتاحة للفئات العمرية الصغيرة.

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب إقليم بابوا شرقي إندونيسيا

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، إقليم بابوا الواقع شرقي إندونيسيا، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق نحو 70 كيلومترا تحت سطح الأرض، وعلى بعد قرابة 200 كيلومتر من مدينة أبيبورا، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

كما أكد مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أنه لم يصدر أي إنذار بوقوع موجات مدّ بحري عقب الزلزال.

وتقع إندونيسيا ضمن ما يُعرف بـ”حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا مرتفعًا يجعلها من أكثر المناطق عرضة للكوارث الطبيعية في العالم.

مقتل جندي أسترالي وإصابة اثنين خلال تدريبات عسكرية في كوينزلاند

قُتل جندي من قوات الدفاع الأسترالية وأُصيب اثنان آخران أثناء مناورات تدريبية في شمال ولاية كوينزلاند، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان نقلته شبكة ABC اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن الحادث وقع عندما انقلبت مركبة مدرعة من طراز M113 خلال تدريب ميداني في منطقة تاونزفيل، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد اللواء الثالث التابع للجيش الأسترالي على الفور، فيما نُقل الجنديان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال العميد بن ماكلينان، قائد اللواء الثالث، إن الحادث وقع أثناء دورة تدريبية روتينية لقائد الطاقم، مؤكدًا أن فرق التحقيق والوكالات المختصة بدأت العمل في موقع الحادث لكشف ملابساته.

وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن القيادة العسكرية تتعاون بشكل كامل مع الجهات المعنية لتحديد أسباب الحادث وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الأفراد المشاركين في التدريبات المستقبلية.

إيران تستدعي سفير بولندا احتجاجاً على تصريحات “معادية” لطهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، سفير بولندا في طهران، مارسين ويلتشيك، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تصريحات وإجراءات معادية لإيران” صدرت عن وزير الخارجية البولندي.

وأوضحت وكالة “مهر” الإيرانية أن الاستدعاء جاء رداً على تعاون الوزير البولندي مع “مجموعة أمريكية–صهيونية” لتنظيم فعالية في البرلمان البريطاني، واتهامات بشأن استخدام طهران طائرات مسيّرة في الحرب الأوكرانية.

وخلال اللقاء، أعرب محمود حيدري، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون البحر الأبيض المتوسط وشرق أوروبا، عن “احتجاج إيران الشديد ورفضها لهذه التصريحات غير المسؤولة”، مطالباً الحكومة البولندية بتقديم توضيحات رسمية واتخاذ خطوات تصحيحية.

من جانبه، أكد السفير البولندي أنه سينقل موقف طهران إلى حكومته، مشدداً على حرص بلاده على استمرار العلاقات الجيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بولندا: العثور على امرأة محتجزة من والديها لأكثر من 25 عامًا بعد اختفائها في المراهقة

كشفت السلطات البولندية عن واقعة مروعة بعد العثور على امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا كانت محتجزة داخل غرفة نومها في منزل والديها طوال أكثر من ربع قرن، بعدما أُبلغ عن اختفائها وهي في الخامسة عشرة من عمرها.

ووفق ما نقلت صحيفة Hindustan Times، فإن المرأة وتُعرف باسم ميريلا عُثر عليها في يوليو الماضي داخل منزل عائلتها ببلدة صغيرة في جنوب بولندا، بعدما أبلغ الجيران الشرطة عن سماع أصوات غريبة قادمة من المنزل في ساعة متأخرة من الليل.

وقالت الجارة لويزا: “بدأ كل شيء بأصوات غير معتادة من الشقة. كان الوقت متأخرًا جدًا عندما قررنا الاتصال بالشرطة”، مضيفة أن الوالدين حاولا تهدئة عناصر الأمن مدّعين أن الأمور على ما يرام، لكن مظهر المرأة الضعيف أثار شكوكهم.

وذكرت التقارير أن ميريلا كانت في حالة وهن شديد، منحنية الظهر وغير قادرة على رفع ذراعيها، ما دفع السلطات لنقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما فُتح تحقيق واسع لمعرفة ملابسات احتجازها طوال تلك السنوات وما إذا كانت قد تعرضت لإساءة أو حرمان متعمد.

وأثارت القضية صدى واسعًا في بولندا، حيث عبّر كثير من المواطنين عن صدمتهم من إمكانية أن تبقى فتاة محتجزة طوال هذه المدة في حي سكني دون أن يلاحظ أحد غيابها.

السعودية: وزارة الصحة توضح سلامة أدوية خافضة للكولسترول بعد تداول معلومات مضللة

أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانًا للتصحيح بعد انتشار معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أدوية الستاتين الخافضة للكولسترول، والتي أدت إلى توقف بعض المرضى عن تناول أدويتهم.

وجاء في البيان أن أدوية الستاتين آمنة وفعالة عند وصفها طبياً، ومعتمدة دولياً ومحلياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشددة على ضرورة الحصول على المعلومات الصحية من المصادر الرسمية.

وحذرت الوزارة من أن التوقف عن أدوية الستاتين دون استشارة الطبيب قد يعرّض المريض لمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والجلطات، مؤكدة أن سلامة المرضى أولوية وأن اتخاذ أي إجراء طبي يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب المعالج.

كما نوهت الوزارة بأنها ستتخذ إجراءات نظامية ضد من ينشر معلومات طبية مضللة تهدد صحة المواطنين.

حادث مروع في تركيا.. سيارة تنقسم إلى نصفين والسائق يلقى حتفه فوراً

وثقت كاميرات المراقبة حادثاً مأساوياً في تركيا، يظهر سائق سيارة يقود بسرعة جنونية على الطريق قبل أن يصطدم بقوة بحاجز خرساني يؤدي إلى البوابات، مما أدى إلى انقسام السيارة إلى نصفين واندلاع النيران فيها.

هرعت فرق الإطفاء والطوارئ والدرك إلى موقع الحادث بعد تلقي البلاغ من المارة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة.

وأكد المسعفون وفاة السائق في مكان الحادث، ونُقلت جثته بعد المعاينة الأولية إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.