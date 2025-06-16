أحداث مأساوية في آسيا وأوروبا.. من الهند إلى بريطانيا مرورًا بإيران

من آسيا إلى أوروبا، اهتز العالم بسلسلة من التطورات المأساوية والمفاجئة: جسر ينهار في الهند وسط زحام سياحي، انفجار عنيف في مصنع صيني، وزلزال قرب منشأة نووية إيرانية يعيد التوتر للواجهة، بينما تكتب بريطانيا فصلاً جديداً في تاريخ استخباراتها، وتفقد روسيا أحد ألمع نجوم رياضة الدراجات في حادث مأساوي.

الهند: مصرع 4 أشخاص وإصابة 51 في انهيار جسر مشاة بمدينة بوني

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 51 آخرون، الأحد، إثر انهيار جسر حديدي للمشاة فوق نهر إندراياني في مدينة بوني بولاية ماهاراشترا غربي الهند، في حادث مروع وقع قرب منطقة تاليغاون السياحية.

والجسر، الذي شُيّد عام 1992 والمخصص للمشاة فقط، انهار قرابة الساعة 3:15 مساء بالتوقيت المحلي، عندما تجمع عليه أكثر من 150 شخصاً، متجاوزين سعته المصممة، وسط تدفق سياحي كثيف نتيجة ارتفاع منسوب مياه النهر بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأطلقت فرق الطوارئ، بقيادة قوة الاستجابة الوطنية للكوارث وبدعم من الشرطة المحلية وخدمات الإطفاء، عملية إنقاذ واسعة أسفرت عن انتشال جميع المفقودين بحلول المساء.

وأكد محافظ المنطقة جيتيندرا دودي أن الحادث أسفر عن مصرع أربعة أشخاص، فيما نُقل 51 مصاباً إلى المستشفيات، وتفاوتت إصاباتهم بين كسور وجروح طفيفة.

من جهتها، أعلنت حكومة ولاية ماهاراشترا صرف تعويضات لأسر الضحايا وفتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث والمسؤولين عنه، خصوصاً في ظل تقارير تفيد باستخدام الجسر من قبل دراجات نارية بشكل مخالف، رغم وجود لافتات واضحة تحظر مرور المركبات.

وكانت السلطات المحلية قد أصدرت في وقت سابق تحذيرات بمنع الاقتراب من المسطحات المائية خلال موسم الأمطار، في محاولة للحد من الحوادث المرتبطة بارتفاع منسوب المياه.

زلزال قرب منشأة “فوردو” النووية يثير الانتباه وسط تصعيد متواصل بين إيران وإسرائيل

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في إيران تسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وقعت مساء الأحد في محافظة قم، بالقرب من منشأة “فوردو” النووية المحصنة جنوب العاصمة طهران.

وأوضح المركز أن الزلزال تم رصده عند الساعة 23:30 بتوقيت طهران، وعلى عمق 10 كيلومترات، في منطقة تبعد نحو 90 كيلومترا عن منشأة “فوردو”، وهي واحدة من أكثر المنشآت النووية الإيرانية تحصينًا، كونها مشيدة داخل جبل وتتمتع بقدرات دفاعية متقدمة ضد أي هجوم جوي محتمل.

وتأتي هذه الهزة الأرضية في وقت بالغ الحساسية، بعد أيام فقط من تأكيد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقوع أضرار “محدودة” في بعض مناطق منشأة “فوردو”، نتيجة هجوم إسرائيلي استهدف الموقع في 14 يونيو الجاري.

ووفق المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، فقد تم نقل قسم كبير من المعدات والمواد الحساسة مسبقًا، مؤكداً عدم وجود مخاوف من تسرب أو تلوث نووي.

انفجار في مصنع ألعاب نارية بإقليم هونان الصيني يسفر عن إصابات وفقدان شخصين

أعلنت السلطات المحلية في إقليم هونان جنوب وسط الصين، صباح اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار داخل مصنع للألعاب النارية في قرية شانتشو، ما أدى إلى فقدان شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وذكرت الحكومة المحلية أن الحادث وقع عند الساعة 8:23 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث هرعت فرق الطوارئ، بما فيها وحدات الإطفاء والشرطة والطواقم الطبية، إلى موقع الانفجار للسيطرة على الوضع وتأمين المنطقة.

وأكدت السلطات أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم الصحية مستقرة ولا توجد إصابات تهدد الحياة.

وأوضحت مصادر رسمية أن تحقيقًا موسعًا بدأ فورًا لكشف أسباب الانفجار، فيما تم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة آثار الحادث والحد من أي مخاطر إضافية محتملة.

وتُعد مصانع الألعاب النارية في الصين من أكثر القطاعات الصناعية عرضة للحوادث، رغم التشديدات المتزايدة على معايير السلامة في السنوات الأخيرة.

لأول مرة في تاريخ بريطانيا.. امرأة تتولى رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية MI6

أعلنت الحكومة البريطانية تعيين بليز ميترفيللي رئيسة لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الجهاز، الذي ظل حكراً على الرجال لعقود طويلة.

وذكر بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء أعلن تعيين ميترفيللي لتكون الرئيسة الثامنة عشرة في تاريخ MI6، مؤكداً أن القرار يأتي في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات أمنية متزايدة من قبل خصومها الدوليين.

وستخلف ميترفيللي الرئيس الحالي للجهاز، ريتشارد مور، الذي سيغادر منصبه في الخريف المقبل.

ويعد جهاز MI6 أحد أبرز أذرع الاستخبارات البريطانية، ويضطلع بدور أساسي في جمع المعلومات الأمنية خارج حدود المملكة المتحدة، والتعامل مع التهديدات الاستخباراتية العالمية.

موت أسطورة سباقات الدراجات على الجليد نيكولاي كراسنيكوف في حادث سير مأساوي

تعرض بطل العالم الروسي نيكولاي كراسنيكوف، البالغ من العمر 40 عامًا، لحادث سير قاتل أمس الأحد في منطقة كوشنارينكو بجمهورية بشكيريا.

وكشف وزير الرياضة الجمهوري، رسلان حبيبوف، أن كراسنيكوف فارق الحياة على الفور بعد اصطدامه بشاحنتين، إثر خروجه عن المسار أثناء توجهه من نيجنيكامسك إلى العاصمة أوفا.

عرف الرياضي الراحل بسجل حافل من الإنجازات، حاز خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من عقدين على 20 لقبًا عالميًا (ثمانية ألقاب فردية واثنا عشر لقبًا بالفرق)، إضافة إلى ألقاب وكؤوس محلية عديدة.

وحصل كراسنيكوف على لقب «ماستر الرياضة الروسي المكرم»، وبدأ مشواره الاحترافي مع فريق «تورنيدو-شاز» في موسم 1999–2000 قبل انتقاله إلى «بشكورتوستان» في 2001.

وأعرب رسلان حبيبوف عن أسفه للخسارة الجسيمة التي مُنيت بها الرياضة الروسية، معزيًا أسرته ومحبيه، وقال: «فقدنا صباح اليوم عملاقًا لم يتكرر، وخسرت الساحة الرياضية واحدًا من أعظم متسابقينا».

موجة غضب إثر تحطيم سائح لكرسي مرصع بالكريستال داخل متحف إيطالي

أثار مقطع مصوّر داخل متحف “بالاتزو مافي” بمدينة فيرونا الإيطالية غضباً واسعاً بعدما أظهر سائحاً يحطم كرسيًا فنيًا مرصعًا بالكريستال، ثم يغادر المكان دون أي اعتذار أو تبليغ.

ونشر المتحف المقطع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك معلقًا: “كابوس كل متحف تحقق، حتى في بالاتزو مافي”.

ويوضح الفيديو السائح وهو ينتظر خروج رجال الأمن قبل أن يجلس على الكرسي الهش لالتقاط صورة، ما تسبب في تحطمه.

وصف المتحف الكرسي الفني بعنوان “فان غوخ” للفنان نيكولا بولا بأنه قطعة شديدة الهشاشة ومغطاة بمئات بلورات كريستال من شركة سفاروفسكي.

وأشارت إدارة المتحف إلى أن فريق الترميم وقسم الأمن والشرطة عملوا لأيام لمعرفة إمكانية ترميم القطعة الفريدة، وتمكنوا من إنقاذ العمل الفني بنجاح.

وختم المتحف بتقديم الشكر لكل من ساهم في إعادة الحياة لهذا العمل الفني، فيما لم تُكشف بعد تكلفة الإصلاح أو هوية الجاني، ولا ما إذا كان سيواجه أي عواقب قانونية.

مصر تُحبط عملية تهريب ضخمة للمخدرات جنوب البلاد وتُصفي عنصرين خطيرين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط عملية تهريب كبرى للمخدرات في أحد الدروب الصحراوية بجنوب البلاد، في ضربة أمنية موجعة لمافيا الاتجار بالمواد المخدرة، أسفرت عن مقتل عنصرين جنائيين شديدي الخطورة وضبط نحو 2 طن من المواد المخدرة تُقدّر قيمتها بـ 141 مليون جنيه مصري.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع قطاعات الأمن المعنية، تمكن من رصد تحركات عنصرين إجراميين لهما سجل جنائي في قضايا “مخدرات وسلاح”، كانا بصدد جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة لترويجها في الأسواق.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية، وبمشاركة وحدات من قطاع الأمن المركزي، نفذت عملية محكمة لتتبع المشتبه بهما واستهدافهما في إحدى المناطق الوعرة جنوب البلاد، وقد أسفر تبادل لإطلاق النار عن مصرعهما في الموقع، وعُثر بحوزتهما على كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو، إضافة إلى سلاحين آليين.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة المتواصلة لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع، خاصة عبر المناطق الصحراوية الشاسعة التي تُستخدم كممرات لتهريب المخدرات من خارج الحدود، وتُعد مصدر تهديد مباشر للأمن القومي.

وأكدت الداخلية المصرية مواصلة حملاتها النوعية باستخدام تقنيات متقدمة للرصد والتتبع، وشن عمليات أمنية دقيقة تستهدف أخطر العناصر الإجرامية، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف لتجفيف منابع تجارة المخدرات في البلاد.