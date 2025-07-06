أحداث مأساوية في إسرائيل وتركيا والعراق والنمسا وروسيا ومصر والمغرب وأستراليا

في ظل توتر أمني وإنساني متصاعد حول العالم، شهدنا انتحار جندي إسرائيلي بعد صراعات نفسية في ساحات القتال بغزة ولبنان، وخسائر مأساوية لخمسة جنود أتراك اختنقوا بغاز الميثان في كهف شمال العراق، بينما تحطمت طائرة خفيفة في النمسا أودت بأرواح أربعة أشخاص، وأصيب ستة مظليون هواة في روسيا إثر هبوط اضطراري مروع، وفي مصر، اعتداء صادم على معلمة أثناء امتحانات الثانوية وأخرى تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث مروري مأساوي، وسط حملة جمركية مغربية لملاحقة شبكة ذهب مغشوش، وهجوم أسد دموي في أستراليا أدى لبتر ذراع زائرة.

جندي إسرائيلي ينتحر بعد معاناة نفسية من أهوال معارك غزة ولبنان

أقدم جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط على الانتحار إثر معاناة نفسية حادة ناجمة عن تجربته في ساحات القتال في قطاع غزة وجنوب لبنان، حسبما أفاد موقع “واللاه” العبري.

ونقل الجندي دانيال إدري حياته في غابة بيريا قرب صفد بعد أن عجز عن تحمل ما وصفه بـ”الأهوال” التي شهدها، لا سيما أثناء نقل جثث زملائه.

وقالت والدته، سيغال إدري، إن نجلها كان يعاني اضطرابات نفسية عميقة، وكان يتحدث دوماً عن رائحة الجثث التي لم تفارقه ورؤيتها المستمرة، ورغم محاولاته المتكررة للحصول على مساعدة نفسية وبدء إجراءات الاعتراف به كمريض نفسي لدى وزارة الدفاع، إلا أن حالته تدهورت. قبل أسبوع من انتحاره، طلب دانيال دخول جناح الطب النفسي في مستشفى، لكن طلبه لم يُلبَّ فورًا، مما زاد من معاناته.

وناشدت الأم السلطات السماح بجنازة عسكرية رسمية لابنها، معتبرة أنه “سقط بسبب معاناة الحرب” ويستحق تكريمًا يليق بخدمته. يأتي هذا في ظل إحصائيات رسمية تشير إلى مقتل 883 جندياً إسرائيلياً منذ بداية تصعيد العمليات في أكتوبر 2023، مع آلاف الجرحى بينهم أعداد حرجة.

مقتل 5 جنود أتراك اختناقاً بغاز الميثان داخل كهف شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل خمسة جنود جراء تسممهم بغاز الميثان خلال مهمة روتينية داخل أحد الكهوف في شمال العراق، كان يُستخدم سابقاً من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وجاء في بيان الوزارة أن الحادث وقع أثناء عمليات بحث وتنقيب روتينية في كهف كبير كان يُستعمل كمستوصف طبي لعلاج جرحى الحزب. وأسفر التسرب عن إصابة 19 جندياً بالتسمم، توفي خمسة منهم لاحقاً.

وقال فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن “النتائج الأولية للفحوصات تشير إلى أن غاز الميثان تسرب بشكل طبيعي داخل الكهف، ما أدى إلى وقوع هذا الحادث المؤلم”، مضيفاً أن “الحادث خلف ألماً عميقاً في قلوب أمتنا”.

ودعا ألتون المواطنين إلى الاعتماد فقط على التصريحات الرسمية وتوخي الحذر من الأخبار المضللة.

وتنفذ تركيا منذ أبريل 2022 عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم “المخلب – القفل” ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين– باسيان شمال العراق، في إطار ما تصفه بأنشطة مكافحة الإرهاب.

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة جنوب غربي النمسا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة خفيفة في منطقة كونيغسلايتن جنوب غربي النمسا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرة كانت تقل ثلاثة رجال وامرأة، ولم ينجُ أحد من الحادث الذي وقع عصر اليوم، بينما لا تزال أسباب التحطم مجهولة حتى الآن.

ورجّحت مصادر محلية أن يكون الضحايا من الجنسية الألمانية، في انتظار تأكيدات رسمية من السلطات النمساوية التي باشرت تحقيقاً في ملابسات الحادث.

هبوط اضطراري لطائرة “أن-2” خفيفة في إقليم زابايكاليه الروسية وإصابة 6 أشخاص

أعلنت المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم زابايكاليه عن وقوع حادث لهبوط اضطراري عنيف لطائرة خفيفة من طراز “أن-2” تابعة لمنظمة “دوساف” في منطقة تشيتينسكي، وذلك بعد 16 دقيقة فقط من إقلاعها.

وأفاد بيان الوزارة أن الطائرة هبطت في منطقة جمعية البستنة “توبوغراف” وعلى متنها 10 مظليين وعضو واحد من الطاقم. وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، دون تسجيل وفيات أو حدوث أي حريق.

وتجري في الموقع عمليات إغاثة شارك فيها 37 فردًا و12 آلية، بينهم 13 من عناصر وزارة الطوارئ و4 وحدات تابعة لها. التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الحادث.

مصر.. اعتداء مروع على معلمة أثناء امتحانات الثانوية العامة والسلطات تفتح تحقيقاً عاجلاً

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القاهرة حادثة مؤسفة بعد اعتداء لفظي وجسدي تعرضت له معلمة منتدبة لأعمال المراقبة، بسبب رفضها السماح بالغش داخل اللجنة. بدأت الواقعة في مدرسة النعام الإعدادية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، عقب انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حين حاول عدد من أولياء الأمور تسهيل الغش لأبنائهم، مما أدى إلى مشادة تحولت إلى اعتداء على المعلمة داخل حرم المدرسة.

وتحركت الأجهزة الأمنية فوراً للسيطرة على الموقف، وتم الاتفاق بين الطرفين على التصالح دون تحرير محاضر رسمية، في حين أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح تحقيق عاجل في الحادثة، مؤكدة رفضها التام لأي تأثير سلبي على سير الامتحانات أو تعرض القائمين عليها للأذى، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين وحماية المعلمين.

وتابعت النقابة العامة للمهن التعليمية الحادثة، مشيدة بموقف المعلمة التي تنازلت عن حقها القانوني لتفادي إرباك الطلاب وأولياء الأمور، ومطالبة بتشديد إجراءات دخول اللجان الامتحانية، وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي التي اعتبرت الاعتداء انتهاكاً لهيبة العملية التعليمية.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة اعتداءات مشابهة على معلمين رفضوا الغش، بينها محاولة اعتداء في محافظة الدقهلية عام 2022.

مصر: الحكومة تقر تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث المنوفية المروع

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع كفاءة وصيانة، عقب تكرار الحوادث المروعة التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص.

وكلف السيسي الحكومة بوضع بدائل مناسبة وآمنة خلال فترة الإغلاق للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان سرعة إنجاز الأعمال. كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها لفرض الانضباط والالتزام بقوانين المرور، خاصة فيما يتعلق بالسرعة وحمولة المركبات.

وأقرت الحكومة المصرية صرف تعويضات عاجلة بقيمة 300 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع صباح السبت على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

ووجّه وزيرا التضامن الاجتماعي مايا مرسي والعمل محمد جبران المسؤولين المعنيين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا، وفقًا للتقارير الطبية التي تحدد طبيعة كل إصابة.

ويعد الطريق الدائري الإقليمي من المحاور الاستراتيجية التي تربط الدلتا بالصعيد والقاهرة الكبرى، لكنه سجل منذ منتصف 2022 أكثر من 300 حادث، خلفت 239 وفاة، وفق إحصاءات رسمية.

وتُظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تسجل سنويًا نحو 12 ألف حادث مروري، تؤدي إلى أكثر من 5 آلاف وفاة و20 ألف إصابة، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في ملف السلامة المرورية.

الجمرك المغربي يلاحق شبكة لبيع ذهب مغشوش عبر “تيك توك” والبث المباشر

كشفت مصادر مطلعة عن تحرك الفرقة الوطنية للجمارك المغربية لتعقب شبكة تنشط في ترويج الذهب المغشوش بين مدن الدار البيضاء، مكناس، وطنجة، مستخدمة منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” وعمليات البث المباشر (“اللايفات”) لتسويق منتجاتها بسرعة.

وجاءت هذه التحركات بناءً على معطيات من خلية “اليقظة وتحليل المخاطر” التابعة للجمارك، إلى جانب معلومات من حملات مراقبة جهوية، أسفرت عن رصد حالات تزوير دمغات رسمية، واستعمال ذهب مسروق ومهرب في تصنيع المشغولات الذهبية.

وأظهرت التحقيقات الأولية تورط عدد من الصاغة في خلط الذهب بنسب مرتفعة من النحاس، وبيعها على أنها من عيار 18 قيراط أو أعلى، مستغلين الارتفاع القياسي في أسعار الذهب. كما تم ضبط مشغولات مهربة من دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا، أعيد صهرها وتغيير ملامحها قبل طرحها في السوق المحلية.

وتنسق مصالح الجمارك جهودها مع الدرك الوطني، الأمن الوطني، ورجال السلطة المحلية لمداهمة المواقع المشتبه بها، خاصة محلات ضواحي الدار البيضاء ومكناس، في إطار عمليات تفتيش مفاجئة.

ويستخدم جهاز الجمارك تقنيات متقدمة مثل أجهزة تحليل XRF، ويعتمد على قواعد بيانات رقمية لمتابعة حركة الذهب، ويفرض عقوبات صارمة تشمل المصادرة والغرامات وحتى السجن على المخالفين، في إطار حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي من التزوير والاحتيال.

كما يراقب القانون المغربي تداول الذهب بعيار 18 فقط، ما أثار شكوك الرقابة حول بعض العيارات المزورة المعروضة في الأسواق والتي تصنف بشكل غير قانوني، مما دفع السلطات لتشديد الرقابة على التراخيص والعلاقة بين ورشات التصنيع ونقاط البيع.

أسد يهاجم زائرة في حديقة حيوانات أسترالية ويؤدي إلى بتر ذراعها

تعرضت امرأة خمسينية لهجوم مفاجئ من أسد داخل حديقة حيوانات “دارلينغ داونز” في ولاية كوينزلاند الأسترالية صباح الأحد، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في ذراعها وبترها لاحقاً إثر الجراحة.

وأفادت السلطات أن المرأة كانت تتابع عمل حراس الحديقة في منطقة الحيوانات المفترسة التي تضم أسوداً ونموراً وفهوداً، حين انقض عليها أحد الأسود وقضم ذراعها بشكل عنيف.

نُقلت المصابة على متن مروحية إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا حيث أجرت عملية جراحية أدت إلى بتر ذراعها، وحالتها الآن مستقرة.

وأوضحت إدارة الحديقة أن المرأة ليست من العاملين أو من عائلة مالكة للحديقة، لكنها معتادة على زيارة المنطقة منذ 20 عاماً وكانت على دراية بإجراءات السلامة.

وأكدت الإدارة أن الأسد الذي تسبب في الهجوم لن يُعاقب أو يُقتل، مشددة على تعاونها مع السلطات المختصة للتحقيق في الحادث.

وقد أُغلقت الحديقة ليوم كامل وأُعيد فتحها صباح الاثنين، فيما يحتفل المكان هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيسه ويضم أنواعاً نادرة من الحيوانات المفترسة.

روسيا: إصابة 6 مظليين هواة جراء هبوط اضطراري لطائرة شرقي البلاد

أعلنت السلطات الروسية للطوارئ في إقليم زابايكاليه شرقي البلاد عن وقوع حادث اضطراري لطائرة خفيفة من طراز “آن-2” تابعة لمنظمة “دوساف” للمظليين، حيث اضطرت الطائرة للهبوط بشكل اضطراري بعد 16 دقيقة من إقلاعها.

وكان على متن الطائرة عشرة مظليين بالإضافة إلى قائد الطائرة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 من المظليين، حسب بيان الطوارئ.

تجري فرق الإنقاذ عملياتها في موقع الحادث، في حين لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن أسباب الهبوط الاضطراري.