أحداث مأساوية في السماء.. مصرع 8 أشخاص بحوادث تحطم جوي بالجزائر وأمريكا

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، عن تحطم طائرة استطلاع من نوع “زيلين” أثناء مهمة تدريبية على مستوى مطار “فرحات عباس” في ولاية جيجل شرقي البلاد، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص كانوا ضمن طاقم الطائرة.

وأكدت الحماية المدنية في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع أثناء تنفيذ مهمة تدريبية، وأسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من حوادث تحطم الطائرات العسكرية في الجزائر، إذ أعلنت وزارة الدفاع في 19 مارس الماضي عن تحطم طائرة مقاتلة جنوبي البلاد ومصرع قائدها خلال مهمة تدريبية روتينية.

كما شهدت البلاد في فبراير 2022 حادثة مماثلة عندما تحطمت طائرة من نوع “ميغ 29” فور إقلاعها من قاعدة بوسفر الجوية غرب الجزائر، وأسفرت عن وفاة أحد الطيارين.

وتعكس هذه الحوادث المتكررة تحديات تواجه القوات الجوية الجزائرية في صيانة المعدات والتدريب، وسط جهود مستمرة لتحديث الترسانة الجوية وضمان سلامة العاملين.

أريزونا الأمريكية: مصرع 4 أشخاص في تحطم مروحية إسعاف

لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة إسعاف شمال ولاية أريزونا الأمريكية، وفقاً لما أفادت به السلطات المحلية، الثلاثاء.

ووقع الحادث أثناء هبوط مروحية تابعة لشركة “سي إس آي أفيشن” قادمة من مدينة ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، بالقرب من مطار تشينلي في أريزونا. وكانت الطائرة تقل طاقماً طبياً متوجهاً إلى مستشفى لنقل مريض.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن الطائرة من طراز “بيتش كرافت 300” تحطمت في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء خلال محاولة الهبوط.

وباشرت إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم مجهولة حتى الآن.