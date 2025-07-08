أحداث مأساوية وتصاعد التوترات الأمنية والسياسية حول العالم

في غضون ساعات قليلة، شهد العالم موجة من الأحداث المأساوية والتوترات الأمنية والسياسية، ففي إيطاليا أغلقت مطار بيرغامو بعد حادث غريب لرجل ابتلعته طائرة، ونيبال خسرت 18 شخصاً في فيضان مدمر على الحدود مع الصين، والهند تأثرت بفيضانات أودت بحياة 80 شخصاً، ومصر تواجه حريقاً ضخماً في قلب القاهرة مع انقطاع الإنترنت جزئياً، وفي روسيا، انفجار قنبلة يدوية أودى بحياة شخص وأصاب أربعة، وضبطت شحنة ضخمة من مواد تصنيع المخدرات تقدر بـ81 مليون دولار، وإسرائيل كشفت أكبر عملية احتيال في وزارة الأمن، والسعودية أعدمت إرهابياً مداناً، وأرمينيا شنت حملة على معاقل رجل أعمال روسي مثير للجدل، ألمانيا استدعت السفير الصيني بعد استهداف طائرتها في البحر الأحمر بواسطة ليزر، والجزائر أدانت وزير عدل سابق بالفساد ووقعت اتفاق دفاعي مع موريتانيا، وفي لبنان، قُتل قائد ميداني لحزب الله في غارة إسرائيلية جنوب البلاد، مع استمرار التوترات في المنطقة.

وفاة رجل بعد ابتلاعه بمحرك طائرة تغلق مطار بيرغامو مؤقتاً في حادث مأساوي

أُغلق مطار بيرغامو الإيطالي مؤقتاً، الثلاثاء، إثر حادث مأساوي أسفر عن وفاة رجل على المدرج أثناء استعداد إحدى الرحلات للإقلاع. وذكرت إدارة المطار أن عمليات الطيران توقفت من الساعة 10:20 حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، بسبب “مشكلة في ممر الطائرات”، مشيرة إلى فتح تحقيق فوري في الحادث.

وأكد متحدث باسم المطار وفاة الرجل، موضحاً أنه لم يكن من الركاب ولا من موظفي المطار، وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن الرجل لقي حتفه بعد أن ابتلعه محرك طائرة تابعة لشركة Volotea أثناء بدء عملية الإقلاع.

بدورها، لم تصدر شرطة بيرغامو تعليقاً رسمياً، فيما نقلت صحيفة كوريري ديلا سيرا عن مسؤولين بالمطار قولهم إن شخصاً يبدو أنه ركض نحو المدرج لحظة الإقلاع وتم شفطه إلى داخل المحرك في مشهد صادم.

ويعد مطار بيرغامو أحد المحاور الرئيسية للرحلات منخفضة التكلفة من مدينة ميلانو وإليها، ما تسبب في اضطرابات لحركة الطيران خلال فترة التوقف.

نيبال: مصرع 18 شخصاً بينهم صينيون إثر فيضان جارف دمّر جسراً حدودياً مع الصين

أعلنت السلطات النيبالية مقتل 18 شخصاً وفقدان آخرين، بعدما جرفت فيضانات عنيفة ناجمة عن ارتفاع منسوب نهر بوتيكوشي جسراً رئيسياً يربط البلاد بالصين، في منطقة راسواجادي شمال العاصمة كاتمندو.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الضحايا هم 12 نيبالياً و6 صينيين، فيما تتواصل جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين، بمشاركة 95 من رجال الإنقاذ، على أن ينضم إليهم مزيد من الفرق لاحقاً.

وأظهرت مقاطع مصوّرة دماراً واسعاً طال “جسر الصداقة” الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لحركة التجارة والنقل بين البلدين، كما جرفت السيول عدداً من الشاحنات والمنازل الواقعة على جانبي الحدود.

من جهتها، نفذت مروحية عسكرية عمليات إجلاء لعدد من العالقين، في وقتٍ تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار وتأمين المناطق المنكوبة.

وتشهد نيبال فيضانات موسمية متكررة تؤدي سنوياً إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، في ظل تحديات تتعلق بالبنية التحتية وضعف أنظمة الإنذار المبكر.

الهند: مقتل العشرات وفقدان آخرين جراء فيضانات وانهيارات أرضية في هيماشال براديش

لقي ما لا يقل عن 80 شخصاً مصرعهم، وفُقد عشرات آخرون في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند، عقب فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية اجتاحت مناطق واسعة من جبال الهيمالايا، متسببة بدمار هائل في البنى التحتية والمنازل.

وأفادت السلطات المحلية بأن الطائرات المسيّرة تواصل تمشيط المناطق المتضررة بحثاً عن نحو 30 مفقوداً، لا سيما في مناطق كانغرا، وتشامبا، وماندي، وشيملا، وسُجّل منذ الأسبوع الماضي وقوع 23 فيضاناً مفاجئاً و16 انهياراً أرضياً، نتج عنها تدمير مئات المنازل والمتاجر والجسور.

وبحسب هيئة إدارة الكوارث في الولاية، تسببت 19 حالة من “الانفجارات السحابية” في القسم الأكبر من الضحايا، فيما كانت منطقة ماندي الأكثر تضرراً، بعد أن شهدت وحدها 10 انفجارات سحابية أدت إلى مقتل 14 شخصاً في يوم واحد.

وتم نشر أكثر من 250 عنصراً من قوات الاستجابة الوطنية والجيش وحرس الأمن، فيما أُغلقت أكثر من 240 طريقاً، بينها 170 طريقاً في ماندي وحدها، بينما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من استمرار الأمطار الغزيرة حتى 10 يوليو.

وتواجه السلطات انتقادات متزايدة بشأن ضعف الاستعداد لمواجهة الكوارث، وسط تحذيرات بيئية من أن إزالة الغابات وتوسع مشاريع البنية التحتية في المناطق الجبلية يزيد من هشاشة النظام البيئي.

وتأتي هذه الكارثة بعد أسابيع من فيضانات مماثلة ضربت ولايات أخرى شمال شرقي البلاد، بينما تُظهر الدراسات أن أزمة المناخ تؤدي إلى تزايد “أيام الأمطار الشديدة”، ما يفاقم من خطر الفيضانات والانهيارات المفاجئة في جنوب آسيا.

مأساة في مطار إيطالي.. وفاة رجل بعد ابتلاعه محرك طائرة أثناء الإقلاع

أغلق مطار بيرغامو الإيطالي مؤقتاً، الثلاثاء، بعد حادث مأساوي أدى إلى وفاة رجل على المدرج أثناء استعداد طائرة تابعة لشركة “فولوتيا” للإقلاع.

وأفادت إدارة المطار في بيان رسمي أن عمليات الطيران توقفت بين الساعة 10:20 و12:00 بالتوقيت المحلي بسبب مشكلة في ممر الطائرات، فيما تجري السلطات تحقيقاً موسعاً في الحادث.

وأكد متحدث باسم المطار أن الرجل المتوفى لم يكن راكباً ولا موظفاً بالمطار، وأضافت تقارير صحفية أن الرجل لقي حتفه بعد أن ابتلعه محرك الطائرة أثناء الإقلاع، وذلك بعدما ركض على المدرج.

ولا تزال شرطة بيرغامو تلتزم الصمت حيال تفاصيل الحادث.

الكشف عن أكبر عملية احتيال في تاريخ وزارة الأمن الإسرائيلية: فواتير مزورة بـ50 مليون شيكل لعلاجات نفسية وهمية

كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن أكبر عملية احتيال تطال وزارة الأمن في تاريخها، بعد مداهمة مركز علاجي عاطفي و”بيت موازن” في شمال البلاد يُشتبه بتورطه في تزوير فواتير بقيمة تُقدّر بنحو 50 مليون شيكل، مقابل علاجات لم تُقدّم فعليًا لجرحى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن.

وأُوقف صاحب المركز، إلى جانب التحقيق مع أربعة من موظفيه، وسط شبهات بتورطهم في جرائم خداع للحصول على أموال في ظروف مشددة، والتزوير بنيّة الاحتيال، والتآمر، إضافة إلى مخالفات لقانون حظر تبييض الأموال.

ويُتوقع أن يخضع نحو 100 مريض للتحقيق لاحقًا، غالبيتهم من معوقي الجيش الإسرائيلي الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، وسط شبهات بحصولهم على أموال دون تلقّيهم أي علاج فعلي.

ووفق التحقيقات الأولية التي انطلقت بعد بلاغات من قسم التأهيل في وزارة الأمن، قدّم صاحب المركز فواتير وهمية لعلاجات غير منفذة وطلبات سداد عن مرضى لم يُقيموا فعليًا في المنشآت التابعة له، وقد جرت المداهمات بمشاركة محققي قسم الاحتيال في شرطة تل أبيب ووحدة الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا، وتم خلالها اعتقال المشتبه به الرئيسي، ومصادرة مركبات، تمهيدًا لإجراءات قانونية إضافية.

وأكدت وزارة الأمن أنها ترافق التحقيق لضمان استمرار العلاج للمرضى المتضررين، وتعمل على توفير بدائل علاجية خلال فترة التحقيقات.

انفجار قنبلة يدوية في ريازان الروسية يودي بحياة شخص ويصيب أربعة

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح متوسطة في انفجار وقع داخل مبنى “لونج بار” بمدينة ريازان الروسية مساء اليوم، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ.

الانفجار، الذي وقع نحو الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي في شارع سوبورنايا قرب المركز التجاري “مالينا”، لم يُسفر عن حريق، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن سببه يعود إلى تعامل غير آمن مع قنبلة يدوية حقيقية ظن حاملها أنها نموذج تدريبي.

إصابة 14 شخصاً بحريق في سنترال رمسيس وسط القاهرة وانقطاع جزئي للإنترنت

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن إصابة 22 شخصًا جراء حريق اندلع في سنترال رمسيس وسط القاهرة.

وتم نقل المصابين فوراً إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج، فيما دفعت هيئة الإسعاف بـ17 سيارة إسعاف للتعامل مع الحادث.

وأفاد وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بمتابعة تداعيات الحريق وبتشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة الوضع على مدار الساعة.

من جانبها، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن انقطاع جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في القاهرة والجيزة بسبب تلف عدد من الكابلات داخل السنترال نتيجة الحريق، الذي تم السيطرة عليه بعد اندلاع الأدخنة في الطابق العلوي للمبنى.

الحكم بالسجن 4 سنوات على وزير العدل الجزائري الأسبق بتهم فساد

أصدرت محكمة القطب الجزائي في الجزائر حكمًا بالسجن أربع سنوات بحق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، وتعويض مالي للخزينة العامة بقيمة مليون دينار، في إطار قضية فساد مالي شملت اتهامات بالإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب بالممتلكات.

النيابة العامة كانت قد طالبت بعقوبة أشد تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامة مليون دينار، بينما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية ضخمة بلغت 200 مليون دينار. وخلال جلسات المحاكمة، نفى لوح جميع التهم، مؤكدًا براءته وواصفًا الاتهامات بأنها “مُلفقة”.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة إجراءات تتخذها السلطات الجزائرية لملاحقة قضايا الفساد التي طالت عددًا من كبار المسؤولين في الدولة خلال السنوات الماضية.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بجرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم “القتل تعزيراً” بحق المواطن مهدي بن أحمد بن جاسم آل بزرون، بعد إدانته بارتكاب عدة جرائم ذات طابع إرهابي، من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر، إلى جانب التستر على مطلوبين أمنياً وتمويل أنشطتهم.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وأحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت بحقه حكماً نهائياً بالإعدام بعد استيفاء درجات التقاضي كافة، بما في ذلك تأييد الحكم من المحكمة العليا وصدور أمر ملكي بتنفيذه.

وتم تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية، وفقاً للبيان الذي شدد على التزام السلطات السعودية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بحق من يهددون أمن المجتمع، وحذرت من أن العقوبات الشرعية ستكون مصير كل من يسلك طريق العنف والإرهاب.

أرمينيا.. قوات الأمن تقتحم مقر شركة ناريك كارابيتيان ومنزله بعد اعتقال صاموئيل كارابيتيان

اقتحمت قوات الأمن الأرمينية صباح اليوم مقر شركة “شبكات الكهرباء الأرمينية” التي يرأسها ناريك كارابيتيان، ابن شقيق رجل الأعمال الروسي الأرمني صاموئيل كارابيتيان، بالإضافة إلى منزله.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بعد اعتقال صاموئيل كارابيتيان، رئيس مجموعة شركات “تاشير”، بتهمة الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة، وذلك وفقاً لأمر صادر عن محكمة يريفان بتاريخ 18 يونيو.

يُذكر أن كارابيتيان أعلن دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية، التي تعرضت لانتقادات حادة من قبل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ما أثار جدلاً واسعاً واستياءً شعبياً وسياسياً، مع اتهامات موجهة إلى باشينيان باستخدام نفوذه لملاحقة معارضيه.

من جهتها، أكدت روسيا عبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنها على اتصال مع شركائها في أرمينيا لمتابعة ملابسات اعتقال كارابيتيان الذي يحمل الجنسية الروسية، مشددة على استعداد موسكو لتقديم الدعم اللازم له.

ويُعرف صاموئيل كارابيتيان بمساهماته الكبيرة في تنمية أرمينيا عبر مؤسسة “تاشير” الخيرية، التي تركز على صيانة التراث التاريخي وترميم الكنائس ودور العبادة، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الرياضة الشعبية، الثقافة، والفنون، إلى جانب تنفيذ برامج اجتماعية وتقديم مساعدات للأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى بناء وترميم المؤسسات التعليمية وتنفيذ برامج تعليمية.

روسيا تضبط 1.5 طن من مكونات تصنيع المخدرات بقيمة 81 مليون دولار

أعلنت الجمارك الروسية ضبط شحنة ضخمة من المواد الكيميائية المحظورة تزن نحو 1.5 طن، يُشتبه بأنها كانت مخصصة لصناعة المخدرات الاصطناعية، بعد اعتراض شاحنة قادمة من إحدى دول آسيا الوسطى باتجاه مقاطعة فلاديمير وسط روسيا.

وأوضحت السلطات أن الشاحنة كانت تحمل 30 برميلاً معدنيًا، سعة كل منها 50 لترًا، تحتوي على سائل أصفر اللون تبيّن من الفحص أنه يتضمن سلائف كيميائية محظورة تُستخدم في إنتاج مواد مخدرة.

وقدّرت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية القيمة السوقية للشحنة المضبوطة بأكثر من 6.4 مليار روبل (ما يعادل نحو 81.8 مليون دولار).

وتأتي هذه العملية ضمن جهود موسعة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الروسية، وسط تصاعد محاولات التهريب من دول الجوار.

الخارجية الألمانية تتهم الجيش الصيني باستخدام الليزر لاستهداف طائرة ألمانية في مهمة بحرية أوروبية بالبحر الأحمر

اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، الجيش الصيني باستخدام الليزر لاستهداف طائرة ألمانية خلال عملية “أسبيدس” التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

وأعلنت الوزارة استدعاء السفير الصيني إلى مقرها احتجاجًا على هذا التصرف، مؤكدة أن “تهديد الأفراد الألمان والتدخل في العملية غير مقبول تمامًا”.

وتُعد عملية “أسبيدس” مهمة عسكرية بحرية أطلقتها دول الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير 2024، وتُقاد من قبل إيطاليا، بهدف حماية السفن من الهجمات التي تشنها جماعة “أنصار الله” اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل، إضافة إلى حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب ومضيق هرمز والخليج العربي.

وأعلنت القيادة البحرية الأوروبية مؤخرًا تسليم قيادة فرقة العمل إلى الكابتن الإيطالي أندريا كوونداماتيو، خلفًا للعميد اليوناني ميخائيل بانتوفاكيس، الذي أسهم خلال قيادته في تعزيز أمن الملاحة البحرية وتأمين تدفق السلع العالمية.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد في “قوة الرضوان” وعنصر آخر من “حزب الله” جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربتين جويتين في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل قائد في “قوة الرضوان” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني، بالإضافة إلى عنصر آخر في الحزب.

وذكر بيان الجيش أن الغارة الأولى استهدفت المدعو علي عبد الحسن حيدر في منطقة دير كيفا، مشيراً إلى أنه كان قائداً ميدانياً في “قوة الرضوان”، وتورط في مخططات ضد إسرائيل، من بينها خطة احتلال الجليل، ومحاولات إعادة بناء بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وأشار البيان إلى أن “أنشطة حيدر شكلت خرقاً واضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وبعد ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة ثانية على قرية بيت ليف جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل عنصر آخر من حزب الله.

الجزائر وموريتانيا توقعان اتفاقًا دفاعيًا لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة

وقعت الجزائر وموريتانيا اتفاقًا في مجال الدفاع يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، في مواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها الجماعات الإرهابية والمسلحة في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري، استقبل نظيره الموريتاني وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي ولد حننه، الذي يزور الجزائر على رأس وفد عسكري.

وأكد شنقريحة أن الجزائر وموريتانيا تتقاسمان روابط جغرافية وتاريخية وثقافية، وتواجهان تحديات مشتركة، ما يجعل تعاونهما الدفاعي نموذجًا يُحتذى به في محيطهما العربي والأفريقي.

وفاة الملاكم المكسيكي بيدرو رودريغيز بعد ساعات من خسارته نزالاً احترافياً في أريزونا

عُثر على الملاكم المكسيكي بيدرو أنطونيو “توني” رودريغيز ميتاً في غرفته بأحد فنادق مدينة فينيكس بولاية أريزونا، صباح الأحد، بعد ساعات فقط من خسارته نزالاً احترافياً ضمن بطولة “القتال في الحي” التي نظمتها شركة “ديل سول” للملاكمة تحت إشراف هيئة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة في الولاية الأميركية.

وكان رودريغيز (37 عاماً)، المنحدر من مدينة غوميز بالاثيو في ولاية دورانغو المكسيكية، قد خسر مواجهته أمام الملاكم فيليب فيلا بقرار إجماعي بعد ست جولات.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، عاد رودريغيز إلى الفندق بعد النزال، وكان من المقرر أن يتناول العشاء مع زملائه، إلا أنه لم يظهر مجدداً، ليتم العثور عليه لاحقاً جثة هامدة من قبل موظفي الفندق أثناء استعدادهم لنقله إلى المطار.

وحتى الآن، لم تُعلن السلطات سبب الوفاة، بينما تواصل الشرطة الأميركية التحقيق، مع عدم وجود مؤشرات واضحة على علاقة الحادث بالنزال أو بظروف صحية معروفة سابقاً.

زوجة الملاكم، كارلا فالينثوا، تحدثت بمرارة عن اللحظات الأخيرة التي جمعتهما، مشيرة إلى أنه تواصل معها عبر مكالمة فيديو عقب انتهاء النزال، وقال لها إنه سيخرج لشراء العشاء قبل التوجه إلى المطار فجراً، وأضافت: “لا أعلم ما الذي حدث. أنا أيضا مشوشة. علينا انتظار نتائج التحقيق”.

في المقابل، عبّر منافسه في النزال، فيليب فيلا، عن حزنه العميق عبر منشور مؤثر على حسابه في إنستغرام قال فيه: “شرف لي أنني تشاركت الحلبة مع بيدرو. أدعو له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

يُذكر أن رودريغيز خاض 44 نزالاً كمحترف منذ بداية مسيرته في عام 2007، وكان هذا النزال هو الثاني له خلال عام 2025، وامتاز بمسيرة شاقة سجل خلالها 15 فوزاً مقابل 26 خسارة و3 تعادلات.

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق زعيمي طالبان بتهم اضطهاد النساء

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق الزعيم الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زادة، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني، بتهم تتعلق باضطهاد النساء وغيرهم من الأشخاص المخالفين لسياسات الحركة، وذلك منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021.

وبحسب بيان المحكمة، فإن التهم الموجهة للقياديين تشمل “اضطهاد مبني على النوع الاجتماعي والسياسي، واستهداف فئات يُعتقد أنها تدافع عن حقوق المرأة أو تتبنى أفكاراً مناهضة لتوجهات الحركة”.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقارير متزايدة عن تدهور أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، حيث فرضت طالبان سلسلة من الإجراءات التي حدّت بشكل صارم من حقوق المرأة في التعليم والعمل والتنقل والتعبير، وتشير الأمم المتحدة إلى صدور أكثر من 70 مرسوماً وتوجيهاً وممارسة منهجية تستهدف النساء منذ عودة الحركة إلى الحكم.

وتتضمن هذه القيود منع النساء من رفع أصواتهن في المنازل، أو التحدث أمام غرباء، وإلزامهن بتغطية وجوههن، ومنع الاختلاط أو الظهور في الأماكن العامة دون محرم.

القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يُعد سابقة مهمة على مستوى المحاسبة القانونية الدولية، ويأتي في وقت تواجه فيه طالبان ضغوطاً متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بسبب سجلها في قمع الحريات، وخاصة حقوق النساء والفتيات.