أحداث مأساوية وكوارث تهز العالم.. من العنف إلى الطبيعة الغاضبة

شهد العالم خلال الأيام الماضية سلسلة من الأحداث الدامية والطبيعية التي هزّت مختلف الدول وأثارت الرعب والقلق، من مجازر عائلية مروعة في تركيا، وإطلاق نار دامٍ في أمريكا، إلى حوادث أمنية مميتة في أريزونا وكولومبيا، إضافة إلى زلازل عنيفة وثورات بركانية مدمرة في آسيا، وحوادث إنقاذ محفوفة بالمخاطر في مناجم تشيلي، كما شهدت مناطق عدة تفجيرات حرائق متعمدة، وعمليات أمنية كبرى لمكافحة الجريمة، وسط صراعات قانونية وسياسية وأحداث اجتماعية شغلت الرأي العام العالمي.

مجزرة أسرية تهز تركيا.. شرطي يقتل زوجته وطفليه ثم ينتحر خلال إجازته

شهدت مدينة دنيزلي التركية صباح الجمعة فاجعة أسرية مروّعة، بعدما أقدم شرطي على قتل زوجته وطفليه خلال نومهم، قبل أن يُنهي حياته بإطلاق النار على رأسه، في حادثة وُصفت إعلاميًا بـ”المجزرة العائلية”.

الجريمة وقعت في حي كارامان بمنطقة مركز أفندي قرابة الساعة 06:45 صباحًا، حين استغل الشرطي جوشكون سويليماز (35 عامًا) إجازته السنوية لزيارة عائلته المقيمة في منزل والدة زوجته، وأثناء نوم العائلة، أطلق النار على زوجته نازلي سويليماز (33 عامًا)، وابنه ياغيز (7 أعوام)، وابنته دورو (عامان)، ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه.

استفاق الحي على صرخات حواء كوفان، والدة الزوجة، التي هرعت إلى الشارع تطلب النجدة بعد سماع أصوات الطلقات. وعلى الفور، حضرت فرق الأمن والإسعاف، حيث تبيّن أن الزوجة وطفليها فارقوا الحياة في مكان الحادث، فيما نُقل جوشكون إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه توفي في الطريق.

وبحسب التحقيقات الأولية، تزوج جوشكون ونازلي عام 2017، وكان قد نُقل مؤخرًا إلى وحدة مكافحة الشغب بمدينة شرناق جنوب شرقي تركيا، وترك عائلته في دنيزلي لدى أسرة زوجته.

وتشير المعلومات إلى أن الجاني كان يمر بأزمة مالية خانقة، مع تراكم ديون تُقدّر بما بين 6 إلى 7 ملايين ليرة تركية، نتيجة فشله في أنشطة تجارية بمجال العقارات.

مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار داخل حانة في مونتانا والبحث جارٍ عن المشتبه به

وقع إطلاق نار، الجمعة، في حانة “أوول بار” بمنطقة أناكوندا في ولاية مونتانا الأمريكية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، مما دفع السلطات إلى إغلاق حي على بعد عدة أميال وسط عمليات بحث مكثفة عن المشتبه به في منطقة جبلية غابية.

وأفاد قسم مونتانا للتحقيق الجنائي، الذي يتولى التحقيق في الحادث، بأن إطلاق النار وقع حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وأكد مقتل أربعة أشخاص في مكان الحادث.

ووفقًا للسجلات العامة وتصريحات مالك الحانة ديفيد غويردر، فإن المشتبه به هو مايكل بول براون (45 عاماً)، عسكري سابق يقيم في المنزل المجاور للحانة.

وأوضح غويردر، الذي لم يكن متواجداً وقت الحادث، أن الضحايا كانوا النادل وثلاثة زبائن، وهم على الأرجح الأشخاص الوحيدون في الحانة أثناء الحادث، مضيفاً أنه لم يكن هناك أي نزاع سابق بين المشتبه به والضحايا، معتبراً أن براون “فقد صوابه”.

وأشارت شرطة الطرق السريعة في مونتانا إلى أن المشتبه به لا يزال مسلحاً، وحذرت السكان من الاقتراب من منطقة أناكوندا.

من جهته، أعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة غرانيت أن وحدة التدخل السريع قامت بتفتيش منزل المشتبه به، الذي لا يزال هارباً حتى الآن، وسط جهود مكثفة للقبض عليه.

مقتل مدني برصاص الأمن في محاولة اقتحام قاعدة جوية أمريكية بأريزونا

أفاد مسؤول عسكري أمريكي بأن مدنيًا قُتل برصاص عناصر الأمن أثناء محاولته اقتحام قاعدة ديفيس-مونثان الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، فجر الجمعة.

وأوضح العقيد خوسيه كابريرا أن الحادث وقع حوالي الساعة 2:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، حين تجاهل الشخص تعليمات التوقف عند البوابة الرئيسية للقاعدة قرب مدينة توسون.

وأضاف أن الرجل كان يقود سيارته بطريقة غير طبيعية واصطدم بحاجز أمني قبل أن يحاول الفرار، مما دفع أحد أفراد الأمن إلى إطلاق النار عليه، فأرداه قتيلاً.

وأكد العقيد أن أفراد الأمن تصرفوا وفقاً لتدريبهم لحماية المنشأة وطياريها، معرباً عن أسفه لفقدان الأرواح في الحادث.

زال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة هندوكوش في أفغانستان

سجل المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة هندوكوش في أفغانستان. وقع الزلزال على عمق 114 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وأشار المركز إلى أن أفغانستان شهدت نشاطاً زلزالياً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، حيث رصدت هزة أخرى بلغت قوتها 4.1 درجة في نفس المنطقة، على عمق 139 كيلومتراً، عند خط عرض 36.54 درجة شمالاً وخط طول 68.77 درجة شرقاً.

ثوران بركاني عنيف في شرق إندونيسيا يطلق عمود رماد بارتفاع 10 كيلومترات ويهدد المناطق المجاورة

شهد شرق إندونيسيا، الجمعة، ثورانًا جديدًا لبركان ليووتوبي لاكي-لاكي الواقع في جزيرة فلوريس السياحية، حيث أطلق البركان عمودًا كثيفًا من الرماد البركاني وصل ارتفاعه إلى نحو 10 كيلومترات فوق قمته التي ترتفع 1584 مترًا.

وأفادت الوكالة الوطنية لعلم البراكين في إندونيسيا، بأن هذا الثوران جاء نتيجة تراكم الغازات البركانية خلال الأسابيع الماضية، محذرة من احتمال حدوث تدفقات طينية وحطامية من مواد بركانية قد تشكل خطرًا كبيرًا على المناطق السكنية المحاذية للأنهار، خاصة في حال هطول أمطار غزيرة.

رئيس الوكالة محمد وافد أكد في بيان أن السلطات لم تسجل حتى الآن أية أضرار أو إصابات، لكنها أصدرت تعليمات صارمة للسكان والسياح بتجنب أي نشاط ضمن دائرة نصف قطرها ستة كيلومترات حول البركان حفاظًا على السلامة.

يُذكر أن البركان قد ثار الشهر الماضي أيضًا، مطلقًا عمود رماد وصل ارتفاعه إلى 18 كيلومترًا، الأمر الذي أدى إلى إلغاء 24 رحلة جوية في مطار بالي، أحد أهم المطارات السياحية في البلاد.

وتقع إندونيسيا على “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها البركاني والزلازلي المتكرر، ما يجعلها عرضة لمثل هذه الأحداث الطبيعية التي تتطلب استنفارًا دائمًا من الجهات المختصة لمتابعة الوضع وضمان سلامة السكان والزوار.

تشيلي تسابق الزمن لإنقاذ عمال عالقين داخل أكبر منجم للنحاس في العالم

تواصل فرق الإنقاذ في تشيلي جهودها، منذ مساء الخميس، للعثور على خمسة عمال لا يزالون عالقين داخل منجم “إل تينينتي”، أكبر منجم نحاس تحت الأرض في العالم، بعد انهيار جزئي تسبب به زلزال وأدى إلى مقتل عامل وتوقف العمليات بالكامل.

وقال أندريس موزيك، المدير العام للمنجم الواقع في مدينة رانكاغوا، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو، إن أكثر من 100 شخص يشاركون في عمليات الإنقاذ، مضيفاً: “حتى الآن، لم نتمكن من التواصل معهم. الأنفاق انهارت بالكامل”.

ووقع الحادث بينما كان العمال يعملون على عمق يزيد عن 900 متر تحت الأرض، وقد تمكنت فرق البحث من تحديد موقعهم بدقة باستخدام معدات متخصصة، رغم صعوبة الوصول إليهم بسبب الانهيارات.

وفي حديث لوكالة “فرانس برس”، أعرب مايكل ميراندا، شقيق أحد العمال المفقودين ويدعى جان (31 عاماً)، عن قلق العائلات قائلاً: “لم يقدموا لنا أي معلومات. زوجة أخي حامل ولم تتلقَّ أي تواصل من الشركة. لا يوجد دعم نفسي على الإطلاق”.

من جهتها، أعلنت وزيرة التعدين في تشيلي، أورورا ويليامز، وقفاً مؤقتاً للعمل في المنجم الذي بدأ تشغيله في أوائل القرن العشرين ويضم أكثر من 4,500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض. وأشارت إلى أن السلطات لا تزال تحقق في ما إذا كان الزلزال طبيعياً أم ناجماً عن عمليات الحفر.

ويشارك في مهمة الإنقاذ عدد من المتخصصين الذين سبق أن ساهموا في عملية إنقاذ 33 عاملاً حوصروا لمدة 69 يوماً في صحراء أتاكاما عام 2010، في واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ شهرة في العالم.

يُذكر أن منجم “إل تينينتي” أنتج العام الماضي أكثر من 392 ألف طن من النحاس، أي ما يمثل نحو 7% من إجمالي إنتاج تشيلي، الدولة التي تُعد أكبر منتج للنحاس في العالم، إذ بلغ إنتاجها نحو 5.8 مليون طن في عام 2024.

وفاة غامضة لشابة في البرازيل مع 26 هاتف آيفون تثير حيرة الشرطة

أثارت وفاة امرأة شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في البرازيل تساؤلات كبيرة لدى السلطات، بعد العثور عليها وهي تحمل 26 هاتف آيفون مثبتة عليها عند وفاتها في 29 يوليو أثناء ركوبها حافلة نقل عام.

وأفادت صحيفة “Mirror” البريطانية بأن سبب الوفاة المبدئي هو نوبة قلبية، إلا أن سن الضحية وحملها لعدد كبير من الهواتف أثارا شكوكًا بين المحققين الذين يعتقدون أن المرأة كانت متورطة في شبكة تهريب هواتف.

وتواصل الشرطة البرازيلية التحقيق في ملابسات الحادث، مع إجراء فحوصات طبية إضافية لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، كما تسعى لإغلاق قناة التهريب والقبض على المسؤولين عنها.

بالفيديو.. راكب مخمور يُحوّل مطارًا في نيويورك إلى ساحة فوضى!

تحوّل مطار “بوفالو نياجارا” الدولي في ولاية نيويورك إلى مسرح للفوضى، بعد أن أقدم راكب مخمور على سرقة عربة غولف كهربائية، وقادها بجنون داخل صالة المطار، متسببًا بأضرار مادية واسعة، وسط ذهول وصراخ المسافرين والموظفين.

ووفقًا لما ذكرته هيئة النقل في منطقة نياجارا (NFTA)، فإن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم 28 يوليو، عندما قام كيفن سينينغ (29 عامًا) من ولاية وايومنغ، بسرقة العربة الكهربائية غير المشغلة والانطلاق بها نحو أحد السلالم الكهربائية داخل مبنى المطار، غير آبه بنداءات الموظفين للتوقف.

وأظهرت لقطات الفيديو، التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، سينينغ وهو يحطم الألواح الزجاجية ويتنقل بسرعة داخل صالة المطار، وسط محاولات يائسة من الموظفين لإيقافه.

وقال أحد الشهود: “أعتقد أنه كان ثملاً. لم يكن يستجيب لأي أحد، وكأن لا أحد حوله”، مضيفًا أن سينينغ كان يناور بالعربة بين لافتات “أرضية مبللة”، ويقودها بعنف نحو الممرات الضيقة، ما تسبب بسحابة من الغبار وتناثر الزجاج والحطام.

وبحسب “NFTA”، فقد تسبب الحادث في أضرار كبيرة للممرات والألواح الزجاجية والعربة نفسها، مشيرة إلى أن المعتدي وُجهت له عدة تهم، بينها: التخريب الجنائي، السلوك غير المنضبط، السرقة الكبرى، حيازة ممتلكات مسروقة، والتسبب في إزعاج عام.

الشرطة تمكنت من توقيف سينينغ في نهاية المطاف، وتم اقتياده من المكان وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد تجاوزت مشاهدات مقطع الفيديو الذي وثّق الواقعة على منصة “تيك توك” تسعة ملايين مشاهدة، وسط ردود فعل غاضبة وساخرة من رواد الإنترنت، فيما وصفت الحادثة بأنها “الأغرب في تاريخ المطار”.

واختتم شاهد العيان توم برينون تعليقه بالقول: “هذه بالتأكيد ستكون تجربة تعليمية… لم يسبق أن شهد مطارنا شيئًا كهذا من قبل”.

القضاء الكولومبي يحكم بالإقامة الجبرية 12 عاماً على الرئيس السابق ألفارو أوريبي بتهمة التأثير على الشهود

أصدرت محكمة في كولومبيا، الجمعة، حكماً قضائياً بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاماً بحق الرئيس السابق ألفارو أوريبي (73 عاماً)، بسبب إدانته بالتأثير على الشهود وتزوير إجراءات قانونية، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، حيث أصبح أول رئيس سابق يُدان ويُحرم من الحرية.

وأظهرت وثيقة قضائية نشرتها وسائل الإعلام المحلية وأكد مصدر مطلع صحة مضمونها لوكالة فرانس برس، أن أوريبي، الذي شغل منصب الرئاسة بين 2002 و2010، مُنع أيضاً من تولي أي وظيفة عامة لمدة تزيد على ثماني سنوات.

وبدأ التحقيق بحق أوريبي عام 2018، وشهدت القضية تحولات عدة وسط محاولات متكررة من بعض المدعين العامين لإغلاق الملف، قبل أن تبدأ محاكمته في مايو 2024 التي تم بثها مباشرة عبر وسائل الإعلام، واستُجوب خلالها أكثر من 90 شاهداً.

وهذا الحكم يأتي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2026، مما يضيف بعداً سياسياً مهماً إلى هذه القضية التي لاقت متابعة واسعة داخل كولومبيا وخارجها.

ضبط 4.5 طن مخدرات بالإسماعيلية.. ضربة أمنية كبرى لعصابات التهريب في مصر

وجّهت وزارة الداخلية المصرية، ضربة أمنية قوية لتجارة المخدرات، بعد تمكن الأجهزة المختصة من ضبط شحنة ضخمة تُقدّر بحوالي 4.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة، كانت في طريقها إلى داخل البلاد بهدف الاتجار.

وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة كشفت محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المخدرات إلى الأراضي المصرية.

وأوضحت أنه جرى تتبع تحركات المتهمين وإعداد كمين محكم في نطاق محافظة الإسماعيلية، أسفر عن ضبط الشحنة والقبض على المتورطين.

وبحسب البيان، ضمت المضبوطات نحو 3 أطنان من مخدر الهيدرو و1.5 طن من الحشيش، إلى جانب بندقية آلية كانت بحوزة المتهمين.

وقدّرت الوزارة القيمة المالية للشحنة المضبوطة بنحو 310 ملايين جنيه مصري، ما يعكس حجم الخسائر التي تكبدتها شبكات التهريب نتيجة هذه العملية.

وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة لتوجيه ضربات استباقية حاسمة ضد عصابات الجريمة المنظمة، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية لتجفيف منابع المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها المتفاقمة.

صدمة في مطار كولومبيا: رجل يصفع امرأة على وجهها بسبب مقعد انتظار… والمارة يتدخلون بعنف

شهد مطار “إل دورادو” الدولي في العاصمة الكولومبية بوغوتا حادثة صادمة أثارت استياءً واسعاً، بعدما وثّق مقطع فيديو لحظة قيام رجل بصفع امرأة على وجهها داخل صالة الانتظار، فقط لأنها رفضت ترك مقعد جلوس قال إنه مخصص لزوجته.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل”، اقترب الرجل، ويدعى هيكتور سانتاكروز، من السيدة كلوديا سيغورا، وطلب منها مغادرة المقعد المجاور لزوجته، إلا أنها رفضت لأنه كان شاغراً دون وجود أي حقيبة أو مؤشرات على حجزه. حينها توعّدها قائلاً: “انهضي أو سأجعلك تنهضين”، ثم صفعها بقوة بعد أن أسقط هاتفها من يدها، ما أدى إلى سقوط قرطها من شدة الضربة.

الحادثة وقعت نهاية الأسبوع الماضي، وتسببت في اندلاع شجار جماعي داخل صالة المطار، حيث اندفع عدد من المسافرين للدفاع عن السيدة ودفع المعتدي بعيداً، وسط فوضى وصراخ وذهول عام من المشهد العنيف.

وأظهرت لقطات لاحقة السيدة سيغورا ملقاة على الأرض، وقد تولّى موظفو المطار إسعافها، بينما اقتادت قوات الأمن الرجل مكبلاً وسط تصفيق الركاب.

الضحية قالت في تصريحات لصحيفة “إل تييمبو” الكولومبية: “تعرضت لضربة قوية على وجهي ورأسي، وأشعر بالخوف الشديد حتى الآن. لم أكن أعرف أن المقعد يعود لأحد، لم يكن عليه أي حقيبة أو ملابس”.

في المقابل، حاولت كارين، زوجة المعتدي، التخفيف من وقع الحادثة بنشر فيديو تعتذر فيه وتدين تصرفات زوجها، قائلة: “ما حدث يتعارض تماماً مع القيم التي نؤمن بها. أرفض ما جرى من أعماق قلبي، ولن أبقى صامتة”.

حريق ثالث في كابلات السكك الحديدية بألمانيا خلال يومين واشتباه بتعمد الحوادث

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية Deutsche Bahn اليوم السبت اندلاع حريق ثالث في كابل للسكك الحديدية غرب ألمانيا خلال ثلاثة أيام، مع توقعات بكون الحريق مفتعلاً.

وذكرت الشركة في بيانها أن الحريق الأخير وقع مساء الجمعة على خط السكة الحديدية في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق البلاد، واستهدف سكة نقل الفحم الحجري.

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن فعل فاعل، في حين سبقا ذلك حريقان يومي الخميس والجمعة تسببوا في شل حركة القطارات بين مدينتي دويسبورغ ودوسلدورف غرب البلاد. وأعلنت جماعة “كوماندو أنجري بيردز” المتطرفة مسؤوليتها عن الحادثين.

القبض على البلوغر “سوزي الأردنية” في مصر بعد فيديو مسيء للرسول

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على التيك توكر “سوزي الأردنية” داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تلقي عدة بلاغات تتهمها ببث محتوى مسيء للرسول محمد على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت لها تهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الثوابت الدينية، إثر فيديو تضمن تصريحات اعتُبرت مسيئة، ما أثار غضباً واسعاً بين رواد مواقع التواصل. وتحرّكت قوة أمنية إلى مكان سكنها وضبطتها واقتادتها إلى قسم الشرطة للتحقيق.

وتعد “سوزي الأردنية” شخصية مثيرة للجدل في مصر مؤخراً بسبب المحتوى الذي تقدمه على مواقع التواصل، وكانت قد أُدينت قضائياً في أكتوبر 2024 بانتهاك القيم الأسرية، حيث صدر بحقها حكم بالسجن عامين، قبل أن تُلغى العقوبة لاحقاً ويُكتفى بتغريمها 300 ألف جنيه.

وشملت اتهامات سابقة ضدها إساءة استخدام مواقع التواصل، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، إضافة إلى قضية سب والدها على الهواء مباشرة في إحدى البرامج التلفزيونية وعلى السوشيال ميديا.

الشرطة تعثر على جثمان متحلل لعم الفنانة أنغام في شقته بالجيزة وتفتح تحقيقاً في ملابسات الوفاة

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة على جثة عم الفنانة أنغام، محمود علي سليمان، في شقته بعد تغيبه لفترة عن الأنظار، ما أثار قلق جيرانه الذين أبلغوا الشرطة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان متحلل ويعود لرجل في العقد السابع من عمره، ولم يُكتشف وفاته لفترة بسبب إقامته وحيداً. لم تُلاحظ أي إصابات ظاهرة تشير إلى شبهة جنائية، كما تبين سلامة منافذ الشقة ومحتوياتها.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية. وتواصل مديرية أمن الجيزة تحرياتها للكشف عن ملابسات الحادث.

وزارة الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً بحق سبعة جناة أجانب لتهريب الحشيش في نجران وعسير

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق سبعة جناة أجانب في منطقة نجران جنوب غرب المملكة، بعد إدانةهم بتهريب الحشيش المخدر إلى داخل المملكة.

وأوضح بيان الوزارة أن أربعة منهم يحملون الجنسية الصومالية، وأقدموا على تهريب الحشيش، حيث تم التحقيق معهم وتوجيه التهم لهم، وأصدرت المحكمة المختصة حكمها بقتلهم تعزيراً.

كما أشار البيان إلى أن ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية تورطوا أيضاً في نفس الجريمة، وتمت إحالتهم للمحكمة وصدر بحقهم حكم القتل تعزيراً.

وفي بيان ثالث، نفذت الوزارة حكم القتل تعزيراً بحق مواطن سعودي في منطقة عسير، أقدم على قتل والدته بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى وفاتها.

وحذرت وزارة الداخلية السعودية في ختام بيانها كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم من أن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

الأردن تحل شركة إعلامية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتتخذ إجراءات قضائية

أعلنت السلطات الأردنية عن حل شركة إعلامية متخصصة في أمن المعلومات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بعد ثبوت مخالفاتها القانونية، منها عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي وتكبّدها خسائر مالية كبيرة. وأحالت دائرة مراقبة الشركات القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وجاء ذلك في إطار استمرار الحملة القانونية ضد جمعيات وشركات يشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان، حيث تم استدعاء عدة أشخاص يتسترون على أملاك الجماعة، وتمت مصادرة أموال وأراضٍ تابعة لها وتحويلها إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت السلطات أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيعرض نفسه للمساءلة بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، في إطار جهود الأردن للحفاظ على الأمن الوطني ومنع أي أنشطة تهدد استقراره.