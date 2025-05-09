أحداث مؤسفة على الساحة العالمية.. من تحطم مروحية إلى حوادث مأساوية في عدة دول

تصدرت عدد من الحوادث المأساوية اليوم العناوين العالمية، من تحطم مروحية في سريلانكا أسفر عن مقتل 6 أشخاص أثناء احتفالات عسكرية، إلى انهيار مبنى سكني في فاس المغربية مما أودى بحياة 9 أشخاص، وفي فرنسا، فقدت رياضة الرغبي نجمًا شابًا، غوسايا رايسوكي، في حادث قطار مروع، وفي السعودية، كانت محاولات تهريب المخالفين إلى مكة محل ضبط حازم، فيما كانت الجزائر تشهد تطورات قضائية مثيرة بشأن فساد انتخابي، أما في البرازيل، فقد هز الهجوم المسلح على لاعبي فلامنغو أوساط الرياضة، بينما في لندن، كاد خطأ طيار أن يتحول إلى كارثة جوية، أحداث مأساوية تتوالى من شتى أنحاء العالم، لنتعرّف عليها سوياً.

سريلانكا.. مقتل 6 أشخاص إثر تحطم مروحية خلال مراسم تخرج عسكرية

لقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم في حادث تحطم مروحية خلال مراسم تخرج عسكرية في سريلانكا. الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، عندما سقطت مروحية من طراز Bell 212 كانت تُنفذ تمرينًا عسكريًا في إطار الاحتفالات.

ووفقًا للمتحدث باسم القوات الجوية السريلانكية، القائد إيرندا جيغاناغي، كانت المروحية تحمل 12 شخصًا من بينهم أربعة عناصر من القوات الخاصة واثنين من المسلحين التابعين لسلاح الجو، الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث. كما تم نقل ستة آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصاباتهم.

وأكدت القوات الجوية السريلانكية أن المروحية كانت مكلفة بتنفيذ تمرين تسلق بالحبال أثناء المراسم. ورغم ذلك، لم يكشف المتحدث عن تفاصيل حول الأسباب المحتملة للتحطم، مشيرًا إلى أن التحقيقات الرسمية لا تزال جارية.

هذا الحادث يسلط الضوء على المخاطر التي قد تواجه العمليات العسكرية الجوية في المواقف التكميلية والميدانية، في حين تواصل السلطات السريلانكية التحقيق في ملابساته.

فاجعة في فاس.. مصرع 9 أشخاص في انهيار مبنى سكني

شهدت مدينة فاس المغربية، ليلة الخميس– الجمعة، حادثًا مأساويًا إثر انهيار مبنى سكني مكوّن من أربعة طوابق في حي الحسني، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وتواصل فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني جهودها في موقع الحادث، حيث تجري عمليات بحث مكثفة للعثور على ناجين محتملين وانتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

ولم تصدر حتى الآن أي إفادات رسمية توضح الأسباب المحتملة لانهيار المبنى، في وقت تسود فيه حالة من الحزن والترقب بين السكان المحليين.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حوادث مشابهة شهدتها مناطق أخرى في شمال إفريقيا، مما يسلّط الضوء مجددًا على قضية السلامة الهيكلية للمباني السكنية القديمة.

وفاة مأساوية للاعب الرغبي الفيجي غوسايا رايسوكي إثر حادث قطار

توفي لاعب الرغبي الفيجي غوسايا رايسوكي، البالغ من العمر 30 عامًا، في حادث مروع يوم الخميس، بعد أن صدم قطار سيارته أثناء توجهه إلى تدريب فريقه كاستر أولمبيك الفرنسي، حيث وقع الحادث في ظروف مفاجئة عند معبر للسكك الحديدية، ما أدى إلى وفاة اللاعب في الحال.

وفي أعقاب الحادث، قررت إدارة نادي كاستر إلغاء الحصة التدريبية التي كانت مقررة في ذلك اليوم، حيث حلَّت حالة من الصدمة بين اللاعبين والجهاز الفني، كما يُتوقع تأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام كليرمون أوفيرن، التي كانت مُقررة يوم السبت.

وأصدر نادي كاستر بيانًا رسميًا ينعي فيه رايسوكي، حيث جاء فيه: “بقلوب حزينة، تلقينا صباح اليوم نبأ وفاة لاعبنا غوسايا رايسوكي في حادث سيرن نشعر بحزن عميق لفقدان لاعب محبوب كان عضوًا في النادي منذ عام 2021 وزميلًا رائعًا نال محبة الجميع، بمن فيهم جماهير الفريق”.

من جانبه، قال رئيس النادي، بيير إيف ريفول: “نشعر بصدمة بالغة بعد وفاة غوسايا المفاجئة، كان شابًا متألقًا وركيزة أساسية في الجالية الفيجية بالنادي، قلوبنا مع خطيبته وعائلته في هذا الوقت العصيب”.

هذا ووُلد غوسايا رايسوكي في نايتاسيري، فيجي، وكان قد شارك في أولمبياد باريس 2024 ضمن منتخب بلاده لسباعيات الرغبي، حيث نال الميدالية الفضية، واعتُبر رمزًا للروح القتالية والتواضع.

Le joueur de rugby du Castres Olympique Josaia Raisuqe est décédé dans une collision entre sa voiture et un train à un passage à niveau de Saïx, dans le Tarn. L'accident s'est déroulé à quelques mètres du centre d'entraînement ce jeudi 8 mai. Le monde du rugby est sous le choc. pic.twitter.com/8l0DH5516G — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) May 8, 2025

Mort du rugbyman Josaia Raisuqe : les supporters du Castres Olympique lui rendent hommage quelques heures après son décès. En présence de la femme du joueur fidjien, une centaine de personnes se sont réunies devant le stade Pierre-Fabre. pic.twitter.com/5fCSfBrhCg — La Dépêche Tarn (@ladepeche81) May 8, 2025

السعودية.. ضبط مقيم مصري حاول تهريب 22 مخالفًا إلى مكة بعقوبات تصل إلى 100 ألف ريال

ضبطت قوات أمن الحج في السعودية مقيمًا من الجنسية المصرية أثناء محاولته إدخال 22 وافدًا مخالفًا إلى مدينة مكة المكرمة، باستخدام حافلة دون توفر تصاريح الحج النظامية للمخالفين، وذلك في خرق صريح لأنظمة وتعليمات الحج المعتمدة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إن الواقعة تأتي ضمن جهودها لضبط المخالفات مع بدء تطبيق نظام تصاريح الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة منذ الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م، وتستمر حتى 14 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2025م.

وأكدت الوزارة إحالة جميع المخالفين إلى اللجنة المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إلى جانب المطالبة القضائية بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفة، سواء كانت مملوكة للناقل أو لأي طرف ساهم أو تواطأ في العملية.

وشددت الداخلية على أن أنظمتها لا تتهاون في التصدي لمحاولات التسلل إلى مكة دون تصريح، وذلك ضمن الإجراءات الرامية لتنظيم الحج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

الجزائر: النيابة تطالب بأقصى العقوبات ضد مترشحين للرئاسيات في قضية فساد انتخابي واسعة

طالبت النيابة العامة في الجزائر، اليوم الخميس، بتوقيع أقصى العقوبات على عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية فساد انتخابي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.

وخلال الجلسة المنعقدة بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في العاصمة، التمس وكيل الجمهورية إصدار أحكام بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق المترشحة سعيدة نغزة، والمرشحين بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، المتهمين بشراء تزكيات انتخابية بطرق غير قانونية.

كما طالبت النيابة بعقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات مع نفس الغرامة المالية على باقي المتهمين، بينهم منتخبون محليون وأعضاء في الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إضافة إلى نجل نغزة وآخرين.

وشهدت الجلسة القضائية الثالثة مواجهات حادة بين القاضي والمتهمين الذين تراوحت إفاداتهم بين الإنكار والاعتراف الجزئي، فيما طالبت النيابة بمصادرة المحجوزات وتثبيت أمر القبض الدولي ضد نجل نغزة الثاني، الذي لا يزال فاراً من وجه العدالة.

وتعود القضية إلى اتهامات بتقديم رشى مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف دينار جزائري للحصول على تزكيات من منتخبين محليين، وهو ما نفاه بعض المتورطين زاعمين أن المبالغ كانت لأغراض إنسانية لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد الانتخابي في الجزائر، إذ يتابع فيها أكثر من 80 متهماً، بينهم مترشحون بارزون، رؤساء بلديات، وأعضاء في المجالس المحلية، في سابقة تعكس تشديد الرقابة القضائية على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هجوم مسلح يستهدف لاعبي فلامنغو بعد عودتهم من الأرجنتين

في واقعة خطيرة هزّت الأوساط الرياضية في البرازيل، أعلن نادي فلامنغو تعرض عدد من لاعبيه لهجوم مسلح صباح الخميس لدى عودتهم إلى مدينة ريو دي جانيرو، عقب خوض لقاء ضمن بطولة كوبا ليبرتادوريس ضد نادي سنترال كوردوبا الأرجنتيني، والذي انتهى بالتعادل (1-1).

وذكر النادي في بيان رسمي أن الهجوم وقع أثناء توجه اللاعبين إلى منازلهم، مؤكداً عدم وقوع إصابات بين أفراد الفريق. وأوضح البيان أن السيارة التي كانت تقل الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي —والتي كانت مصفحة— تعرضت لأربع طلقات نارية، فيما لم يتعرض اللاعب أو مرافقيه لأي أذى.

وبحسب صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، فإن الاعتداء كان بدافع السرقة. وقد تدخلت الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو بسرعة، حيث نفذت عمليات تمشيط للمنطقة وقامت بمرافقة اللاعبين إلى مركز للشرطة لتسجيل أقوالهم.

ويأتي هذا الهجوم في وقت حساس، إذ لا يزال فلامنغو في صراع محتدم على التأهل في المجموعة الثالثة من بطولة كوبا ليبرتادوريس، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، خلف ليغا دي كيتو الإكوادوري وسنترال كوردوبا الأرجنتيني اللذين يتشاركان الصدارة بـ8 نقاط.

وأثار الهجوم صدمة واسعة في الشارع الرياضي، وسط مطالب بتعزيز أمن اللاعبين خصوصاً في ظل تصاعد معدلات الجريمة في بعض مناطق ريو دي جانيرو.

خطأ طيار يتسبب في اندلاع حريق بطائرة تقل أكثر من 300 راكب في لندن

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن حادثة طارئة كادت أن تتحول إلى كارثة، إثر اندلاع حريق في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية كانت تقل 334 راكباً و13 من أفراد الطاقم، نتيجة خطأ ارتكبه مساعد الطيار أثناء محاولة الإقلاع من مطار غاتويك في لندن، في 28 يونيو 2023.

وأفادت الصحيفة بأن مساعد الطيار، الذي يمتلك خبرة تتجاوز 6,000 ساعة طيران، أخطأ خلال إجراءات الإقلاع وخلط بين ذراعي التحكم في نظام الدفع التلقائي، ما أدى إلى ارتفاع شديد في حرارة مكابح الطائرة واشتعالها بسرعة وصلت إلى 309 كيلومترات في الساعة (192 ميلاً في الساعة)، وبفضل سرعة استجابة الطاقم وفِرق الإطفاء، تم إلغاء عملية الإقلاع بشكل طارئ وإخماد النيران دون وقوع إصابات. ورغم عدم تسجيل أضرار بشرية، تسبب الحادث في اضطرابات كبيرة داخل المطار شملت تأخيراً وإلغاء لعدد من الرحلات.

وأشار خبراء طيران إلى أن مثل هذه الأخطاء نادرة للغاية، مؤكدين أن أنظمة السلامة في الطائرة عملت بكفاءة ومنعت وقوع كارثة محتملة. ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل بشأن الإجراءات التأديبية التي قد تكون اتخذت بحق الطيار المسؤول عن الخطأ.

جريمة مروعة تهز سوريا.. مقتل أم وابنها على يد الزوج والجاني يعترف

كشفت وزارة الداخلية السورية، عبر فرع المباحث الجنائية في محافظة اللاذقية، عن تفاصيل جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة وابنها، بعد الإبلاغ عن اختفائهما في ظروف غامضة في قرية جناتة القريبة من مدينة اللاذقية.

وفي بيان مصور، أوضح العميد مصطفى زريق، رئيس فرع المباحث الجنائية، أنه بعد ورود بلاغ حول اختفاء المدعوة امتثال مصطفى (مواليد 1960) وابنها يحيى غانم (مواليد 1998)، توجهت الدوريات إلى منزل العائلة، حيث عُثر على آثار طلقات نارية في الطابق العلوي وعلى الدرج، ما أكد وقوع جريمة في الموقع.

وبالتحقيق وجمع المعلومات، تبين وجود خلافات أسرية مستمرة بين الزوجين. وبالضغط على الزوج المدعو صلاح غانم (مواليد 1960)، اعترف بقتل زوجته إثر مشادات كلامية متكررة واتهامه لها بإهانته، ثم أقدم على قتل ابنه يحيى عند حضوره ومشاهدته للجريمة.

واستعان الجاني بشقيقه عطاف غانم (مواليد 1978) لإخفاء الجثتين، حيث تم نقلهما وإلقاؤهما في بئر ماء قريب من المنزل. وتمكنت الجهات الأمنية من انتشال الجثث وتوقيف المتورطَين، على أن يُحال الجاني إلى القضاء لينال جزاءه.