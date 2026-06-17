أحداث متسارعة من العالم.. كوارث تتصدر المشهد الدولي

في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه الأزمات، تتوالى أخبار مؤلمة ولافتة من مختلف أنحاء العالم بين حوادث طيران دامية، وفيضانات تهدد ملايين السكان، وقضايا جنائية وقضائية تثير جدلاً واسعاً، إلى جانب حوادث مأساوية في العالم العربي خلفت صدمة وحزناً في الشارع العام.

تحطم طائرة أوكرانية من طراز “سو-24” في خميلنيتسكي ومصرع طاقمها

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بتحطم قاذفة قنابل من طراز “سو-24 إم” في مقاطعة خميلنيتسكي غرب البلاد، ما أسفر عن مصرع طاقم الطائرة بالكامل.

وذكرت وكالة “آر بي سي-أوكرانيا”، نقلًا عن القوات الجوية الأوكرانية، أن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة مساءً، أثناء مهمة للواء الطيران التكتيكي السابع التابع للقوات الجوية الأوكرانية.

وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت في مهمة عسكرية في المنطقة، وأن الطيار والملاح لقيا حتفهما في الحادث دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسبابه حتى الآن.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجار قوي في المنطقة، سبقه صوت يشبه محركات الطائرة في بلدتي شيبتيفكا وبولونسكي، قبل وقوع التحطم.

قاضٍ أمريكي يأمر بسجن مراهق متهم بجريمة قتل خلال رحلة بحرية

أمر قاضٍ أمريكي بإيداع مراهق في السجن على خلفية اتهامات تتعلق بقتل أخته غير الشقيقة خلال رحلة عائلية على متن سفينة سياحية، معربًا عن قلقه من خطورة الأدلة المطروحة في القضية.

وبحسب وثائق المحكمة، قررت السلطات احتجاز المتهم بعد تقييم مخاطر بقائه في بيئة حرة، خاصة مع استمرار التحقيقات في القضية التي شملت اتهامات خطيرة.

وأكد القاضي أن طبيعة الاتهامات تستدعي احتجاز المتهم لحين بدء محاكمته المقررة في سبتمبر المقبل، مع تحويله إلى الحجز في سجن مخصص للقاصرين مع توفير متابعة نفسية له.

ولا يزال المتهم ينكر التهم الموجهة إليه، بينما تستمر الإجراءات القضائية في القضية.

فيضانات عارمة تهدد 16 مليون شخص في جنوب الولايات المتحدة وسط استمرار الأمطار الغزيرة

حذّرت شبكة “NBC” من أن نحو 16 مليون شخص يواجهون خطر الفيضانات في مناطق واسعة جنوبي وسط الولايات المتحدة، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير، تشمل المناطق المهددة أجزاء من جنوب تكساس، وساحل الخليج، إضافة إلى ولايات ميسيسيبي ولويزيانا وألاباما، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق.

وأشار التقرير إلى أن خطر الفيضانات سيبقى عند مستوى معتدل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما يزيد من احتمالية غمر الطرقات وحدوث سيول محلية في بعض المناطق.

كما أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيضانات مفاجئة في تكساس وساحل الخليج، حيث علق عدد من السكان في مياه جارفة غمرت الشوارع والطرق.

مقتل شخص في تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية

لقي شخص مصرعه إثر تحطم طائرة صغيرة مساء الثلاثاء على أحد الطرق السريعة جنوب ولاية تكساس الأمريكية، بينما كانت تقل 6 أشخاص على متنها، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في مدينة لاريدو بعد الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث تحطمت طائرة مخصصة لنقل الركاب واندلعت فيها النيران بشكل كبير عقب سقوطها.

وقال خوسيه بايزا، أحد محققي شرطة لاريدو، إن الطائرة سقطت أثناء اقترابها من المدينة، فيما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، وتخضع للتحقيق.

وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة من طراز “سيسنا 680 سيتيشن لاتيتود”، مشيرة إلى أن ملابسات التحطم ما زالت قيد الفحص من قبل الجهات المختصة.

مقتل شخص في ضربة أميركية استهدفت قارباً يُشتبه بتهريبه مخدرات شرق المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأميركي أنه نفّذ ضربة في شرق المحيط الهادئ استهدفت قارباً يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات، ما أدى إلى مقتل شخص واحد ونجاة اثنين. وتأتي العملية ضمن حملة مستمرة منذ أشهر تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد شبكات يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في أميركا اللاتينية.

ووفق القيادة الجنوبية الأميركية، فقد تم استهداف القارب على طرق تهريب معروفة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم أدلة علنية تثبت أنه كان يحمل مخدرات. كما تم إخطار خفر السواحل الأميركي فوراً لتفعيل عمليات البحث والإنقاذ.

وبحسب البيانات العسكرية، ارتفع عدد القتلى في هذه الضربات إلى ما لا يقل عن 208 أشخاص منذ بدء هذه العمليات في سبتمبر الماضي.

وفاة الفنان المصري محمد مرزبان إثر حادث سير مروع على طريق القاهرة – الإسماعيلية

توفي الفنان المصري محمد مرزبان داخل أحد المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، بعد تعرضه لحادث سير مروع مساء السبت الماضي على طريق “القاهرة – الإسماعيلية”.

وكانت حالته الصحية قد تدهورت خلال الساعات الماضية، حيث دخل في غيبوبة تامة نتيجة إصابته بنزيف في المخ، وظل تحت الرعاية الطبية المكثفة ومحاولات إنقاذه قبل أن يُعلن عن وفاته.

ويُعد آخر أعماله مشاركته في مسلسل “ورد على فل وياسمين”، الذي عرضت حلقته الأخيرة مؤخرًا وحقق تفاعلًا ملحوظًا، وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم صبا مبارك وأحمد عبدالوهاب وإسماعيل فرغلي وفدوى عابد.

مصر.. حادث دهس مروع لسيدتين يثير غضبًا واسعًا ومطالب بالتحقيق

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الحزن والغضب بعد تداول منشور مؤثر لزوج يطالب فيه السلطات بالتدخل العاجل، عقب وفاة زوجته نتيجة حادث دهس في الشارع.

وبحسب ما تم تداوله، فإن زوجة الضحية تعرضت للدهس تحت إطارات سيارة تقودها سيدة، ما أدى إلى وفاتها، بينما أُصيبت سيدة أخرى في الحادث نفسه وتعيش حالة صحية حرجة.

وأوضح الزوج في منشوره أن الحادث خلّف وراءه أربعة أطفال في حالة صدمة، مشيرًا إلى مطالبات بمحاسبة المتسببة في الحادث، وسط اتهامات وإشارات متداولة على مواقع التواصل بشأن ملابسات القضية.

وقد تفاعل آلاف المستخدمين مع الواقعة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وكشف كافة التفاصيل، وضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث دون أي تمييز.