أحداث متسارعة.. من رحيل بطل أولمبي إلى جرائم فنية

في عالم لا يهدأ، تتوالى الأحداث بين لحظة وأخرى حاملةً معها مزيجًا من الصدمة والإثارة والتغيرات المتسارعة، من فقدان نجم رياضي ترك بصمة خالدة، إلى جرائم جريئة تستهدف كنوزًا فنية لا تُقدّر بثمن، مرورًا بأساليب تهريب غير تقليدية، وصولًا إلى تحولات تشريعية تمس حياة الأجيال القادمة—تتشكل أمامنا صورة عالم متقلب يعكس تعقيدات الواقع المعاصر، في هذا الملخص، نستعرض أبرز هذه الوقائع التي لفتت الأنظار وأثارت التساؤلات.

وفاة مفاجئة للاعب الأولمبي الروسي إدوارد كوكشاروف عن 50 عامًا

توفي البطل الأولمبي الروسي في كرة اليد إدوارد كوكشاروف، عن عمر يناهز 50 عامًا، خلال معسكر فريقه الحالي ميشكوف بريست البيلاروسي، وفق ما أعلن النادي الثلاثاء.

وأعرب النادي عن تعازيه الحارة لأسرته وأقاربه، مشيرًا إلى أن كوكشاروف ترك أثرًا كبيرًا في الفريق وفي قلوب كل من عرفه.

وكشف المدرب السابق للمنتخب الروسي فلاديمير ماكسيموف أن الوفاة اكتُشفت أثناء المعسكر، بعد أن لم يحضر كوكشاروف وجبة الإفطار، وتم العثور عليه داخل غرفته بعد تفقد المكان.

ويعد إدوارد كوكشاروف أحد أبرز أساطير كرة اليد الروسية، حيث فاز بالميدالية الذهبية مع المنتخب الروسي في أولمبياد سيدني 2000، ثم حصل على البرونزية في أولمبياد أثينا 2004.

كما توج بلقب بطل العالم وحصد الميدالية الفضية في بطولات العالم وأوروبا، محققًا إنجازات رياضية بارزة جعلته رمزًا في كرة اليد الروسية.

سرقة ثلاث لوحات فنية ثمينة في دقائق من متحف بإيطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية تعرض متحف ريفي تابع لمؤسسة مانياني روكا، جنوب مدينة بارما، لعملية سرقة استهدفت ثلاث لوحات فنية ثمينة، نُفذت في أقل من ثلاث دقائق خلال ليلة 22 إلى 23 مارس.

وأوضحت الشرطة، وفق ما نقلته وسائل إعلام بينها سكاي نيوز، أن أربعة أشخاص نفذوا العملية، حيث تمكنوا من الاستيلاء على أعمال فنية تعود لثلاثة من أبرز الفنانين الفرنسيين، وهم الرسام بيير أوغست رينوار، والفنان هنري ماتيس، والرسام بول سيزان.

وشملت اللوحات المسروقة لوحة “Les Poissons” لرينوار، ولوحة “Still Life with Cherries” لسيزان، إضافة إلى لوحة “Odalisque on the Terrace” لماتيس، وهي من الأعمال الفنية ذات القيمة العالية.

وذكر أحد المحققين أن قيمة اللوحات الثلاث تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات، في حين أشارت هيئة البث الإيطالية إلى أن التقديرات تبلغ نحو 9 ملايين يورو.

وأفادت الشرطة بأن المؤشرات الأولية ترجح وقوف عصابة منظمة ومهيكلة وراء تنفيذ العملية، حيث تواصل الجهات المختصة فحص تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المتحف وفي محيطه، إلى جانب مراجعة تسجيلات المؤسسات المجاورة لتعقب الجناة.

ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من عمليات السطو التي استهدفت متاحف أوروبية خلال الفترة الأخيرة، من بينها واقعة اقتحام متحف اللوفر في باريس والاستيلاء على مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو خلال أكتوبر الماضي، ما يسلط الضوء على تصاعد استهداف المؤسسات الثقافية في أوروبا.

الشرطة الهندية تضبط مهرب خمور استخدم الجمال لتجاوز نقاط التفتيش

ألقت شرطة العاصمة الهندية دلهي القبض على فينود بهادانا، البالغ من العمر 48 عامًا، من سكان قرية أناندبور بولاية هاريانا، بعد استخدامه طريقة غير تقليدية لتهريب الخمور باستخدام الجمال.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الحادث وقع صباح الأحد في منطقة سانغام فيهار الحرجية، حيث صادرت السلطات 39 كرتونة تحتوي على 1938 زجاجة كحول، إضافة إلى الجملين والمعدات المستخدمة لنقل الحمولة.

وأشار المتحدث إلى أن المشتبه به لجأ إلى هذه الطريقة بسبب التشديدات الأمنية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى دلهي، واختار سلوك طريق الحزام الغابي بين فريد آباد وسانغام فيهار لتجاوز نقاط التفتيش والدوريات وكاميرات المراقبة.

وأوضح بيان الشرطة: “في ليلة 30 مارس، وردت معلومات عن محاولة تهريب، فتم نصب كمين في غابة سانغام فيهار. وعند وصول بهادانا وهو يقود الجملين، حاصرته قوة الشرطة وأُلقي القبض عليه على الفور”.

وأضاف البيان أن الجملين تم إنقاذهما وتسليمهما للجهات المختصة، في حين وُجهت للمشتبه به التهم المتعلقة بتهريب الكحول.

ويُعد الحزام الغابي في سانغام فيهار، الواقع على الأطراف الجنوبية لدلهي قرب حدود ولاية هاريانا، منطقة معروفة بأنشطة التهريب بسبب ضعف الرقابة وسهولة الوصول إليها سيرا على الأقدام، فضلاً عن كونها بعيدة نسبياً عن أعين سلطات المرور.

فرنسا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عامًا

يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء مقترحًا لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القصّر الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، في خطوة تستهدف حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للشاشات الرقمية على تحصيلهم الدراسي وصحتهم النفسية.

ومن المتوقع أن يقدم مجلس الشيوخ تعديلات على التشريع الذي سبق أن وافقت عليه الجمعية الوطنية، ما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتًا قبل التوصل إلى الموافقة النهائية على هذا الحظر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دفع باتجاه تطبيق هذا الحظر مع مطلع العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن الهدف هو الحد من الوقت الذي يقضيه الطلاب أمام الشاشات وتأثيره على صحتهم النفسية وأدائهم الأكاديمي.

وفي وقت سابق، أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية فرض الحظر بشكل شامل في يناير الماضي، إلا أن إحدى لجان مجلس الشيوخ أبدت مخاوف قانونية بشأن آليات التطبيق، واقترحت إدخال تعديلات جوهرية على المقترح.

ويبحث مجلس الشيوخ حاليًا إمكانية حظر منصات بعينها، مع السماح باستخدام منصات أخرى بشرط الحصول على موافقة الوالدين، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الأطفال وحقوقهم الرقمية.