أحداث متلاحقة تهز العالم.. كوارث وانفجارات وحرائق تضرب دولاً عديدة

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المؤلمة والمتنوعة في عدة دول، أبرزها مصر التي عاشت يوماً دامياً بحادث سير أودى بحياة 9 أشخاص، وانهيار عقارين في القاهرة، وفي أمريكا، هزّ انفجار مستودع ألعاب نارية كاليفورنيا، بينما أُصيب خمسة بانفجار قارب في جورجيا، وفي إسبانيا، أدى حريق بمصنع بطاريات لانبعاث دخان سام أجبر الآلاف في مدريد على البقاء بمنازلهم، فيما تواجه ألمانيا حرائق غابات واسعة، وباكستان شهدت هجوماً مرعباً لأسد على امرأة وطفلين، وفي أرمينيا، مظاهرات تطالب بالإفراج عن رجل أعمال بارز، بينما ودّع الخليج الفنانة الإماراتية رزيقة طارش، فيما أثارت مشاركة الشاب مامي المرتقبة في تونس جدلاً واسعاً، أما أستراليا، فشهدت اعتداءً جديداً على كنيس يهودي في ملبورن، وسط تزايد الهجمات المعادية للسامية.

مصر.. مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 في حادث مروّع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في مصر، صباح اليوم السبت، حادث تصادم مأساوي بين سيارتي نقل ركاب “ميكروباص”، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحصيلة الأولية تشير إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 بجروح متفاوتة، موضحة أن 18 سيارة إسعاف مجهزة تم الدفع بها إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وقال البيان إن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار تابع تداعيات الحادث بشكل مباشر، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، وتوفير الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسر الضحايا.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من حادث مماثل على نفس الطريق، أسفر عن وفاة 19 شخصًا، معظمهم من الفتيات العاملات بنظام اليومية، ما يُعيد تسليط الضوء على خطورة الطريق الإقليمي وتكرار الحوادث الدامية عليه.

انهيار عقارين في القاهرة وآخر مهدد.. والسلطات تجلي السكان وتفتح تحقيقًا

شهدت منطقة الملك الصالح بحي مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، حادث انهيار مفاجئ لعقارين خاليين من السكان، بالإضافة إلى تضرر أجزاء من عقار ثالث، في واقعة أثارت حالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بانهيار مبانٍ سكنية في شارع الملك الصالح، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف، إلى موقع الحادث.

وبحسب المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية، تبين أن العقارين المنهارين كانا غير مأهولين، مما حال دون وقوع إصابات بشرية، بينما طالت الأضرار جزءًا من عقار ثالث مأهول، الأمر الذي دفع السلطات إلى إجلاء السكان فورًا حفاظًا على سلامتهم.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة، بينما باشرت فرق الحماية المدنية أعمال إزالة الأنقاض والتأكد من عدم وجود ضحايا أو عالقين تحت الحطام، في حين تم إخطار الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الانهيار وملابسات الحادث.

كارثة في كاليفورنيا: انفجار مستودع ألعاب نارية يودي بحياة عدد من الأشخاص والمفقودين

هزّ انفجار ضخم مستودعًا للألعاب النارية في شمال كاليفورنيا، محولًا الموقع إلى ساحة دمار مأساوية، وسط أنباء عن العثور على رفات عدد من الضحايا وفقدان 7 أشخاص على الأقل.

وأظهرت مقاطع مصوّرة لحظة الانفجار الذي دوّى في المنطقة يوم أمس، مخلفًا سحبًا كثيفة من الدخان وحطامًا متناثرًا، فيما هرعت فرق الطوارئ إلى المكان لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ بين الأنقاض.

ولم تُعلن السلطات بعد عن الحصيلة النهائية للضحايا، كما لم تُحدّد بعد الأسباب التي أدت إلى الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

ويأتي هذا الحادث في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب مواسم الأعياد التي تُستخدم فيها الألعاب النارية على نطاق واسع، ما يسلط الضوء مجددًا على مخاطر تخزين المواد شديدة الاشتعال في المناطق السكنية أو غير المؤهلة.

خمسة جرحى بانفجار قارب في بحيرة لانيير بولاية جورجيا الأمريكية

أصيب خمسة أشخاص بجروح مساء الجمعة جراء انفجار قارب في بحيرة لانيير الشهيرة شمال شرق أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة هول بأن فرق الطوارئ وصلت إلى مكان الحادث حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، حيث واجهت قاربا مشتعلا بلهب يصل ارتفاعه إلى خمسة أقدام، إلى جانب وجود المصابين على متن القارب.

وتم نقل أربعة من الجرحى إلى مستشفيات محلية بسيارات إسعاف، فيما نُقل الخامس جواً بطائرة مروحية، وحالتهم مستقرة حتى الآن.

ولا تزال أسباب الحريق والانفجار قيد التحقيق، فيما أُخمِد الحريق بواسطة مضخة مياه محمولة وبمساعدة قارب إنقاذ تابع لإدارة إطفاء مدينة جينيسفيل.

وتقع بحيرة لانيير على بعد نحو 50 ميلاً شمال شرق أتلانتا، وهي أكبر بحيرة في جورجيا وأحد أكثر المواقع المائية ازدحامًا في جنوب شرق الولايات المتحدة.

ألمانيا تُخلي بلدة جديدة بسبب حرائق غابات مستعرة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

بدأت السلطات الألمانية مساء الجمعة عملية إخلاء قرية “ياكوبستال بانهوف” بولاية سكسونيا، بعد اندلاع حرائق غابات بين ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ. وأفادت التقارير بأن نحو 45 شخصًا سيُطلب منهم مغادرة منازلهم مؤقتًا حفاظًا على سلامتهم.

واندلع الحريق في منطقة جوريشهايده التي كانت سابقًا موقعًا للتدريب العسكري، وتوسّع ليغطي نحو 1000 هكتار منذ الثلاثاء الماضي.

وأكد المسؤولون أن المباني السكنية في بلدة هايدهويسر، التي أُخليت سابقًا، لم تتعرض لأي أضرار حتى الآن.

وتعمل فرق الإطفاء التي تضم حوالي 400 من رجال الإطفاء والوكالات الألمانية المختصة بلا كلل في مواجهة الحريق، وسط تعقيدات بسبب وجود ذخائر غير منفجرة في التربة، مما يزيد من خطورة عمليات الإخماد.

وتتزامن هذه الكارثة مع موجة جفاف وحرارة غير مسبوقة في أوروبا، حيث يُتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مما يثير القلق من اشتداد الحرائق مجددًا في ظل غياب توقعات بهطول أمطار تساعد في السيطرة عليها.

الجهود مستمرة أيضًا لإخماد حريقين آخرين في شرق ألمانيا، في ولايتي تورينجين وبراندنبورغ، حيث يبذل أفراد الطوارئ قصارى جهدهم للحفاظ على السلامة العامة والسيطرة على النيران.

مدريد تستنشق دخانًا سامًا بعد انفجار بمصنع بطاريات.. والسلطات تأمر السكان بالبقاء في المنازل

شهد شمال شرق مدريد انفجارًا متسلسلًا في مصنع لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم، تلاه اندلاع حريق كبير أطلق سحابة كثيفة من الدخان الأسود السام في سماء منطقة أزوكيكا دي هيناريس الصناعية.

السلطات المحلية أصدرت تحذيرات عاجلة لأكثر من 60 ألف نسمة في مدن أزوكيكا دي هيناريس، كابانيلاس ديل كامبو، وألوفيرا بعدم مغادرة منازلهم، مع إغلاق النوافذ والأبواب وتعطيل أنظمة التكييف، تحسبًا لتلوث الهواء.

السلطات الإقليمية في كاستيلا-لا مانشا أكدت أن الانفجار نجم عن حريق في المصنع الواقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا من العاصمة مدريد، فيما لم تُسجل إصابات حتى الآن، ولا يزال سبب الحريق غير معلوم.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سحابة الدخان الداكنة وهي تعلو المصنع، مما أثار مخاوف السكان من التعرض لمواد سامة خطيرة، والجهات المختصة تواصل التحقيقات في الحادث وسط متابعة دقيقة لتطورات الوضع.

فيديو مسلحين ملثمين يهددون مصر يثير غضبًا واسعًا في الشارع والسياسة

بثّ مجهولون فيديو منسوبًا لحركة “حسم” الإرهابية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، تضمن تهديدًا واضحًا للدولة المصرية بأن “هذه المعركة لم تنتهِ وأن الحركة عادت بقوة لممارسة عملياتها”.

وظهر في الفيديو مسلحون ملثمون يطلقون الرصاص ويجرون تدريبات عسكرية، تلاه بيان مكتوب يحوي تهديدات مباشرة للدولة المصرية، ما أثار موجة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق الإعلامي نشأت الديهي قائلاً: “حركة حسم، الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان الإرهابي، تعلن عودتها لممارسة عملياتها القذرة في مصر! السؤال الأهم، أين تم تصوير هذه المقاطع؟ وما هي الجهة التي تدعمهم؟ وما الهدف من هذا التوقيت؟”

ومن جانب آخر، استنكر مدونون ظهور الفيديو، حيث كتب أحدهم: “حركة حسم، الجناح الإرهابي لتنظيم الإخوان، تعلن عودتها لاستئناف العمليات الإرهابية من داخل مصر، ورجالة الجيش المصري سيقفون لهم بالمرصاد قريبًا.”

واعتبر الباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي أن الفيديو هو رسالة تهديد وتضغط على الدولة للإفراج عن قادة التنظيم المسجونين، وقال: “لو حاولوا تنفيذ عمليات إرهابية، فسيفشلون كما حدث سابقًا.”

تجدر الإشارة إلى أن حركة حسم تأسست عام 2015، وارتكبت العديد من العمليات الإرهابية التي شملت اغتيالات وتفجيرات، منها اغتيال الضابط إبراهيم عزازي ومحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، فضلاً عن تفجير سيارة مفخخة عام 2019 خارج مستشفى الأورام بالقاهرة، التي أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

– فيديو لـ حركة " حسم " الجناح الارهابي لتنظيم الاخوان ، تعلن عودتها من جديد لاستئناف عمليتها الارهابية من داخل مصر ..



"ومن هنا نبشركم بسرعة إرسالكم الي "جهنم" علي ايد رجاله الجيش المصري قريباً جداً" ..✌️🇪🇬 pic.twitter.com/qSrdWK76xK — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) July 4, 2025

فيديو مرعب من باكستان.. أسد يقفز فوق جدار ويهاجم امرأة وطفلين في أحد شوارع لاهور

شهدت مدينة لاهور الباكستانية حادثة مروعة بعدما هاجم أسد شاب امرأة وطفلين في أحد الشوارع المزدحمة، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة وأثار موجة غضب واسعة عبر وسائل التواصل.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الشرطة، الأسد – البالغ من العمر 11 شهراً – وهو يقفز فوق الجدار المحيط بمنزل مالكيه، وينقض على امرأة كانت تحمل مشترياتها. وأسقطها أرضاً قبل أن يتدخل أحد المارة لتخليصها من قبضة الحيوان المفترس.

ورغم الفوضى، تمكنت المرأة من الفرار، لكن الأسد توجه بعدها نحو طفلين يبلغان من العمر خمس وسبع سنوات، وتسبب بخدوش في وجهيهما وذراعيهما، قبل أن تتم السيطرة عليه. وتم نقل الضحايا الثلاثة إلى المستشفى، حيث وُصفت إصاباتهم بأنها “غير حرجة”.

ووفقًا لتقرير الشرطة، كان أصحاب الأسد يشاهدون الهجوم من منزلهم “بابتسامة واستهتار”، ما دفع السلطات إلى اعتقال ثلاثة رجال بعد فرارهم من الموقع بصحبة الأسد. وأكد مكتب نائب المفتش العام في لاهور، أن المشتبه بهم أوقفوا خلال 12 ساعة من وقوع الحادث.

وقد صادرت السلطات الحيوان ونقلته إلى حديقة للحياة البرية، حيث أكد المسؤولون أن حالته الصحية جيدة.

ويعد اقتناء الحيوانات المفترسة، خصوصاً الأسود والنمور، رمزاً للهيبة في إقليم البنجاب الباكستاني، على الرغم من المخاطر. وكان حادث مشابه قد وقع في ديسمبر 2024، عندما فرّ أسد بالغ في أحد أحياء لاهور، قبل أن يُقتل على يد حارس أمن.

الحادث الأخير أعاد الجدل بشأن تربية “القطط الكبيرة” داخل المناطق السكنية، رغم القوانين الصارمة التي فرضتها الحكومة مؤخرًا، والتي تُلزم المربين بالحصول على تراخيص خاصة، وتحدد شروطاً صارمة تتعلق بمساحة الحظائر والرسوم والغرض من التربية.

مظاهرة حاشدة في يريفان تطالب بالإفراج عن رجل الأعمال صامويل كارابتيان

شهدت العاصمة الأرمينية يريفان الجمعة تظاهرة كبيرة شارك فيها آلاف المطالبين بالإفراج عن رجل الأعمال الروسي الأرمني صامويل كارابتيان، المعتقل منذ منتصف يونيو الماضي.

وانطلقت المسيرة من ساحة قرب جادة ماشتوتس باتجاه مبنى جهاز الأمن الوطني حيث يُحتجز كارابتيان، وسط رفع لافتات وصور تحمل اسمه وشعارات من بينها “الحرية لصامويل كارابتيان”.

وفي تجمع قبيل المسيرة، وصف محامي الدفاع آرام فاردفانيان القضية ضد موكله بأنها “إرهاب قانوني” و”عبث قضائي”، بينما دعا نارك كارابتيان، ابن شقيق رجل الأعمال، إلى وحدة الصف والتكاتف الشعبي.

ويأتي الاعتقال بعد اتهامات وجهتها محكمة يريفان لصامويل كارابتيان بالدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة، في ظل توتر سياسي مرتبط بدعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية، التي يهاجمها رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأثارت الاحتجاجات استياء شعبياً وسياسياً واسعاً، واتُهم باشينيان باستخدام نفوذه لقمع معارضيه، فيما أكدت روسيا، ممثلة في الكرملين، استعدادها لدعم كارابتيان الذي يحمل الجنسية الروسية.

يُذكر أن كارابتيان معروف بأعماله الخيرية الكبيرة في أرمينيا عبر مؤسسة “تاشير” التي تساهم في صيانة التراث وترميم الكنائس وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم الفئات المحتاجة والبرامج الاجتماعية والثقافية.

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة طارش تُخيم الحزن على الوسط الفني الخليجي

رحلت عن عمر يناهز 71 عاماً بعد رحلة طويلة من العطاء الفني، حيث تركت رزيقة طارش إرثاً غنياً في الدراما والمسرح الإماراتي، ومسيرة تميزت بنقل القيم والعادات الإماراتية عبر أعمالها المتنوعة.

ونعاها عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، ووصفها بأنها “وجه رائد ترك بصمة عميقة في وجدان أجيال الخليج”.

ابنها، سيف جمعة، أكد أن والدته كانت مثالاً للمرأة الإماراتية المبدعة والمخلصة، داعياً الجمهور للدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات الحزن والأسى من فنانين خليجيين مثل حبيب غلوم وطارق العلي، الذين أشادوا بمآثرها وإرثها الفني.

وحصلت رزيقة طارش على وسام الثقافة من وزارة الثقافة، وجائزة “شخصية العام المسرحية” من هيئة دبي للثقافة، وشاركت في أكثر من 40 عملاً تلفزيونياً ومسرحياً وسينمائياً، كما تألقت في كتابة السيناريو لأعمال كوميدية ودرامية.

وفاة مفاجئة لقائد قطار مصري داخل كبينة القيادة خلال رحلة بين البحيرة والجيزة

شهدت إحدى رحلات السكك الحديدية شمالي مصر حادثة مأساوية، حيث توفي قائد قطار بشكل مفاجئ داخل كبينة القيادة أثناء توجهه من محافظة البحيرة إلى محافظة الجيزة.

وبحسب مصادر أمنية، أبلغ مساعد قائد القطار عن تعرض القائد أحمد صلاح رياض درويش (43 عامًا) لإغماء مفاجئ بعد توقف القطار داخل محطة التحرير بمركز بدر في البحيرة، أثناء سيره نحو محطة المناشي في الجيزة.

وعلى الفور تم استدعاء الإسعاف، ونقل القائد إلى المستشفى، حيث تبيّن بعد الفحص الطبي أنه فارق الحياة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت بجمع التحريات، فيما أكد مساعد القائد أن زميله فقد وعيه داخل الكبينة بشكل مفاجئ، ولم تظهر عليه أي أعراض سابقة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

عودة الشاب مامي إلى مهرجان الحمامات في تونس تثير جدلاً واسعاً وانتقادات نسوية

أعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدولي في تونس عن استضافة الفنان الجزائري الشاب مامي في عرض فني مرتقب يوم 8 أغسطس المقبل، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات من منظمات نسوية وحقوقية، اعتبرت مشاركته “تطبيعاً مع العنف ضد النساء”.

مدير المهرجان نجيب الكسراوي دافع عن القرار، مؤكدًا أن “الإقصاء الأبدي والإعدام الاجتماعي للفنان غير مبررين”، مضيفاً أن البرمجة تستند إلى “القيمة الفنية والجودة”، مشيراً إلى أن “القانون الذي عاقب مامي هو نفسه من كفل له حق العودة”.

من جهتها، أدانت حركة “أنا زادة” النسوية مشاركة الشاب مامي، معتبرة أن دعوته “تسهم في ثقافة الاغتصاب”، ودعت إلى مقاطعة الحفل والمؤسسات الراعية له، في إشارة إلى الإدانة السابقة للفنان بتهم الاحتجاز القسري ومحاولة الإجهاض والعنف الجسدي، والتي أدت إلى سجنه لمدة خمس سنوات، أفرج عنه بعدها في 2011 بسراح مشروط.

يُذكر أن هذه المشاركة ستكون الأولى للشاب مامي في تونس منذ عام 2014، حين أحيا حفلات ضمن مهرجاني قرطاج والحمامات.

فرار مصلين بعد إضرام النار في باب كنيس يهودي بملبورن الأسترالية وسط تصاعد الهجمات المعادية للسامية

أضرم رجل مجهول النار مساء الجمعة في الباب الأمامي لكنيس “إيست ملبورن هبرو” بمدينة ملبورن الأسترالية، ما دفع نحو 20 مصلياً كانوا داخل المبنى إلى الفرار عبر الباب الخلفي، دون وقوع إصابات.

وذكرت الشرطة الأسترالية في بيان صدر السبت أن الحريق اندلع نحو الساعة الثامنة مساءً، بينما كان المصلون يتناولون وجبة مساء السبت، وهي مناسبة دينية أسبوعية لدى اليهود.

وأكد البيان أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء النيران التي اقتصرت أضرارها على مدخل المبنى، فيما باشرت السلطات تحقيقًا في ملابسات الحادث الذي وصفته بالمتعمد.

الحادث أثار استنكاراً رسمياً، إذ ندّدت السلطات بما اعتبرته هجومًا مقصودًا استهدف دور عبادة والمجتمع اليهودي في وقت كانوا يؤدون شعائرهم، وسط قلق متزايد من تصاعد الاعتداءات ذات الطابع الديني.

ويُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في ملبورن خلال أقل من عام، إذ شهدت المدينة قبل 7 أشهر حادثة إحراق لكنيس آخر باستخدام مواد شديدة الاشتعال، ما أدى حينها إلى إصابة أحد المصلين، في تصعيد أثار مخاوف داخل الجالية اليهودية.

ويأتي هذا في سياق تنامي الحوادث المعادية للسامية في أستراليا، بالتزامن مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، واحتدام الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين.

فضيحة “علبة البقلاوة”.. الأمن التركي يعتقل رئيس بلدية و34 مسؤولاً معارضًا بتهم فساد

اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية مانافغات التابعة لمحافظة أنطاليا، إلى جانب 34 شخصًا آخرين، في عملية أطلقتها الشرطة أمس الجمعة على خلفية اتهامات بالفساد والرشوة، طالت مسؤولين ينتمون لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الاعتقالات تمت في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام المحلي، بعد الاشتباه بتورط عدد من المسؤولين المحليين في شبكة فساد معقدة تشمل تلقي رشاوى وتجاوزات مالية.

ووثقت كاميرات الأمن لحظة توقيف رئيس البلدية وعدد من نوابه، فيما تحوّلت إحدى اللقطات إلى مادة ساخرة ومثيرة للرأي العام، بعدما حاول أحد نواب الرئيس تمرير مبلغ مالي ضخم داخل علبة حلوى تقليدية.

وخلال التفتيش، زعم النائب أن العلبة التي بحوزته تحتوي على “بقلاوة” تلقاها كهدية من صديق، لكن عند فتحها عثرت الشرطة بداخلها على مبلغ 110 آلاف يورو نقداً، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “البقلاوة الذهبية”.

وتأتي هذه الحملة بعد أسابيع من حملة مماثلة طالت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وتُقرأ في سياق تصاعد التوتر بين الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي، وسط اتهامات بتوظيف القضاء والأمن في تصفية الخصوم السياسيين قبيل أي استحقاقات انتخابية مرتقبة.

في المقابل، التزمت قيادات حزب الشعب الجمهوري الصمت حتى اللحظة، بينما يترقب الشارع التركي نتائج التحقيقات ومدى تأثيرها على المشهد السياسي الداخلي.

شاب يحاول خنق راكب على متن طائرة أمريكية في حادثة غريبة تثير الذعر والتحقيقات مستمرة

شهدت رحلة تابعة لشركة “فرونتير إيرلاينز” الأمريكية، كانت متجهة من فيلادلفيا إلى ميامي بتاريخ 30 يونيو، حادثة صادمة عندما أقدم شاب يُدعى إيشان شارما (21 عامًا) على محاولة خنق راكب آخر، مما أثار حالة من الذعر بين الركاب.

وهاجم شارما الراكب كيانو إيفانز من الخلف بشكل مفاجئ بينما كان الأخير عائدًا من دورة المياه، مرددًا عبارات غريبة مثل: “أيها الرجل الفاني، إذا تحديتني، ستلقى حتفك”.

الضحية أوضح أنه لاحظ تصرفات غير طبيعية من شارما وأبلغ طاقم الطائرة، إلا أن الإجراء الوحيد الذي اتُّخذ كان تنبيه الركاب بالحذر.

وبعد هبوط الطائرة، ألقت الشرطة القبض على المهاجم، وبدأت التحقيقات حول دوافع الحادث، وفي أولى جلسات المحكمة، ادعى محامي الدفاع أن التصرف نابع من “طقوس تأملية روحية” فُهمت بشكل خاطئ.

من جانبه، أكد مدير هيئة الطيران المدني في ميامي، أرماند كيريلوي، أن التحقيقات ما زالت جارية مع مراجعة الفيديوهات واستجواب الشهود، وسط مطالب متزايدة من خبراء الطيران بتشديد الرقابة على السلوكيات الغريبة داخل الرحلات الجوية لضمان سلامة الركاب.