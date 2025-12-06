أحداث متلاحقة حول العالم.. انقلاب وحوادث دهس وإنجاز شطرنج وإنقاذ طفلة

شهدت مناطق عدة حول العالم اليوم سلسلة من الأحداث المتنوعة بين حوادث مروعة ونجاحات رياضية وتحركات أمنية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتطورات لافتة.

وأودت حادثة انقلاب حافلة ركاب جنوبي الجزائر بحياة 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين، فيما أصيب 19 شخصًا بينهم 7 أطفال في فرنسا إثر حادث دهس خلال احتفالات عيد الميلاد. وفي تركيا، شملت حملة أمنية واسعة لمكافحة المخدرات اعتقال مذيعات شهيرات، بينما سجلت الهند إنجازًا جديدًا بوصول الطفل سارواغيا سينغ كوشواها إلى تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج كأصغر لاعب مُدرج.

وعلى صعيد آخر، نجحت فرق الإنقاذ السورية في إنقاذ طفلة سقطت في بئر جاف بريف إدلب، ما أضاف لمسة إنسانية وسط هذه التطورات المتلاحقة.

9 قتلى و10 مصابين في انقلاب حافلة ركاب جنوبي الجزائر

سجلت ولاية بني عباس جنوبي الجزائر اليوم السبت حادثًا مميتًا بعد انقلاب حافلة لنقل الركاب على الطريق الوطني رقم خمسين باتجاه بشار، وذكرت الحماية المدنية أن الحادث أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، ووقع في حدود الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهرًا نتيجة انحراف الحافلة وانقلابها ضمن نطاق بلدية ودائرة تبلبالة، وفق ما أفادت به صحيفة الشروق الجزائرية.

وأفاد بيان الحماية المدنية بأن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، بينما جرى تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة ذاتها.

فرنسا: إصابة 19 شخصًا بينهم 7 أطفال في حادث دهس خلال احتفالات عيد الميلاد

أصيب 19 شخصًا بينهم 7 أطفال في حادث دهس بمدينة سانت آن في إقليم غوادلوب الفرنسي، أمس الجمعة، خلال احتفالات عيد الميلاد، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووقع الحادث حوالي الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي، حين كانت مجموعة من السكان متجمعة في الساحة الرئيسية للاحتفال بشراء الطعام من شاحنة قريبة من مكان الفعالية، إذ صدمهم سائق شاحنة كان تحت تأثير الكحول والمخدرات.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على السائق مباشرة بعد الحادث، وفتحت تحقيقًا في الواقعة لمعرفة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه عدة مناطق أوروبية إجراءات أمنية مشددة خلال احتفالات عيد الميلاد، بعد حوادث مشابهة تعرض فيها مدنيون لأضرار نتيجة دهس أو حوادث سير مرتبطة بالاحتفالات العامة.

تركيا.. اعتقال مذيعات شهيرات في حملة أمنية واسعة لمكافحة المخدرات

شنت السلطات التركية حملة أمنية واسعة في إسطنبول استهدفت مكافحة المخدرات، أسفرت عن اعتقال عدد من المذيعات المعروفات في البلاد، وفق ما أفادت به صحيفة يني شفق التركية.

وبحسب المعلومات، ألقت فرق الدرك القبض على كل من إيلا روميسا من قناة Show TV، وهاندا سارياوغلو وميلتم أسيت من قناة Beyaz TV، وذلك في إطار عمليات متزامنة نُفذت في عدد من المواقع داخل المدينة. كما أكدت وسائل إعلام محلية وجود أسماء إعلامية أخرى ضمن المحتجزين.

وتأتي هذه التطورات بعد حملة تحقيقات واسعة بدأت في أكتوبر الماضي، وشملت أكثر من 20 شخصية بارزة من عالم الفن والموسيقى والتمثيل، على خلفية شبهات تتعلق بتعاطي المخدرات، وانتهت تلك التحقيقات بإدانة ثمانية فنانين مشهورين عقب ثبوت وجود آثار لمواد مخدرة في عينات الشعر والدم الخاصة بهم.

الطفل الهندي سارواغيا سينغ كوشواها يصبح أصغر لاعب شطرنج مُدرج في تصنيف الاتحاد الدولي

أصبح الطفل الهندي سارواغيا سينغ كوشواها البالغ 3 سنوات و7 أشهر و20 يوما، أصغر لاعب شطرنج مُدرج في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE).

وتجاوز كوشواها الرقم القياسي السابق الذي سجله مواطنه أنيش ساركار في نوفمبر الماضي، عندما انضم إلى تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج وكان يبلغ 3 سنوات و8 أشهر و19 يوما.

وحقق الطفل النابغة، وهو تلميذ في روضة أطفال في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، 1572 نقطة في مباراة الشطرنج السريع، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للشطرنج.

ويشترط للحصول على تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج أن يهزم اللاعب لاعباً مصنّفاً واحداً على الأقل، ويعتمد التصنيف على أداء اللاعب دون أن يمثل ترتيباً رسمياً.

ويحتل ماغنوس كارلسن المصنف أول عالمياً حالياً المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج السريع، برصيد 2824 نقطة.

وقال والد سارواغيا في تصريح لوسائل إعلام محلية إن إنجاز ابنه مصدر فخر وشرف كبيرين، مضيفاً أنهم يطمحون لأن يصبح أستاذاً كبيراً في الشطرنج.

وفاز كوشواها على ثلاثة لاعبين مصنفين في بطولات أقيمت في ولايته ومناطق أخرى من الهند.

فرق الإنقاذ السورية تنقذ طفلة بعد سقوطها في بئر جاف بريف إدلب

نجحت فرق الإنقاذ السورية في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعد سقوطها في بئر جاف بعمق 10 أمتار في قرية صريع بريف إدلب، في عملية استمرت 11 ساعة متواصلة.

وأوضحت وزارة الدفاع المدني السوري أن البلاغ وصل حوالي الساعة 6:30 صباح الجمعة، وبدأت الفرق فورًا بالتواصل مع الطفلة وتزويدها بالأوكسجين والماء والغذاء للحفاظ على حياتها أثناء عملية الإنقاذ، مشيرة إلى أن العملية واجهت صعوبات كبيرة بسبب صخرة علقت على عمق 7 أمتار، ما منع الوصول المباشر إلى الطفلة.

واستُخدمت معدات ثقيلة ومتقدمة لحفر حفرة جانبية، مع تثبيت الصخرة وقميص حديدي لتأمين البئر من أي انهيار، وبعد الحفر الجانبي حتى عمق 9 أمتار، تم الحفر أفقياً نحو جدار البئر، وفُقد التواصل مع الطفلة عند الساعة 11:30 مساء قبل استعادته عند الساعة 2:45 فجراً.

وتم فتح ثغرة في جدار البئر وتمكن الشاب فراس بظان من انتشال الطفلة عند الساعة 5:20 فجراً، وأكد الفريق الطبي بعد فحصها عدم وجود أي كسور، قبل نقلها إلى المشفى الجامعي في إدلب لإجراء الفحوصات الكاملة والتأكد من سلامتها.