أحدث أجهزة الألعاب والروبوتات.. تقنيات متقدمة تجمع بين القوة والذكاء

دخلت شركة ZTE سوق الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب الإلكترونية بإطلاق حاسبها الجديد Nubia RedMagic Astra، الذي يجمع بين التصميم الفاخر والأداء العالي، ليشكل منافسًا قويًا في فئة الأجهزة المحمولة المخصصة للاعبين.

ويحمل الحاسب هيكلًا أنيقًا مصنوعًا من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد (207/134.2/6.9) ملم ووزن 370 غ، ويتميز بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP54، ما يجعله مناسبًا للاستخدام المكثف في مختلف البيئات.

وتأتي الشاشة LTPO OLED بمقاس 9.06 بوصة، وبدقة عرض 1504×2400 بيكسل، وتردد 165 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 1600 شمعة/م²، وحماية بزجاج LTPO شديد المتانة، ما يوفر تجربة لعب سلسة وواضحة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

ويعتمد الجهاز على نظام أندرويد 15 مع واجهة RedMagic OS 10.5، ويأتي مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830 بتردد يصل إلى 1200 هيرتز، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، ما يضمن أداءً فائقًا حتى مع الألعاب والتطبيقات الأكثر تطلبًا.

وكاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديو 4K، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 9 ميغابيكسل، لتدعم البث المباشر ومكالمات الفيديو بجودة عالية.

ويضم الجهاز منفذ USB Type-C 3.2 Gen2، وتقنية Bluetooth 5.4، وماسح بصمات الأصابع، مع بطارية ضخمة بسعة 8200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، ما يتيح ساعات طويلة من اللعب دون انقطاع.

ويعكس إطلاق Nubia RedMagic Astra التوجه الجديد لـZTE نحو الأجهزة المخصصة للألعاب المحمولة، مع الجمع بين القوة التقنية، والمواد الفاخرة، والتصميم العملي، لتلبية احتياجات اللاعبين الذين يبحثون عن تجربة لعب متنقلة متقدمة دون تنازلات في الأداء.

🧠 Nvidia تطلق “عقلاً إلكترونياً” جديداً للروبوتات

🔹 اسم الجهاز: Jetson AGX Thor

🔹 الهدف: أن يكون بمثابة “عقل إلكتروني” داخلي للروبوتات الذكية، قادر على تنفيذ خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة محليًا دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم سحابية.

⚙️ المواصفات التقنية:

المعالج الرسومي: من نوع Blackwell (نفسه المستخدم في الحواسب العملاقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي).

أداء الحوسبة: 2070 تيرافلوبس (أداء هائل للذكاء الاصطناعي).

الذاكرة العشوائية (RAM): 128 غيغابايت .

استهلاك الطاقة: 130 واط فقط (أقل بكثير من حواسيب الألعاب التي تستهلك 300–500 واط).

تحسينات مقارنة بالجيل السابق (Jetson Orin): 7 أضعاف قوة الحوسبة. 3 أضعاف كفاءة الطاقة.



🧠 القدرات الذكية:

تشغيل عدة خوارزميات ذكاء اصطناعي في وقت واحد .

تنفيذ مهام معقدة مثل: رؤية العالم المحيط فهم الكلام تخطيط الحركات اتخاذ القرارات بشكل متزامن



☑️ هذه القدرات تحاكي طريقة عمل العقل البشري.

🏭 الاستخدامات العملية:

شركة Amazon Robotics: ستستخدم Thor في روبوتات المستودعات لتجعلها أكثر دقة واستقلالية في التنقل بين البضائع.

شركة Boston Dynamics: تخطط لتطوير روبوتاتها مثل الكلب الروبوتي Spot لتكون أكثر استقلالية وذكاءً باستخدام Thor.



🗓️ ملاحظات إضافية:

الجهاز لا يحتاج إلى خوادم خارجية ، مما يجعله مثالياً للروبوتات التي تعمل في بيئات حرجة أو منعزلة .

يمثل هذا التطور قفزة نوعية في مجال الحوسبة على الأطراف (Edge Computing) ضمن الروبوتات.