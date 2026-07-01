أحدث ابتكارات الهواتف والحواسيب.. مواصفات قوية تستهدف عشّاق «التقنية والألعاب»

في خطوة تعكس اشتداد المنافسة في سوق الأجهزة الذكية، كشفت شركة OnePlus عن هاتفها الجديد OnePlus N6 الذي صمم لمنافسة أحدث هواتف أندرويد من حيث الأداء ومتانة الهيكل، فيما بدأت شركة ZTE الترويج لحاسبها اللوحي الجديد RedMagic Astra 2 المخصص لمحبي الألعاب الإلكترونية، مع مجموعة من المواصفات التقنية المتطورة التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن الأداء المرتفع.

وبحسب ما أورده موقع GSM Arena، حصل هاتف OnePlus N6 على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، إضافة إلى مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP65، بينما تبلغ أبعاده 166.5 × 78.2 × 8.9 ملم ويصل وزنه إلى 224 غراماً.

وزوّد الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصة، ودقة عرض تبلغ 720 × 1570 بكسلاً، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وكثافة عرض تقارب 254 بكسلاً لكل إنش، فيما يصل سطوع الشاشة إلى 1200 شمعة، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة أكثر وضوحاً في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهات OxygenOS 16، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 6360 Apex ومعالج الرسوميات Mali-G57 MC2، مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي بسعات 4 و6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

وفي قسم التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابيكسلاً قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسلات.

كما دعمت OnePlus الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن بطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

وفي المقابل، كشفت ZTE عن حاسبها اللوحي RedMagic Astra 2 الذي صمم ليكون من بين أبرز الأجهزة المخصصة للألعاب الإلكترونية، حيث حصل على هيكل مميز التصميم مزود بإضاءة خلفية تفاعلية، مع أبعاد تبلغ 207.1 × 134.2 × 6.9 ملم ووزن يصل إلى 363 غراماً.

وزوّد الجهاز بشاشة LTPO OLED بقياس 9.06 بوصة، ودقة عرض تبلغ 1405 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث مرتفع يصل إلى 185 هيرتز، وكثافة عرض تبلغ نحو 313 بكسلاً لكل إنش، فيما يصل السطوع إلى 1600 شمعة، بينما حُميت الشاشة بطبقة Corning Gorilla Glass المقاومة للصدمات والخدوش.

ويعمل الحاسب بنظام أندرويد 16 مع واجهات Redmagic OS 11.5، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 840، مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي بسعات 12 و16 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

ويضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسلاً تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 9 ميغابيكسلات.

كما دعمت ZTE جهازها بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذي USB Type-C 3.2 Gen2 وUSB Type-C 2.0، ومنفذ مخصص للاتصال بالحواسب والشاشات الكبيرة، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع وبطارية بسعة 8300 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 80 واط.

وتعكس هذه الإعلانات توجه الشركات المصنعة نحو تطوير أجهزة أكثر تخصصاً، إذ تركز OnePlus على تقديم هاتف متين ببطارية ضخمة للاستخدام المكثف، بينما تراهن ZTE على تقديم تجربة ألعاب متقدمة عبر شاشة سريعة ومعالج من الفئة الرائدة.