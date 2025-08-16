أحدث الابتكارات التقنية.. هاتف قابل للطي وحاسب لوحي بأداء وسعر منافس

شهد عالم التقنية مؤخرًا تحركات بارزة مع استعداد شركة Honor لإطلاق هاتفها الجديد Magic V Flip 2، الذي يعد بفتح آفاق جديدة لفئة الهواتف القابلة للطي من خلال تصميم متين وشاشات فائقة الجودة وأداء قوي يناسب عشاق التقنية الحديثة، في المقابل، قدمت T-Mobile حاسبها اللوحي الجديد “T Tablet 2” الذي يجمع بين مواصفات تقنية متطورة وسعر منافس، ما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة سلسة وموثوقة في الأجهزة اللوحية.

هاتف «هونر» الجديد.. هيكل مقاوم للرطوبة والغبار وشاشة فائقة الجودة

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتفها الجديد Magic V Flip 2، الذي يبدو أنه سيعيد تعريف فئة الهواتف القابلة للطي من خلال مزيج متطور من التصميم والهندسة التقنية والمواصفات العالية.

والهاتف يأتي بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مع سمك 6.9 ملم ووزن 204 غرامات، محاط بإطار متين من الألمنيوم يضمن حماية عالية ومتانة استثنائية.

والشاشة الرئيسية للهاتف ستكون مرنة من نوع Foldable LTPO OLED بقياس 6.82 بوصة، ودقة عرض 2520×1080 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز لتجربة سلسة للغاية.

أما الشاشة الخارجية فستأتي LTPO OLED بمقاس 4 بوصات، ودقة 1200×1092 بيكسل، مدعومة بتقنية Dolby Vision، لتوفر تجربة مشاهدة رائعة دون الحاجة لفتح الهاتف.

ويعتمد الهاتف على نظام تشغيل “أندرويد 15” مع واجهة MagicOS 9، ويعمل بمعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750.

كما يأتي بخيارات ذواكر وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت لتخزين ضخم وسلس.

والكاميرا الأساسية ثنائية العدسة بدقة 200+50 ميغابيكسل، تشمل عدسة ultrawide، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K، ما يجعل الهاتف منافسًا قويًا لعشاق التصوير الاحترافي.

والهاتف مزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، ما يضمن استقلالية عالية وتجربة استخدام سلسة طوال اليوم.

T-Mobile تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد بمواصفات قوية وسعر منافس

أعلنت T-Mobile عن حاسبها اللوحي الجديد “T Tablet 2″، المزمع طرحه قريباً في الأسواق العالمية بسعر يقدر بحوالي 200 يورو، مع التركيز على مواصفات تقنية قوية تلبي احتياجات المستخدمين.

ويتميز الحاسب بهيكل أبعاده (240.2 × 156.5 × 8.5) ملم ووزنه 490 غ، مجهز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

والشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 10.1 بوصة، دقتها (1200 × 2000) بيكسل، ترددها 90 هيرتز وكثافتها نحو 231 بيكسل/الإنش، ومحمية بزجاج Mohs level 7 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد-15” القابل للتحديث، ومعالج Mediatek MT8755، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديو 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية، والكاميرا الأمامية بنفس الدقة.

كما يحتوي الجهاز على منفذ USB Type-C 2.0، ومكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 5.3، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير مع شاحن بقدرة 15 واط.