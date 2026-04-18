أحدث الابتكارات في سوق «الهواتف والسماعات»

أعلنت شركة Honor عن هاتفها الجديد Honor 600 Pro الذي يدخل المنافسة المباشرة مع هواتف Samsung وApple، مستندًا إلى مواصفات تقنية متقدمة في الأداء والتصميم والتصوير وفق ما أورده موقع GSM Arena.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من مواد عالية الجودة مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ما يمنحه قدرة أعلى على التحمل في ظروف الاستخدام المختلفة.

ويعتمد الجهاز على شاشة AMOLED بقياس 6.57 بوصة بدقة 1264×2728 بكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز وكثافة تقارب 458 بكسل لكل إنش، إلى جانب سطوع يصل إلى 6500 نيتس ودعم تقنية HDR Vivid لتجربة عرض أكثر وضوحًا وواقعية.

وعلى مستوى الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة MagicOS 10، ويضم معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite بتقنية تصنيع 3 نانومتر، إضافة إلى معالج رسوميات Adreno 830، مع ذاكرة عشوائية 12 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

وفي التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200+50+12 ميغابيكسل تشمل عدسة telephoto وعدسة ultrawide، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 50 ميغابيكسل مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K.

كما يضم الجهاز شريحتي اتصال ومنفذ USB Type-C 2.0 ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، إضافة إلى تقنية NFC وأشعة Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

ويعتمد الهاتف على بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، ما يمنحه أداءً طويل الأمد وشحنًا سريعًا.

شاومي تطلق Redmi Buds 8 Pro بتقنيات صوت متقدمة وتصميم مريح

بدأت شركة Xiaomi بطرح سماعات Redmi Buds 8 Pro التي تستهدف المنافسة في سوق السماعات اللاسلكية الصغيرة، وفق ما أورده موقع 3dnews.

وتتميز السماعات بتصميم مريح داخل الأذن مع وزن خفيف يبلغ 5.3 غرام لكل سماعة، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP54.

وتعتمد السماعات على نظام Deep Space 3.0 لعزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات والاستماع للموسيقى، مع تزويد كل سماعة بثلاثة ميكروفونات تعمل على تصفية الضوضاء حتى في ظروف الرياح التي تصل سرعتها إلى 12 مترًا في الثانية.

وفي جانب الصوت، تضم كل سماعة ثلاثة مكبرات صوت، منها وحدة بحجم 11 ملم للصوتيات المتوسطة والعالية، إضافة إلى مكبرين للترددات العالية، ما يوفر تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد.

أما من حيث البطارية، فتأتي كل سماعة بسعة 54 ميلي أمبير، بينما تبلغ سعة علبة الشحن 480 ميلي أمبير، مع قدرة تشغيل تصل إلى 8 ساعات متواصلة لكل شحنة، وتصل إلى 33 ساعة باستخدام علبة الشحن.

وتدعم علبة الشحن ميزة الشحن السريع، إذ يتيح شحن لمدة 5 دقائق تشغيل السماعات لمدة ساعتين، ما يعزز من تجربة الاستخدام اليومية.