أحدث حاملة «طائرات بريطانية» تتعطل بسبب المياه

أحدث حاملة طائرات بريطانية “HMS Prince of Wales”، والتي تبلغ قيمتها 3.1 مليار جنيه إسترليني، دخلت مرحلة إصلاحات طويلة الأجل بسبب دخول المياه إلى غرفة المحرك، حسبما كتبت صحيفة “صن” نقلاً عن أحد المصادر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع بسبب تشقق في الأنابيب في نظام إطفاء الحريق، ما أدى إلى تدفق مياه البحر إلى غرفة المحرك، ومن ثم إغراق المعدات الكهربائية.

نتيجة للحادث، لن تكون السفينة قادرة على المشاركة في التدريبات المشتركة المخطط لها مسبقًا مع الولايات المتحدة، وسيتعين عليها البقاء في ميناء بورتسموث حتى الربيع.

ووفق ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” عن المصدر: “سيستغرق إصلاح الأضرار شهورا. ستصل التكاليف إلى الملايين”.

كما أشار إلى أن التحضير لتدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة “كان مخططًا له منذ سنوات”، وأن المملكة المتحدة الآن في وضع صعب بسبب الحاجة إلى التخلي عن المشاركة في الأحداث.