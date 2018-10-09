أحدث سيارة من «بي إم دبليو» تُنافس مرسيدس وأستون مارتن

حيث جاءت هذه السيارات بهيكل غاية في الانسيابية، يعكس الطابع الرياضي من خلال التصميم المميز للأبواب وفتحات الهواء من الأمام والجوانب، والعجلات الرقيقة بمقاس 18 إنشا.

وستطرح هذه المركبات بنسختين، الأولى “BMW 840d xDrive” ستأتي بمحرك ديزل بست أسطوانات وعزم 320 حصانا، قادر على زيادة تسارع المركبة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.9 ثانية.

أما النموذج الأقوى “M850i xDrive”، فسيأتي بمحرك توربيني جبار بتسع أسطوانات، وسعة 4.4 لتر، وعزم 530 حصانا، ليكون قادرا على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 3.7 ثانية فقط.