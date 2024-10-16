أحدث ميزة في «إنستغرام».. بطاقة رقمية للملف الشخصي

في خطوة جديدة لتسهيل التواصل مع أشخاص جدد وتكوين صداقات، أطلقت منصة “إنستغرام” ميزة جديدة تتمثل في “بطاقة عمل رقمية للملف الشخصي على المنصة”.

وقالت المنصة إن ميزة “بطاقة الملف الشخصي”، ذات الوجهينن صُمّمت لتسهيل مشاركة المستخدمين لحسابهم على إنستغرام مع الآخرين، حيث لا يتعين عليهم إرسال اسم المستخدم الخاص بهم إلى شخص ما، ويمكن فقط مشاركة البطاقة معهم”.

وبحسب المنصة، “يحتوي أحد الوجهين على بطاقة قابلة للمشاركة تسحب المعلومات من الملف الشخصي على إنستغرام، مثل السيرة الذاتية وصورة الملف الشخصي وأي روابط أو موسيقى لديك في ملفك الشخصي، بينما يتميز الوجه الآخر برمز QR يرتبط بالملف الشخصي، ويمكن تخصيص خلفية البطاقة بصورة من اختيار المسخدم للتعبير عن نفسه بشكل أفضل”.

وبحسب الشركة، “تستهدف هذه الميزة التي طُرحت للمستخدمين جميعهم على مستوى العالم، الأشخاص الذين يرغبون في تسويق أنفسهم وتنمية اتصالاتهم، حيث يمكن مشاركة بطاقة الملف الشخصي على منصات أخرى لتشجيع الأشخاص على التحقق من الحساب ومتابعته”.

وتقول إنستغرام إن “المستخدمين يمكنهم مشاركة بطاقات ملفاتهم الشخصية مع المتعاونين المحتملين أو العلامات التجارية بطريقة سريعة وسهلة”.

وتعتقد الشركة أيضًا أنه “يمكن استخدام الميزة لتكوين صداقات جديدة مع أشخاص يتشاركون اهتمامات مماثلة من خلال مشاركة بطاقة الملف الشخصي في مجموعات إنستغرام أو الأحداث عبر الإنترنت”.