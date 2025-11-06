أحدث هواتف ZTE.. إبداع في التصميم والأداء يفوق المنافسين

أعلنت شركة ZTE عن إطلاق هاتفها الجديد Nubia RedMagic 11 Pro، الذي يُعتبر من أبرز الهواتف الذكية في السوق بفضل تقنياته المتطورة وتصميمه الفريد. يأتي الهاتف مع مواصفات عالية تجعله واحدًا من أفضل الأجهزة في فئته.

التصميم والأبعاد: يحمل الهاتف هيكلًا أنيقًا ومتينًا، حيث يتمتع بحماية ضد الماء والغبار وفقًا لمعيار IPX8. أبعاده هي (163.8 × 76.5 × 8.9) ملم، ويزن 230 غرامًا.

الشاشة: مزود بشاشة AMOLED بحجم 6.85 بوصة ودقة عرض (1216 × 2688) بيكسل، مع معدل تحديث 144 هيرتز وكثافة بيكسلات تقدر بـ 431 بيكسل/بوصة. كما أن الشاشة تتميز بمعدل سطوع يصل إلى 1800 شمعة/م².

الأداء: يعد Nubia RedMagic 11 Pro من أقوى الهواتف من حيث الأداء، إذ يعمل بنظام تشغيل أندرويد 16 مع واجهات Redmagic OS 11، كما يمتاز المعالج الذي يحتويه وهو Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطوّر بتقنية 3 نانومتر، بالإضافة إلى معالج الرسوميات Adreno 840، ويتيح الهاتف خيارات مختلفة للذاكرة العشوائية تصل إلى 16 غيغابايت، وسعة التخزين الداخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و 1 تيرابايت.

الكاميرا: الهاتف مزود بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 50+50 ميغابيكسل قادرة على توثيق الفيديوهات بدقة 8K. الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وتتميز بعدسة واسعة لالتقاط صور السيلفي.

البطارية والشحن: يحمل الهاتف بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع 80 واط، كما يمكن شحنها لاسلكيًا بنفس السرعة عبر شاحن لاسلكي سريع.

الاتصال والمزايا الأخرى: يحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، شريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد. كما يتوفر ماسح للبصمات مدمج في الشاشة.