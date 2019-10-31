الرئيسية | عربي ودولي

أحدهم كان ملحقاً عسكرياً في ليبيا.. تعرف على الفريق الرئاسي الجديد للرئيس التونسي

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أكتوبر 2019 - 10:51
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

عين الرئيس التونسي طارق الحناشي مديراً للمراسم وقد عمل في السابق بقنصلية تونس ببنغازي. [رويترز]
كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن تعيين فريق جديد للعمل بالرئاسة معه.

هذا وتم تعيين طارق بالطيب سفير تونس بطهران مديراً للديوان الرئاسي، خلفاً لنبيل عجرود، وعُين الملحق العسكري بليبيا أمير اللواء “م” محمد صالح الحامدي مستشاراً للأمن القومي خلفاً لأمير اللواء كمال العكروت.

كما عينت رشيدة النيفر مستشارة لشؤون الإعلام والاتّصال وهي جامعيّة وصحفية ورئيسة سابقة لجمعية الصحفيين التونسيين، وتم تعين نادية عكاشة مستشارة للشؤون القانونية خلفاً لخير الدين بن سلطان.

محتوى ذو صلة
قوات «بركان الغضب» تصد هجومًا لقوات حفتر في الكازيرما وتُحصّن مواقعها في أكثر من محور

وعين الرئيس التونسي طارق الحناشي مديراً للمراسم خلفاً للسفير المنذر مامي، وقد عمل في السابق بقنصلية تونس ببنغازي وبسفارتها بالجزائر وبالمعهد الدبلوماسي ثمّ بديوان وزير الشؤون الخارجية.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن