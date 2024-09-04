أحد الضالعين في قتل «البيدجا» يُسلم نفسه للنيابة

أعلن مكتب النائب العام عن قيام أحد مرتكبي واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا” بتسليم نفسه طوعا للنيابة العامة.



وبحسب بلاغ للمكتب، فقد أرشدت سلطة التحقيق مأمور الضبط القضائي إلى إجراء سماع أقوال المشتبه الذي سلم نفسه طوعا؛ وأمرت بضبط 3 مشتبهين أسفر البحث عن إثبات ضلوعهم في الجريمة، ووجّهت مكونات وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير.

وأمس الثلاثاء، أعلن مكتب النائب العام عن تحديد هوية الضالعين في واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية الرائد بحار عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا”.

ووفق بلاغ للمكتب، فقد أفلحت سلطة التحقيق في استجلاء هُويتيْ المشتبه في ارتكابهما الواقعة إثر نبأ قتل “البيدجا” عند مروره بالطريق الرابط بين مدينة طرابلس وبين مدينة الزاوية.

ووظف مكتب النائب العام الأساليب التقنيّة في إدارة إجراءات البحث عن الأدلة، والدلائل الرامية إلى إثبات عناصر الواقعة والظروف التي لابستها، واستجلاء هُويات الضالعين في ارتكابها.

وأسفر البحث عن تعريف المركبة الآلية التي استعملت لتسهيل قدوم الفاعليْن إلى مكان واقعة القتل ومغادرته؛ كما وصلت سلطة التحقيق إلى السلاح المشتبه أن الفاعلين استعملاه في تنفيذ ماديات الجريمة؛ وكذلك تعيين حلقة مشتبهيْن اثنين.

وأمرت النيابة العامة بضبطهما ووجهت مكونات وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير.

وفي وقت سابق، ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، آمر الأكاديمية البحرية الرائد البحار عبد الرحمن سالم ميلاد المشهور بـ”البيدجا”.

وأعلن الدبيبة عبر حسابه على منصة “إكس” عن تكليف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل في واقعة استهدافه.

وقال الدبيبة إن الفقيد كانت له مساع محمودة لإعادة تأهيل الأكاديمية البحرية وتخريج دفعات جديدة منها بعد توقف دام أكثر من عقد، فضلا عن مساعيه دوما للصلح والمصالحة في مدينته الزاوية، وقدم تعازيه لأسرته ومدينته وزملائه ضباط الأكاديمية البحرية.

واغتال مسلحون مجهولون، الأحد، آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن ميلاد المشهور بـ”البيدجا” بعد استهداف سيارته بوابل من الرصاص.