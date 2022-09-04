أحزاب سياسية تُؤكد استعدادها للتعاون مع مفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، بمقر المفوضية، وفداً يضم رؤساء وممثلين عن عدد من الاحزاب السياسية، بحضور أعضاء مجلس المفوضية.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن اللقاء يأتي في إطار التواصل مع كل الاطراف المهتمة بالعملية الانتخابية، لضمان مشاركة فاعلة لجميع التيارات والاحزاب السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين.

وأبدى أعضاء الوفد استعدادهم للتعاون مع المفوضية، من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة، مثمنين في ذات الوقت ما أنجزته المفوضية في مراحل العملية الانتخابية السابقة، وجهودها الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية، حسب قولهم.