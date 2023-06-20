أحزاب سياسية تُصدر ملاحظات حول مخرجات لجنة 6+6

عقد عدد من ممثلي الأحزاب السياسية الليبية، في مدينة إسطنبول التركية، بتنظيم وإشراف مركز الحوار الإنساني الذي يتخذ من جنيف مقرا له، مشاورات على مدى اليومين الماضيين، حول مستجدات المشهد السياسي الليبي، والبحث عن حلول للمسائل المرتبطة بتعثر العملية السياسية والانتخابية في ليبيا، واستعراض مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 في بوزنيقة المغربية.

وأصدر المجتمعون بياناً تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، تتضمن الملاحظات التالية:

أولا: الملاحظات العامة:

التوصية بضبط النصوص القانونية بما لا يدع مجالا لتعدد التفسيرات وتضارب الإجراءات إثرها

معالجة المسائل المتعلقة بقضية الجنسية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومجلس الأمّة بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والتشريعات الليبية النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة

معالجة تزامن ربط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية مباشرة

معالجة مسألة تشكيل الحكومة

ثانياً: ملاحظات خاصة بالانتخابات الرئاسية:

إلغاء إلزامية الجولة الثانية إذا تحصل أحد المترشحين على 50 + 1 في الجولة الأولى

ضرورة تقديم الطعون خلال الجولة الأولى

تحديد عمر المترشح من 35 سنة

ثالثا: ملاحظات خاصة بانتخابات مجلس الأمة:

وجوب ملكية المقاعد الحزبية للحزب وليس للعضو وحمايتها دستوريا وقانونيا

إعادة النظر في شروط التشرح فيما يخص (أن يكون من أبوين ليبيين)

ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% في المقاعد العامة

عدم اشتراط مشاركة الأحزاب في 6 دوائر انتخابية على الأقل

توضيح المادة (28) المتعلقة بتكوين “قائمة مشتركة من أكثر من حزب” في القوائم الحزبية

العودة إلى توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية وفق انتخابات مجلس النوّاب الليبي

هذا ووقع على البيان كل من: