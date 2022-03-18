أحزاب سياسية تُطالب بسرعة إجراء انتخابات برلمانية بنظام القوائم￼

أعلنت 6 أحزاب ليبية، دعمها صياغة قاعدة دستورية تضمن إجراء انتخابات برلمانية “بأسرع وقت ممكن” يكون ترشح الأحزاب فيها بنظام القائمة الحزبية.

جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب (الجبهة الوطنية والعدالة والبناء، وتحالف القوى الوطنية، والعمل الوطني، والتغيير، وتكنوقراط ليبيا)، نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ودعت الأحزاب في البيان الذي وجهته إلى لجنة صياغة القاعدة الدستورية، إلى ضرورة تخصيص حصة من المقاعد للأحزاب تبلغ 80%.

وطالبت الأحزاب بضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية حتى تفضي إلى برلمان قادر على الالتزام بالعملية الديمقراطية وبناء دولة مدنية

وشدد البيان على ضرورة مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية في القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات والتعديل الدستوري، وإلغاء النصوص كافة التي تخالف ذلك.

ولفتت الأحزاب في بيانها، إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه في بناء العملية الديمقراطية وانتخاب مجالس نيابية أكثر تجانسا، وهو ما ظهر في قانون 29 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، والذي نظم تشكيل الأحزاب وشروط تأسيسها، وفق البيان.

وحذر البيان من ما وصفه بالتداعيات السلبية لإقصاء الأحزاب والذي تسبب بالفوضى والتشظي وغياب الأعضاء وعدم توفر النصاب في جلسات البرلمان وضعف شرعية الحكومة، مشيرا إلى إقصاء الأحزاب في قانوني الانتخاب رقمي 1 و2 لسنة 2021.