أحكام مشددة في قضية في قضية قتل جماعي وقعت عام 2017

أصدرت محكمة استئناف الزاوية حكماً يقضي بإعدام المتهمَيْن (م. ط. هـ. ز) و(و. ن. ع. ش) بعد إدانتهما في قضية مقتل أربعة أشخاص تعود وقائعها إلى عام 2017، وفق ما انتهت إليه إجراءات الدعوى العمومية التي أقامتها النيابة العامة.

وبحسب الحكم الصادر في آخر جلسات المحكمة، ثبتت إدانة المحكوم عليهما في واقعة قتل المجني عليهم محمد فوزي المبروك، ومحمد رمضان بلخير، ومحمد أحمد عبد الله، وأحمد مصطفى المحمودي، لتقضي المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً بحقهما عن هذه الجريمة.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن مع الشغل لمدة خمس سنوات على المدانَيْن بعد إدانتهما في وقائع تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة غير مرخَّص بها، واستعمالها في شارع عام وحيٍّ آهل بالسكان.

وفي سياق الأحكام ذاتها، قضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليهما بالحبس لمدة سنة واحدة إثر إدانتهما في واقعة إتلاف مال منقول.

وتأتي هذه الأحكام في إطار نظر القضاء الليبي في القضايا الجنائية الجسيمة المرتبطة بجرائم القتل والأنشطة الإجرامية المنظمة، بما يعكس مسار الملاحقة القضائية للوقائع التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.