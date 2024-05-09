أحلام الدوزي: شابة تونسية نافست الرجال وحصلت على تقدير الأمم المتحدة

فازت الرائد أحلام الدوزي، وهي ضابطة حفظ سلام تونسية تعمل حاليا مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، بجائزة الأمم المتحدة الرائدة ،التي تمنح للموظفات العاملات في مجال العدالة والمؤسسات الإصلاحية.

والرائد الدوزي، متخصصة في الذخيرة والأسلحة، وهي أول خبيرة في هذا المجال تعمل مع بعثة (مونوسكو).

وقالت الدوزي في لموقع “أخبار الأمم المتحدة” قبيل تسلمها الجائزة، خلال حفل أقيم في نيويورك يوم الثلاثاء، “لا شيء يصعب على المرأة. سأفتح الباب لكثير من النساء كي يشتغلن في نفس المجال ولا يقولن إن هذا حكر على الرجال فقط المرأة هي نصف المجتمع، فلماذا نقوم بإقصائها من المجتمع؟”.

وقادت الرائدة الدوزي سلسلة من التحقيقات الفنية غير المسبوقة في الجرائم الخطيرة، التي تضع الأساس لمحاسبة الجناة، ومن خلال دعمها للفريق المشترك المعني بفحص الذخيرة – وهو شراكة بين السلطات الكونغولية وبعثة مونوسكو – قدمت تحليلات في مجاليْ الطب الشرعي والأسلحة والذخيرة بشأن الجرائم التي تنطوي على هجمات ضد المدنيين وقوات حفظ السلام.