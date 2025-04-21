«أحلام اللافي» تلتقي الرئيس العراقي على هامش اجتماعات البرلمان العربي

شاركت عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي الدكتورة “أحلام اللافي” ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي “محمد بن أحمد اليماحي”، في اللقاء الذي جمع الوفد مع رئيس جمهورية العراق “عبداللطيف جمال رشيد” وذلك على هامش اجتماعات البرلمان العربي بالعاصمة العراقية بغداد.

وجرى خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، حيث أشاد السيد رئيس جمهورية العراق بدور البرلمان العربي في دعم القضايا المشتركة، فيما أكد وفد البرلمان العربي حرصه على توثيق التعاون مع العراق”.

هذا و”شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي، “أبو صلاح شلبي، حسن البرغوثي، عبد السلام نصية، أحلام اللافي”، في أعمال اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة للبرلمان العربي التي عُقدت أمس الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، تحضيرًا للجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع”.

وتضم اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، “لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربويّة والثقافية والمرأة والشباب، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع في المنطقة، ومشروع رؤية برلمانية لمكافحة الأساليب الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، “سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، ومتابعة التطورات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك”.

ب

على صعيد منفصل، وبحضور خليفة حفتر، شارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد وبالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، “في حفل افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في مدينة مرزق التي تهدف لتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار في الجنوب الليبي”.

كما شهد الحفل “حضور موسع من الوزراء بالحكومة المكلفة والقيادات الأمنية والعسكرية وعمداء البلديات والمشايخ والأعيان والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية”.