الكهرباء تعلن وصول أبراج التعليق والشد إلى وادي الكوف

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول ملحقات أبراج التعليق والشّد إلى منطقة وادي الكوف عبر مخازن الشركة، وذلك لاستكمال أعمال صيانة الأبراج المتضررة الواقعة على الخط الهوائي (قصر ليبيا – وادى الكوف)، الذي تنفذه الشركة الوطنية بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر.

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذه الصيانة تأتي ضمن إجراءات مجلس إدارة الشركة العاجلة، بصرف المعدات والمواد اللازمة لصيانة مكونات الشبكة في كافة المناطق، حفاظًا على استقرار التيار الكهربائي وضمان استمراريته.

في سياق متصل، نفذت الفرق الفنية بالشركة نقل بقية معدات محطة 11/66ك. ف الحقن والمخصصة لمشروع تجهيز محطة 66/11 ك ف الزعفران سرت، وتم نقل المعدات من مخازن الشركة بمدينة بنغازي والجاري تجهيزها تحت متابعة وإشراف إدارة متابعة مشروعات التوزيع الخليج.

ويهدف مشروع تجهيز محطة حقن الزعفران (سرت) 66/11 بمدينة سرت لاستخدامها بدلًا من المحطة القديمة والتي تعاني العديد من المشاكل الفنية، كما سيسهم في تحسين التغذية الكهربائية بالمدينة.