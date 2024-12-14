أحمد الشرع: نعتزم تحويل سجن صيدنايا إلى متحف.. الحشد العراقي: نزع سلاح الدولة السورية يمثل تهديداً

أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع “الجولاني”، “عزمهم تحويل سجن صيدنايا إلى متحف، بعد جمع الأدلة من أجل محاكمة الرئيس السابق بشار الأسد أمام المحاكم الدولية”.

وقال الشرع لقناة NTV التركية: “نقوم بجمع الأدلة من هذه السجون من أجل محاكمة “الأسد” أمام المحاكم الدولية، ونعمل على تحديد أسماء من قاموا بالتعذيب في هذا السجن، ونحاول تحديد هوية من تعرض للتعذيب، وستكون هناك إجراءات للمحاكمة، وسندعو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى هنا، وسندعو الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية إلى هنا. نريد تحويل هذا المكان إلى متحف في المستقبل”.

وأضاف: “لقد سئم الناس من هذا النظام ومن الحرب، ولم يكن النظام قويا أيضا، وأتيحت لنا الفرصة لشرح موقفنا للشعب السوري، وعلى ما يبدو كان الناس ينتظرون وصولنا، لذلك حدث تغيير سريع”.

وأشار إلى أن “المفاوضات مع المجموعات الأخرى بشأن الدستور الجديد مستمرة”.

الحشد الشعبي العراقي: نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديداً

أكد رئيس هيئة “الحشد الشعبي” العراقية فالح الفياض، أن “نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديدًا”.

وقال الفياض: “نتمنى لسفينة الاستقرار أن ترسو في سوريا بعد عقد من التحديات”، مضيفا أن “الإرهاب أقذر الأدوات التي تستخدم لقهر المجتمعات”.

وأشار الفياض إلى أن “العراق لم يتدخل في الشؤون السورية أو أي دولة أخرى وهذا ليس منهجنا”.

وتابع الفياض، أن “الكيان الإسرائيلي قام باحتلال هضبة الجولان مجددًا في بلد بوضع صعب وبدون جيش”.

أردوغان: عودة السوريين لبلادهم بدأت أما من يرغبون في البقاء بتركيا فهم ضيوفنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “عملية عودة السوريين لبلادهم بدأت بعد التغييرات الأخيرة، والسوريون الذين يرغبون في البقاء بتركيا، فهم ضيوفنا وسيبقون فوق رؤوسنا”.