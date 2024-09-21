أحمد وهبي.. من هو القيادي الذي قُتل في الغارة الإسرائيلية على بيروت؟

أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم السبت، أن القائد البارز أحمد وهبي، المكنى بـ”أبو حسين سمير”، قُتل في الغارة الإسرائيلية أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويعد وهبي من أهم قادتها العسكريين الذين لعبوا دورا كبيرا خلال التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الماضي. وهوالقيادي الثاني الذي يكشف حزب الله عن مقتله في نفس الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة قائد “قوة الرضوان” إبراهيم عقيل، الجمعة، كما قتلت 15 قيادياً آخرين من “حزب الله”.

فمن هو أحمد وهبي؟

وُلد وهبي في بلدة عدلون بجنوب لبنان في 1 نوفمبر 1964، والتحق بـالحزب منذ تأسيسه، وشارك في العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وفي عام 1984 تعرض للأسر في إسرائيل.

وذكر “حزب الله” في بيان، أن “وهبي أصبح مسؤولاً عن «وحدة التدريب المركزي» حتى عام 2007، ولعب دوراً محورياً في تطوير القدرات البشرية للحزب. وتولى مسؤولية التدريب في «قوة الرضوان» حتى عام 2012”.

كما كان وهبي من القادة الأساسيين في التصدي للهجمات على حدود لبنان الشرقية، وفي مختلف المحافظات السورية.

وقاد عمليات «قوة الرضوان» العسكرية منذ بداية المعركة بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر وحتى مطلع 2024، ثم عاد ليتولى مسؤولية الإشراف على وحدة التدريب المركزي بعد مقتل وسام الطويل.