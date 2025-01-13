أحوال الطقس.. أجواء شتوية باردة وانخفاض حاد بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد هذا اليوم وحتى الليلة القادمة، أجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي يتخللها فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في نشرته الصباحية أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متفرقة على بعض مناطق(سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة) وخصوصاً الساحلية منها، مع فرصة أفضل لهذه الأمطار مساءً، حيث يصاحبها خلايا رعدية تمتد من (رأس اجدير إلى الخمس)، مما قد يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية.

وبين المركز أن منطقة (الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد)، تتكاثر فيها السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، بينما الرياح ستكون جنوبية غربية فجنوبية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل تراجعاً اعتباراً من الغد.

وسيكون الطقس في مناطق (الجفرة، سبها، غات، غدامس، والحمادة)، صافيًا إلى قليل السحب، مع تكاثر للسحب على (غدامس والحمادة والجفرة)، أما الرياح ستكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتحول على (غدامس والحمادة) إلى شمالية غربية.

وتنحصر درجات الحرارة القصوى بين 18 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على غدامس، مع تراجع متوقع في درجات الحرارة من الغد.

وأشار المركز أن منطقة (الواحات، السرير، تازربو، والكفرة)، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع تكاثر طفيف للسحب في بعض الأحيان.

وذكر المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تنحصر بين 21 و24 درجة مئوية.