أحوال الطقس.. أجواء مستقرة مع زيادة الرطوبة وهطول أمطار متفرقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس، تقريره عن الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال اليومين القادمين في البلاد.

وأشار المركز إلى أن البلاد ستشهد أجواء معتدلة في معظم المناطق، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الطبيعية لشهر أغسطس، وزيادة في نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الشمالية والساحلية.

وأوضح التقرير أن السحب ستتكاثر هذا اليوم مع توقعات لهطول أمطار متفرقة على مناطق غات وما جاورها، الجبل الأخضر، مصراته وجنوبها، بالإضافة إلى مناطق بني وليد، أبوقرين والقريات خلال غد الجمعة، مصحوبة بخلايا رعدية.

كما توقع المركز تكاثر السحب وهطول أمطار رعدية محتملة يوم الأحد المقبل على بعض المناطق الشمالية الساحلية.

ودعا المركز المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية التي تصدر كل 24 ساعة، والانتباه لأي تنبيهات جوية قد تصدر.