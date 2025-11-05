الأرصاد تحذّر: أمطار رعدية وسيول محتملة على مناطق الشمال

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريره حول الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال اليومين القادمين، وتشير التوقعات إلى فرصة سقوط أمطار رعدية على مناطق الشمال الشرقي، بما في ذلك الخليج وسهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر والسواحل الممتدة من درنة حتى أقصى الساحل الشرقي.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وحدوث سيول في بعض المناطق، مصحوبة برياح نشطة أثناء مرور السحب الرعدية.

كما من المتوقع أن تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي، خاصةً المناطق الساحلية الممتدة من زليتن إلى سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وفي المقابل، تستمر الأجواء مستقرة دون تغير على مناطق جنوب البلاد.