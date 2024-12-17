أحوال الطقس.. أمطار غزيرة تسبب جريان الاودية في الجنوب الغربي

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تشهد مناطق غرب وجنوب ليبيا أجواء شتوية باردة مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة من حين إلى آخر، خاصة على مناطق الجنوب الغربي، مما أدى إلى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة.

ووفقًا للتقارير الجوية، ما زالت الفرصة مهيأة يوم الغد لسقوط أمطار غزيرة على المنطقة الممتدة من شرق مصراتة حتى سرت، مصحوبة بخلايا رعدية أحيانًا، مع احتمالية تكون الضباب على المرتفعات الجبلية، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

وفي الجنوب الغربي، تشمل الأمطار مناطق الجفرة، سبها، إدري، الشاطئ، محروقة، مرزق وأوباري، حيث يُتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، مما قد يتسبب في جريان الأودية وتجمع المياه.