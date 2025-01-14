أحوال الطقس.. أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوي، أن يكون “هناك فرصة لسقوط الأمطار من حين لآخر، على مناطق الشمال الغربي خاصة على المناطق الساحلية وتشمل بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة على راس لانوف ومناطق الجبل الأخضر“.

ففي مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، “يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية يصحبها خلايا رعدية أحياناً مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وتشمل يوم الخميس أغلب المناطق (الدواخل والجبل الغربي) قد تكون غزيرة على نالوت والمناطق المجاورة لها”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، “يتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصةً على راس لانوف والمناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر” .

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، السماء، قليلة السحب تتكاثر أحياناً على غدامس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد على (غات- سبها- أوباري- غدامس- الحمادة ومناطق الجفرة”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.