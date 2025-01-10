أحوال الطقس.. استقرار في أغلب المناطق وفرص الهطول تبدأ مطلع الأسبوع القادم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “ أن تبقى فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة مرتفعات الجبل الأخضر.

وبحسب نشرة الأرصاد، “يبقى الطقس دون تغير(استقرار نسبي) على أغلب مناطق البلاد اليوم ويوم الغد، درجات الحرارة القصوي تتراوح ما بين ( 16- 21) مْ على معظم مناطق البلاد.

ووفق الأرصاد، “من المتوقع أن تتكاثر السحب بداية من يوم الأحد على أغلب مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الغربي الممتدة من زوارة إلى مصراتة وبعض مدن الدواخل مع فرصة سقوط أمطار قد تكون جيدة من حين لآخر على بعض المناطق يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً وسنوافيكم بالتفاصيل في نشراتنا القادمة”.