الأرضاد تحذّر من السيول وتتوقّع موعد استقرار الطقس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، “إن الأجواء غائمة والرياح نشطة نسبيا على مناطق غرب ليبيا (غدامس والحمادة- من راس اجدير الى سرت والدواخل- ترهونة- مسلاتة- بني وليد- مناطق الجبل الغربي)”.

وبحسب المركز،”هناك فرصة لسقوط أمطار من حين لآخر وتكون جيدة هذه الليلة ويوم الغد تصحبها خلايا رعدية قد تكون غزيرة مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة, وعليه يجب أخذ الحيطة والحذر”.

ووفق نشرة الأرصاد اليومية، “من المتوقع أن تشهد مناطق مناطق الشمال الشرقي من مساء الغد تكاثر للسحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة بداية يوم السبت، كما من المتوقع أن تعود الاجواء للاستقرار على المناطق الغربية من يوم السبت”.