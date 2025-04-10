منخفض جوّي قادم.. ماذا تقول الأرصاد؟

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن “معظم مناطق البلاد تشهد أجواءً معتدلة، حيث يسود طقس دافئ نسبيًا على مناطق الشمال الغربي، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 24 و30 درجة مئوية خلال النهار، على أن تنخفض بشكل ملحوظ يوم غد الجمعة في أغلب المناطق، قبل أن تبدأ رحلة صعود تدريجية اعتبارًا من يوم السبت”.

وأوضح المركز، “تسود أجواء باردة نسبيًا على مناطق الشمال الشرقي، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و23 درجة مئوية، مع تكاثر للسحب واحتمال تساقط أمطار خفيفة خلال ساعات مساء اليوم وصباح الجمعة، خصوصًا على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر وحتى أقصى الساحل الشرقي”.

كما يُتوقع أن “تشهد مناطق غرب البلاد نشاطًا في الرياح الجنوبية مطلع الأسبوع المقبل، يترافق مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم الأحد”.