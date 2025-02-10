أحوال الطقس.. البلاد تتأثر بمنخفض جوّي صحراوي مصحوب برياح قوية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على بعض مناطق الشمال الغربي هذا اليوم “المناطق الممتدة من الزاوية حتى خليج سرت وبعض مناطق الدواخل”.

وبحسب الأرصاد، “تبـقى الأجـــــواء مستقرة نسبياً على باقي المناطـق، ودرجــــــات الحـــرارة القصـــــوى تتراوح مابين (11-16)مْ على معظم مناطق الشمال الغـربي (أجواء باردة)، وتتــــراوح مــــابين (12-18)مْ على مناطق الشمال الشرقي بينما تكــون مــابين (17- 22)مْ على مناطق الجنوب،وتسجل درجات الحرارة زيادة تدريجية من يوم الأربعاء على أغلب المناطق الغربية، مع احتمال تكون الضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق جبل نفوسة”.

ووفق الأرصاد، “مــن المتوقــع ان تتأثر مناطق غـــرب البلاد بمنخفض جـــوي صحراوي مصحــوب برياح نشطة نسبياً مما قد يسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق يوم الخميس القادم”.