أحوال الطقس اليوم.. تحذيرات من تشكل السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتكاثر السحب الرعدية من آخر مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار جيدة على بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة”.

وبحسب نشرة المركز، في مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، “تتكاثر السحب الرعدية مساء اليوم وصباح يوم الغد على أغلب المناطق خصوصا المنطقة الممتدة من (شرق طرابلس حتي مصراتة وبعض مناطق الدواخل والجبل الغربي) يصحبها أمطار جيدة قد تكون غزيرة أحيانا مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط فترة المساء بسبب الخلايا الرعدية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (30-34)مْ”.

وفي مناطق “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، “تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين(29-34)مْ على أغلب المناطق”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، تكون “السماء قليلة السحب تتكاثر السحب من حين لآخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الحمادة- غدامس- غات وماجاورها، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (38–41)مْ وتسجل تراجع يوم السبت على اغلب المناطق”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، تكون “السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (37–42)مْ وتسجل تراجع يوم السبت على أغلب المناطق”.