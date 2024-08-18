أحوال الطقس اليوم.. درجات الحرارة مرتفعة والسماء صافية!

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تقل فاعلية السحب الرعدية تدريجياً على مناطق الجنوب الغربي بدايةً من هذا اليوم، ودرجات الحرارة مرتفعة بداية اليوم على مناطق الشمال الغربي وتتراجع فترة المساء، بينما تسجل زيادة يوم الغد على مناطق شرق ليبيا”.

ففي “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، “تكون السماء، صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر هذا اليوم على بعض مناطق الجبل الغربي يصحبها خلايا رعدية، والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بدايةً من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة”.

أما درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق، “تكون مرتفعة بداية اليوم وتتراوح ما بين (36–41)مْ، وتتراجع تدريجياً من مساء هذا اليوم مع تحول الرياح إلى شمالية غربية مع زيادة في عامل الرطوبة”.

وفي “الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد”، “تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(32-36)مْ، مع رطوبة عالية نسبياً هذا اليوم على المناطق الساحلية، وتسجل درجات الحرارة إرتفاع يوم الغد خاصةً مناطق الخليج واجدابيا ثم تتراجع تدريجياً من يوم الثلاثاء”.

وفي “الجفرة- سبها-غـات-غدامس- الحمادة”، تكون “تقل فاعلية السحب الرعدية الممطرة تدريجيا بدايةً من هذا اليوم، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38–43)مْ”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على جالو، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بدايةً من يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38–41)مْ، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة بدايةً من يوم الغد”.

المركز الوطني للأرصاد الجوية_ إدارة التنبؤات الجوية الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الأحد 18-08-2024 وخلال… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في السبت، ١٧ أغسطس ٢٠٢٤