أحوال الطقس اليوم.. سحب رعدية في الجنوب!

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم ، أن “تستمر السحب الرعدية في التكاثر من حين لآخر على مناطق الجنوب الغربي، خصوصًا المناطق الحدودية القريبة من تشاد، النيجر، والجزائر، وتشمل جبال تيبستي، القطرون وجنوبها، غات، جبال الهروج، مرزق، وأوباري”.

وبين المركز أن “السحب الرعدية قد تكون قوية في بعض هذه المناطق، قد يتسبب في جريان الأودية المحلية”، داعيا إلى “أخذ الحيطة والحذر؛ لتجنب المخاطر المحتملة”.

وأوضح المركز أن “درجات الحرارة في المناطق الساحلية، تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، بينما ستكون مرتفعة نسبيًا على معظم مناطق الدواخل، حيث تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية”.

دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في الأربعاء، ١٤ أغسطس ٢٠٢٤