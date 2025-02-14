أحوال الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار في بعض المناطق

تتراجع درجات الحرارة اليوم على مناطق الشمال الغربى، وتكون الرياح نشطة نسبياً مع تكاثر للسحب خاصة على المناطق الساحلية واحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، “تنشط الرياح الجنوبية الشرقية اليوم على مناطق الشمال الشرقي مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار”.

ووفق الأرصاد، “من المتوقع ان تتكاثر السحب بداية من يوم الأحد على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة لسقوط أمطار قد تكون غزيرة أحياناً خاصة على مناطق الجبل الأخضر، مع تراجع فى درجات الحرارة على اغلب مناطق شمال ليبيا”.