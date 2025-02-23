الطقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة وياح وأمطار في مناطق متفرقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، خاصة في الشمال الشرقي، مع رياح نشطة نسبياً على بعض مناطق الجنوب.

وأوضح المركز أن “المنطقة الممتدة من رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد رياحاً من الجنوب الشرقي إلى الشرق الجنوبي، مع درجات حرارة تتراوح بين (13 ـ 19) مْ”.

وأشار المركز إلى “تكاثر السحب على المنطقة من الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على الجبل الأخضر، وهبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط مساءً على بنغازي، ثم تتحول تدريجياً إلى شرقية فجنوبية شرقية. وتتراوح درجات الحرارة بين (13-18) مْ”.

فيما تهب رياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة أحياناً على المنطقة الممتدة من الجفرة إلى سبها وغات وغدامس و الحمادة، مع احتمال إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين (16-21) مْ.

أما على “منطقة الواحات إلى الكفرة، فتتراوح درجات الحرارة بين (17-21) مْ، مع رياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحياناً على السرير وتازربو والكفرة، قد تثير الأتربة والرمال”.